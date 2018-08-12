В Донбассе украинские солдаты задержали россиянина, который фотографировал позиции военных
Об этом сообщается в Фейсбуке Штаба объединенных сил украинской армии. Задержанный заявил, что на Украину он приехал из Сургута как турист. Военных насторожило, что из всех достопримечательностей приезжего заинтересовали только позиции подразделений вооруженных сил Украины. имя задержанного не называют. В публикации есть его фотография (однако лицо скрыто), а также фото паспорта и водительских прав. В паспорте указано, что мужчина родился в Донецкой области, а водительское удостоверение получил в Ханты-Мансийском автономном округе.
Комментарии8
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r88w556xl4 12 августа 2018 | 23:06
Фотографировать в ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ запрещено только в тоталитарных несвободных странах.
kostalapin61 12 августа 2018 | 23:16
r88w556xl4: Ну да, везде вот так и дают фоткать в местах дислокации военных . Впрочем чел этот чудак скорее всего.
Шпиены с фокамерами давно уже так не бегают.
r88w556xl4 12 августа 2018 | 23:09
Не может быть никакой тайны, ни военной, ни коммерческой, ни государственной у объектов, находящихся на всеобщем обозрении. И уроженец какой бы страны их не снимал, его поступок не является преступлением и вполне законен.
r88w556xl4 12 августа 2018 | 23:12
Военных насторожило, что из всех достопримечательностей приезжего заинтересовали только позиции подразделений вооруженных сил Украины.
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Снимать то, что ему нравится - это его личное дело!
Украина превратилась в тоталитарный совок 50-х годов. Только в замшелом СССР, нарушая элементарные права человека, могли арестовать за съёмку на улице.
edyunia 12 августа 2018 | 23:16
r88w556xl4: \\Украина превратилась в тоталитарный совок\\
Скажи спасибо, что бандеровцы вообще не распяли на стенде рекламном, предварительно изнасиловав руссо туристо.
jetsam 12 августа 2018 | 23:14
видать спутники рогозин пропил.
иначе - нафига фотографа засылать?
искандеры растеряны...
davi__koloradov 12 августа 2018 | 23:24
Фотографировал военные обьекты в зоне боеных действий. 25 лет и нехай уран киркой добывает. Хотя я бы распял в трусиках.
davi__koloradov 12 августа 2018 | 23:26
боевых действий