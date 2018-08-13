В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Одна из женщин пожаловалась на низкую пенсию и на то, что в случае увеличения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. На это спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. При этом Володин подчеркнул, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности.