В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.
Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.
Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.
Комментарии10
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vis_a_vis 13 августа 2018 | 00:11
Может, лучше отменить Володина?
tom_tom 13 августа 2018 | 00:22
(возможна отмена государственных пенсий)
Гггг... ЧЕТАРЖУ
gordy 13 августа 2018 | 00:43
"Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально."
Что у умного в голове, то у дурака на языке?
jetsam 13 августа 2018 | 00:13
вообще эти "вбросы" закончатся (99.99%) как в анеке:
---
Жена на 9-ом месяце. Каждое утро просыпается в мокром поту и кричит мужу:
- Дорогой мне приснилось, что у нас родился негр с двумя головами.
- Что ты, дорогая, успокойся.
Настало время рожать. Муж прибегает в роддом.
Спрашивает у сестры:
- Ну что, негр?
- Негр.
- С двумя головами?
- Нет, с одной.
- Фу-ты, слава Богу...
---
Фу-ты, слава Богу, вытирая пот скажут холопы,
что только повысили пенсионный возраст до 70 лет и не урезали пенсии...
sokal123 13 августа 2018 | 00:14
Это правильно . Лучше воевать ,убивать неугодных, травить людей , чем платить старикам их жалкие гроши.
korikov 13 августа 2018 | 00:50
sokal123:
Платит старикам их "жалкие гроши" каждый работающий гражданин, чей работодатель отчисляет в пенсионный фонд. Если что, если вы не знали об этом. Новость звучит как какой-то бред.
И ещё: если вы как гражданин или гражданка России получаете зарплату в конверте, вам лично плевать, вы же думаете, что государство нагибаете, а не пенсионеров. Так вот, с чёрных зарплат нет отчислений в пенсионный фонд, а значит чем больше черных зарплат, тем меньше пенсии старикам.
Сейчас, если я не ошибаюсь, на одного пенсионера два работающих, это уже жопа. Но всем же плевать, каждый думает только о своей шкурке и не думает о том, чтобы соблюдать законы и платить налоги. типа пусть государство вертится как хочет, а я буду жить так как мне удобно.
Нет, вы не поняли, сто процентов не поняли. Здесь вся публика тупая и не понимает сути.
indeezjoe 13 августа 2018 | 00:15
Хиленький эховский наброс на вентилятор... На самом деле Володин говорил о повышении пенсий: "Мы в Государственной думе приняли решение - и эта ратификация принята в первом чтении – о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который уходит на пенсию. Это ратификация МОТовской (МОТ – Международная организация труда) конвенции. Мы ее рассмотреть должны до конца года"
Но об этом Эхо неполживо умалчивает...
;-))
trans 13 августа 2018 | 00:27
indeezjoe: У моей родственницы учительнице предпенсионного возраста зарплата со всеми надбавками 21 тыс. рублей. И какая у нее будет пенсия при 40% ?! Даже если учителям добавят 5- 6 тыс. рублей к зарплате, все равно пенсия будет маленькая.
trans 13 августа 2018 | 00:16
"Россияне! Вы обречены на успех!!! " - Помните эти возгласы деда Щукаря на Красной площади? А на заднем плане радостные улыбки холуев газмановых, михалковых, машковых...
vpu2011 13 августа 2018 | 00:56
"отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы" - отмена отменой, а то, что уже накопилось где? Откуда дефицит?
Так-то все, кто хоть что-то соображал сразу понимали, что все действия с пенсионным законодательством, отмена индексации, конфискация накоплений, увеливение возраста, это было подготовкой к окончательному воровству пенсий.