Администрация «Вконтакте» сотрудничает с правоохранительными органами.
Жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в оскорблении чувств верующих и экстремизме, опубликовала в Твиттере материалы уголовного дела, возбужденного против нее за картинки с мемами во «ВКонтакте». В частности, там имеется документ с данными о странице Мотузной, которые администрация соцсети передала управлению МВД по Алтайскому краю. Документ подписан руководителем службы безопасности «ВКонтакте» Руссковым.
Комментарии7
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irdo 13 августа 2018 | 01:16
Администрация «Вконтакте» сотрудничает с правоохранительными органами.
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Это уже все поняли.
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 02:10
irdo: они уже давно были "ссучиными" и только дуракам было невдомёк!
qwertiks 13 августа 2018 | 01:20
Открыт секрет Полишинеля. Эхо уверен тоже сотрудничает.
fresh_breeze 13 августа 2018 | 01:25
Ещё один секрет Полишинеля.
И Телеграм будет сотрудничать с правоохранительными органами, дайте только срок. Иначе Телеграм исчезнет для российских пользователей.
А вообще не ясно другое. Эта дамочка на что рассчитывала, на то, что можно публиковать
в соц. сетях какую-то крамолу, а Большой Брат не сможет вычислить автора в реале? Нельзя быть такой наивной.
com30 13 августа 2018 | 02:09
fresh_breeze:
//Иначе Телеграм исчезнет для российских пользователей//
Ну значит исчезнет.
Выбор не велик, либо исчезнуть из узкого мало развитого рынка РФ, либо исчезнуть из всемирной сети, но остаться в РФ. Не надо быть сильно умным, что бы сделать правильный выбор.
podwodnik 13 августа 2018 | 01:32
Опосредованно знать и увидеть прямое подтверждение - две большие разницы. Мы вольны подозревать что многие отечественные соцсети или интернет СМИ тихонько стучат на пользователей или читателей комментирующих контент. Но что-бы с подписью и печатью?! Это надо полностью разоружиться и раздеться перед партией :).
com30 13 августа 2018 | 02:05
Только сейчас это поняли??? ))
А еще на эстонцев наговаривают.
ВК попал под колпак спецслужб кремля, сразу же после того как ВК кремль отжал у Павла Дурова еще в 2014г.
Именно по этому Украина запретила любую деятельность ВК на своей территории.
Иметь страницу в ВК, это по сути добровольное стукачество на самого себя, кремлю не надо даже задницу отрывать от кресел что бы узнать о чем думают люди, чем занимаются и где живут, все данные на клиента ВК в базе, а уж сильно тупые еще и регулярно выкладывают свои фото.))