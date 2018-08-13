Демонстрация ультраправых активистов перед Белым домом, собрала всего 25 человек.
Акция завершилась раньше времени из-за проливного дождя. Как передает Эн-би-си, правые радикалы покидали оцепленную территорию под охраной полиции. При этом между сторонниками антифашистских объединений и сотрудниками Секретной службы завязалась потасовка. Сотни антифашистов остаются на улицах Вашингтона и не расходятся.
Комментарии3
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aler_il1 13 августа 2018 | 02:15
Рыжее уе*ище и его пресс секретарь, а кто остальные 23?
koshkaedu 13 августа 2018 | 02:33
И без всяких там правых "расистов" между сторонниками антифашистских
левых объединений и сотрудниками Секретной службы завязалась потасовка.
Так кто там экстремисты - правые или левые?
tks 13 августа 2018 | 02:40
А ведь путисты так старались разжечь (да чтобы "как в Одессе было!"), так старались...