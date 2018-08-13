Задержан сын бывшего руководителя ЦОС ФСБ Александра Здановича.
Евгений Зданович подозревается в торговле наркотиками. По сведениям РЕН ТВ, он приобрел около 100 грамм гашиша. По версии следствия, наркотики он хранил в квартире и планировал их продавать. Возбуждено уголовное дело. Генерал-лейтенант Александр Зданович руководил ЦОС ФСБ в 1996—1999 годах.
Комментарии3
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ur_sus 13 августа 2018 | 01:22
//Евгений Зданович подозревается в торговле наркотиками. По сведениям РЕН ТВ, он приобрел около 100 грамм гашиша. По версии следствия, наркотики он хранил в квартире и планировал их продавать. //
Да ну!? То ли дело 12 чемоданов аргентинского кокса, их то уж точно "продавать" никто и не думал, Марухе Захаровой в подарок шли...
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 02:07
ur_sus: да уж точно 'дело века'!
irdo 13 августа 2018 | 01:23
Евгений Зданович подозревается в торговле наркотиками. По сведениям РЕН ТВ, он приобрел около 100 грамм гашиша. По версии следствия, наркотики он хранил в квартире и планировал их продавать. Возбуждено уголовное дело. Генерал-лейтенант Александр Зданович руководил ЦОС ФСБ в 1996—1999 годах.
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То же мне новость.
Из серии собака укусила человека