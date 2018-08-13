В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы.
В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Одна из женщин пожаловалась на низкую пенсию и на то, что в случае увеличения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. На это спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. При этом Володин подчеркнул, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности.
Комментарии3
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igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 02:24
Ну какая может быть рабам и скоту пенсия? !! Пущая, скажут спасибо, что на скотобойню еще не отправляют!
largo1122 13 августа 2018 | 02:27
Какой смысл тогда делать отчисления с доходов?
eniro 13 августа 2018 | 02:34
largo1122: А вас о смысле спрашивают или сами перечисляют?