Сеул и Пхеньян начинают переговоры на высоком уровне для подготовки нового межкорейского саммита.
Делегациям Южной Кореи и КНДР в демилитаризованной зоне предстоит согласовать место и время третьей встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
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Делегациям Южной Кореи и КНДР в демилитаризованной зоне предстоит согласовать место и время третьей встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
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