Полиция Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и пытались разжечь на памятнике мангал
Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и пытались разжечь на памятнике мангал. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщает петербургское издание 78.ru со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что хулиганы были задержаны в ночь с 4 на 5 августа на месте происшествия. Полицию вызвали очевидцы.
Ранее телеканал Дождь сообщил, что Музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались разжечь мангал на памятнике Петру I.
В начале августа в социальной сети Вконтакте появилась видеозапись происшествия: группа молодых людей забралась на Медного всадника, затащила туда пакет с углем и мангал и пыталась разжечь огонь. Был ли нанесен памятнику ущерб, сейчас уточняется.
Комментарии6
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clandestino 12 августа 2018 | 23:09
А что ещё остаётся делать?
jetsam 12 августа 2018 | 23:10
духовность скрепоносца - нажраться и полезть на памятник жарить шашлык.
а ведь кто-то, типа мизулиной, еще хочет запретить аборты.
пора, пора вводить принудительную стерилизацию отдельных особей...
edun1952 12 августа 2018 | 23:15
МладоЕР.
chubazzl 12 августа 2018 | 23:19
либералы-свободолюбцы
vor_on 12 августа 2018 | 23:25
да пусть жарят, лишь бы эти путенские выкормыши кинотеатры и выставки не громили
xuxuxoxo 12 августа 2018 | 23:31
Ну дожили, иудеям уже нельзя мангалы разжигать.