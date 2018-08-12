В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста
В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта». Необходимо объединится, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста. Об этом, выступая перед собравшимися, сказал председатель самарского «Яблока» Игорь Ермоленко. В митинге приняли участие несколько тысяч человек.
Комментарии7
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hata_c_krau 12 августа 2018 | 22:11
Главные требования были вора путлера и айфончика медведа в отставку, а мразь азарова прокатить на выборах губернатора...
patrikk_1 12 августа 2018 | 22:24
В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта»...
Без представителей А.Навального, протест не считается протестом, а считается спойлером кремлёвских мурзилок.
begly_ 12 августа 2018 | 22:20
Пробздюшкались по свежаму воздушку и по норам ... Вся цена этим митингам сегодня.
ur_sus 12 августа 2018 | 22:29
//В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста//
Зачот Самаре, импенсионный возраст" не повысят. Кстати, а почему бы не выйти со "встречным планом": "даёшь СНИЖЕНИЕ пенсионного возраста"! Пятилетку в 4 года!
jetsam 12 августа 2018 | 22:33
"А глуповцы стояли на коленях и ждали.
Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли" (с) Салтыков-Щедрин М.Е
nds_01 12 августа 2018 | 22:42
А Володин намекает, что если они будут выступать с протестами, то госпенсии вообще отменят. И считает, что это очень умный ход с его стороны. Пока население будет качать бицепсы на спортплощадках, чтобы вырвать из земли булыжник, он будет премьерять на себя пост президента.
ivan14 12 августа 2018 | 23:22
А также требовали провести концерт аркестра Гергиева в Сирийском Алеппо приуроченный к годовщине черного вторника конца августа ( ежегодного) Российской экономики