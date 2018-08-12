Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело
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Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи. В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».
Марш матерей в защиту фигурантов дела «Нового величия» пройдет в Москве в среду. Об этом «Эху Москвы» рассказала его организатор литературный критик и арткуратор Анна Наринская.
Марш пройдет в 19-00 от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской. Акция не согласована.
Комментарии2
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danko1 12 августа 2018 | 22:14
Если Бастрыкин "сам убивает и сам расследует", да остальные в СК методом начальника действуют, то сотрудники ФСБ сами организуют якобы "террористические" группы и сами расследуют, получая награды и звездочки.
Вот такие у нас преступные "правоохранительные" органы, стоящие на защите не закона, а преступного режима.
Рабы молчат.
grazschdanin 12 августа 2018 | 23:02
Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи.
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Вот так: на словах либералы против «телефонного права», а на деле пытаются его использовать, что бы отмазать своих.
Мерзко.