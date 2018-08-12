Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря...

Согласно документу, каждая сторона установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь моря останется в общем пользовании. Дно и недра прикаспийские государства поделят между собой. Конвенция также запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств. Подписи под документом поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Переговоры между ними по статусу Каспия продолжались 22 года.