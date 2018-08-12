Вертолет Ми-8 с 13-тью альпинистами на  борту потерпел аварию в горах Таджикистана.

Спортсмены совершали восхождение на пик Исмоили Сомони и возвращались в базовый лагерь на высоте 4,2 тысячи метров. По сведениям РИА. сразу же после происшествия связь с экипажем и альпинистами прервалась. К месту аварии направлены 2 вертолета со спасателями и медиками. Семитысячник Пик Исмоили Сомони (в прошлом пик Коммунизма) является высочайшей вершиной Таджикистана.