План по спасению турецкой лиры готов.
Об этом заявил министр финансов Турции Берат Албайрак. По его словам, разработанный механизм приведут в действие уже сегодня, а рынки получат всю необходимую информацию. Министр финансов, который приходится зятем президенту Рерджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой», начатой «крупнейшим игроком финансовой системы». По данным Bloomberg, турецкая лира подешевела с начала года на 45%.
Комментарии8
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xxxapek 13 августа 2018 | 01:17
Когда министром финансов становится зять президента, стране - капец.
Никакой план тут не поможет.
ur_sus 13 августа 2018 | 01:18
Этот "план" предусматривает один лишь этап: вышвырнуть тупого исламиста эрдоганчика и посадить в турецкую тюрьму. Всё сразу наладится. Кстати, тем же способом можно спасти и рублик, ну вы догадываетесь...
svoboda_ili_smert 13 августа 2018 | 01:32
ur_sus: да уж рублик в понедельник просядет, тут и к бабке не ходи.) А спасать не кому.))
ur_sus 13 августа 2018 | 01:43
svoboda_ili_smert:
Чем больше "просядет" рублик, тем больше у Воффки будет деревянных для поднятия Рассеи с колен. Больше скажу,когда зелёный будет по 100, Воффка Рассею уже и с локтей научится подымать...
vraki 13 августа 2018 | 01:22
Идиоты . Нацвалюта это путь развития ( образ жизни ) , а не средство доминирования или средство управления ( в 21 веке ) .
homermp 13 августа 2018 | 01:27
Доходы бюджета увеличились (с) великий экономист
koshkaedu 13 августа 2018 | 02:01
План готов? Унитаз прочистили?
aler_il1 13 августа 2018 | 02:07
Знакомы нам эти песни, их Пу и димон уже 20 лет поют. Результаты тоже предсказуемы.