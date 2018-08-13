Лидеры пяти прикаспийских стран подписали конвенцию о статусе Каспийского моря.

Этому предшествовали 22 года переговоров. Согласно документу, основная площадь поверхности Каспийского моря остается в общем пользовании странами. При этом дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Кроме того, в конвенции идет речь о запрете размещения на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств.