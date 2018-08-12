Полиция Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и пытались разжечь на памятнике мангал

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и пытались разжечь на памятнике мангал. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщает петербургское издание 78.ru со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что хулиганы были задержаны в ночь с 4 на 5 августа на месте происшествия. Полицию вызвали очевидцы.

Ранее телеканал Дождь сообщил, что Музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались разжечь мангал на памятнике Петру I.

В начале августа в социальной сети Вконтакте появилась видеозапись происшествия: группа молодых людей забралась на Медного всадника, затащила туда пакет с углем и мангал и пыталась разжечь огонь. Был ли нанесен памятнику ущерб, сейчас уточняется.