Число погибших при взрыве на складе с оружием в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 50.
Источники РИА в сирийской оппозиции сообщают, что взрыв произошел на складе торговца оружием. Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. Причина взрыва пока не установлена.
Комментарии2
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ur_sus 13 августа 2018 | 01:25
//взрыв произошел на складе торговца оружием.//
Вай, вай, вай! На "складе торговца оружием" погибло аж 50 арабесов? Что же за "торговец" это был? "мелкий" бизнес?
com30 13 августа 2018 | 02:11
Голые "вагнеры" в небе летят, в баню попал реактивный снаряд.