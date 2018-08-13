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01:11, 13 августа 2018

Число погибших при взрыве на складе с оружием в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 50.

Источники РИА в сирийской оппозиции сообщают, что взрыв произошел на складе торговца оружием. Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. Причина взрыва пока не установлена.

Комментарии

2

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ur_sus 13 августа 2018 | 01:25

//взрыв произошел на складе торговца оружием.//
Вай, вай, вай! На "складе торговца оружием" погибло аж 50 арабесов? Что же за "торговец" это был? "мелкий" бизнес?

com30 13 августа 2018 | 02:11

Голые "вагнеры" в небе летят, в баню попал реактивный снаряд.

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