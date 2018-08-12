Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью. В эфире Российского телевидения он заявил, что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы. При этом министр добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «Это, как например, взять и закрыть Макдоналдс: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов.

Россия не сможет отказаться от международных расчётов в долларах при торговле нефтью. Такое мнение телеканалу РБК высказал экономист эксперт РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько. Гинько добавил, что вопрос перехода на национальную валюту перестанет быть актуальным после нормализации отношений США и России.