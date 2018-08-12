Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится сегодня в МХТ им. Чехова

Он скончался 9 августа на 61-м году жизни.

Дмитрия Брусникина называют выдающимся режиссером, актером и педагогом. Он сыграл в нескольких десятках художественных фильмов и телесериалов. Зрителю он запомнится своими ролями в сериалах «Закон и порядок», «Петербургские тайны», «Сыщики», а театральному сообществу – благодаря преподаванию: он начал в Школе-студии МХАТ, и уже на основе его работы здесь и родилась одна из самых известных в России молодых театральных трупп «Мастерская Дмитрия Брусникина». Он вырастил целое поколение талантливых актеров. «Брусникинцы», как называют его учеников, ставили спектакли на ведущих экспериментальных площадках в Москве, а два года назад получили постоянную резиденцию в театре «Практика», который позже, в мае этого года, возглавил сам Брусникин. Буквально накануне его кончины стало известно, что в театр назначили нового директора – Бориса Мездрича, а Дмитрий Брусникин перешел на должность худрука. Он скончался вечером 9 августа, как сообщалось, от сердечной недостаточности.

Прощание с Дмитрием Брусникиным начнется в 11.00. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.