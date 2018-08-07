Защита фигурантки дела «Нового Величия» Марии Дубовик просит СК и Генпрокуратуру прекратить дело

Защита фигурантки дела «Нового Величия» Марии Дубовик попросила Следственный комитет и Генеральную прокуратуру прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Дубовик Карина Москаленко.

Москаленко выразила надежду, что адвокаты других фигурантов дела направят такое обращение.

Марш матерей в защиту фигурантов дела «Нового величия» пройдет в Москве в среду. Об этом «Эху Москвы» рассказала его организатор литературный критик и арткуратор Анна Наринская.

Марш пройдет в 19-00 от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской. Акция не согласована