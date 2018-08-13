Демонстрация ультраправых активистов перед Белым домом, собрала всего 25 человек.

Акция завершилась раньше времени из-за проливного дождя. Как передает Эн-би-си, правые радикалы покидали оцепленную территорию под охраной полиции. При этом между сторонниками антифашистских объединений и сотрудниками Секретной службы завязалась потасовка. Сотни антифашистов остаются на улицах Вашингтона и не расходятся.