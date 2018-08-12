Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело

Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи. В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».

Марш матерей в защиту фигурантов дела «Нового величия» пройдет в Москве в среду. Об этом «Эху Москвы» рассказала его организатор литературный критик и арткуратор Анна Наринская.

Марш пройдет в 19-00 от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской. Акция не согласована.