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23:00, 12 августа 2018

Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью. В эфире Российского телевидения он заявил, что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы. При этом министр добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «Это, как например, взять и закрыть Макдоналдс: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов.

Россия не сможет отказаться от международных расчётов в долларах при торговле нефтью. Такое мнение телеканалу РБК высказал экономист эксперт РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько. Гинько добавил, что вопрос перехода на национальную валюту перестанет быть актуальным после нормализации отношений США и России.

Комментарии

20

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ur_sus 12 августа 2018 | 23:06

//В эфире Российского телевидения он заявил, что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.//
.....
//Россия не сможет отказаться от международных расчётов в долларах при торговле нефтью. Такое мнение телеканалу РБК высказал экономист эксперт РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько. Гинько добавил, что вопрос перехода на национальную валюту перестанет быть актуальным после нормализации отношений США и России.//
Один "эксперд" другому противоречит, дебилы?

patrikk_1 12 августа 2018 | 23:07

Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью...

А какой в этом смысл, только если Антон Силуанов заинтересован в обогащении банков, которые будут обменивать валюту.

zztop1960 12 августа 2018 | 23:13

patrikk_1: Русская национальная валюта , это данга ( деньги) валюта Улус Джучи ( России)

serge_moro 12 августа 2018 | 23:30

zztop1960: После ареста девчонки Павликовой в нормальном обществе вышло бы в Москве минимум миллион граждан, а по всей стране минимум 15 миллионов. И поверьте,ровно через несколько часов девчонку бы отпустили к ее заждавшейся, заплакaнной и любящей свое чадо маме.Но, как мы видим россияне полные пофигисты и для них судьба одной девочки полностью безразлична. Это мафиозное существо ,которое превратило Кремль в бандитскую малину и в рассадник убийц и воров , удовлетворен полностью действиями своих гестаповцев. Как же можно после этого думать,что страной правит человек. Нет, нормальный человек не способен на такие садисткие действия. Правит страной живое существо,которое редко встречается в природе. За последние 100 лет таких существ насчитали еще .двоих. Ими были Гитлер ,Сталин и сегодняшний гибрид чекиста-оборотня, бандита и вора.
P..S. ..Главный поп-миллиардер Гундяй-негодяй не проронил ни слова в защиту девочки Павликовой. И неудивительно, ведь РПЦ вот,как уже 20 лет срoслась с бандитами и является их рупором. Найдите еще на глобусе мира ,страну,,где религия на службе у воров и бандитов .Не ищите , потому что ее нет и только одна страна Россия была почетно удостоена этой исключительности,.благодаря утонченной стратегии избранного навеки бандита и вора всех времен и народов.

ur_sus 12 августа 2018 | 23:17

patrikk_1:
Падлик, ты "спец" по "нацотношениям" и "борьбе с пятой колонной". В экономике ты не рубишь. Поясняю: расчёты в нац валюте имеют смысл лишь тогда, когда эти "валюты" УСТОЙЧИВЫ и ВОСТРЕБОВАНЫ на мировых рынках валюты. Российский рублик и иранский тугрик годятся только на растопку камина у тебя в Чечне. Поэтому, такие расчеты в нацвалютах гоударств-лузеров проще называть "бартер".

patrikk_1 12 августа 2018 | 23:25

ur_sus:

Рыло тупое, если продавать нефть и газ за рубли, то все покупатели российских углеводородов будут все покупать рубли как шёлковые.

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y_y_y 12 августа 2018 | 23:19

patrikk_1:
//какой в этом смысл//
Смысл в том, что в мире полно ничем не обеспеченного бакса, который используется в том числе для подобных сделок. Плюс к тому, нашей стране же пригрозили, что любые операции российскиз банков с долларовыми счетами потенциально опасны, соответственно, лучше вести торговлю избегая доллар, любую

patrikk_1 12 августа 2018 | 23:30

y_y_y:

Не, ну хранить российские активы в долларах может и не надо, но торговать-то можно. А потом скупать рубли на внутреннем рынке и хранить деньги в рублях.

navsegda 12 августа 2018 | 23:06

Когда-то они уменьшили вложения , только увеличивают

physician 12 августа 2018 | 23:15

Силуанов дебил и такой же лжец как все его друзья. Сокращение резервов в активах США Россия сделала не потому что доллар ослаб, а потому что Путин хоть как-то хочет насолить в ответ на санкции. Активы России в экономике США - капля в море, доллар хоть и слегка сдвинулся вниз, но тут же восстановился. Вот если бы Китай сделал подобное - то американской экономике пришлось бы тяжеловато, а так Моська на слона залаяла. Российский народ в глубинке даже не представляет насколько Америке накакать на бестолковую Россию в экономическом плане.

bozk 12 августа 2018 | 23:21

physician: да и на Китай им "накакать", печатный станок же есть.

ivan14 12 августа 2018 | 23:16

Вопрос в том что для них национальная валюта ? Доллор или евро .

agamasat 12 августа 2018 | 23:21

умалишенные управляют россией.( Еще немного и нам Сев. Корея покажется цивилизацией.(

vot_eto_da 12 августа 2018 | 23:21

Картина маслом - "Переход Силуанова на национальную валюту при торговле нефтью"
Живо представил себе римейк картины "Переход Суворова через Альпы" с заменой личностей при сохранении сюжета - разудалый спуск на пятой точке в пропасть

chubazzl 12 августа 2018 | 23:21

в евро будут что-ли?

proxozhij 12 августа 2018 | 23:22

В России валюта — бутылка. Продавайте нефть за самогон.

podwodnik 12 августа 2018 | 23:22

"Раньше за границей за рубль полтину давали, а скоро будут давать в морду...."
(Салтыков-Щедрин).

Дайте Силуанову пока таблетку, похоже на горячечный бред.

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ihtamnet 12 августа 2018 | 23:28

Министр финансов.... Мда...

pusin_patriot 12 августа 2018 | 23:30

Осталось только определиться со списком стран, которые готовы поставлять нам свою продукцию за рубли. И их долю в общем импорте.

Но тут смысл глубже.
Силуанов дурак? - Совсем нет!
Там дураков нет, хитрость, корысть, расчетливость - сколько угодно.

Вброс на публику, мол доллар уже не торт и мы от него уже уходим.
На кого это? на телезрителя.
Зачем?

Ещё одна предпосылка с закидоном в общественное об ограничении хождения и принудительного изъятия с конвертацией?

В общем эти их очередные - прямое раскачивание лодки и нагнетание ситуации.
Ещё даже амеры из Сената не скинули ничего на голосовалку, у этих здесь сероводород всем воздух испортил.

kondrat_vlad 12 августа 2018 | 23:34

Силуанов переводи Россию на собирательство и звероловство, гужевой транспорт и лапти - может так мы попадем на Марс хоть к 3000му году.


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