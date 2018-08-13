Задержан сын бывшего руководителя ЦОС ФСБ Александра Здановича.

Евгений Зданович подозревается в торговле наркотиками. По сведениям РЕН ТВ, он приобрел около 100 грамм гашиша. По версии следствия, наркотики он хранил в квартире и планировал их продавать. Возбуждено уголовное дело. Генерал-лейтенант Александр Зданович руководил ЦОС ФСБ в 1996—1999 годах.