Z Архив новостей новости
5 43 6 9030
Эксклюзив Эха 22:02, 12 августа 2018

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.

Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.

Комментарии

43

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

trans 12 августа 2018 | 22:05

Путинская власть держится на трех китах - несменяемость, коррупция, безнаказанность. Последствия мы ощущаем на своей шкуре.

opiatnovyi63 12 августа 2018 | 22:09

trans: Отменят пенсии, потом и зарплаты Потому что денег не хватает, потому что всё украли ..Вот такая логика у воровской коррупционной власти!

ext_lev_ev 12 августа 2018 | 22:13

Никогда еще путинский бюджет не был так благополучен и безмятежен, а его перспектива не представала столь безоблачной. Курс доллара 65, цена барреля нефти 73. Перемножаем, получаем невероятные 4745. Для контраста провальный янв. 15–го, когда, казалось, санкции и общая неблагоприятная конъюнктура вот–вот похоронят росс.рубль и экономику - при курсе 57 и барреле 28 тот же показатель (цена экспортного барреля в рублях) составлял 1600. ВТРОЕ ниже, чем щас.

Благополучный до-крымский 2012й, ведь тогда "доллар был по 30, а баррель нефти по 120, во житуха была". Посчитаем: 120х30 = 3600. Нынешние 4750 больше в 1,5 раза. Проблем с бюджетом и стабильностью рубля быть не должно. Что-то здесь не так.

И политически всё – лучше не придумаешь. Ближайшая цв.революция может случиться только через 3,5 года, в 21–м (выборы в ГД). Не видно угроз от несистемных оппов. Уличная активность на минимуме. НКО чихнуть боятся… Бизнес зачищен от смутьянов, в ГД нет вообще ни одного оппа! Население инертно и апатично, но в то же время легко мобилизуемо для построения в колонны. Финансово, экономически, политически, в общественном поле – везде режим царствует безраздельно. "Выжженная поляна".

Всякие Трампы и злобные британо-немецкие старушки трясут своими кулачками – но что они могут сделать при такой незыблемой вну.стабильности? При желании их можно вообще не замечать, все их санкции – фуфло. А у князя Вовочки – бабье лето. "Осень патриарха".
https://politics.d3.ru/nikogda-takogo-ne-bylo-1592651/?sorting=rating

gridlolakal_101 12 августа 2018 | 22:21

ext_lev_ev: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.

Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.

Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.

Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.

Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.

Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.

Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.

Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем.
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.

Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.

Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.

Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне.
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.

"Открытые письма" всем пишет "takao" - ПРИДУРОК
Зачем? Ведь все знают уже,что он инвалид - ПОЛУДУРОК.

danko1 12 августа 2018 | 22:24

А если награбленное правящим ворьём и их приближенными вернуть в Россию, то насколько десятилетий ПФ заполнится?

palmcoast___ 12 августа 2018 | 22:39

danko1:

Честно заработанное ни есть награбленное. Воры сидят в тюрьме. И при чем здесь заработанные кем то деньги и ПФ? Вам бы только чужие барыши подсчитывать..

danko1 12 августа 2018 | 22:49

palmcoast___: Бездарно воров защищаете.
Награбленное давно на Запад и в США выводят.
А поскольку у нас воры во власти, то уголовные дела против них в других странах заводят.

palmcoast___ 12 августа 2018 | 22:54

danko1:

Не переходите на бездарности, оценивая личность., вы в этом жанре мне ни конкурент. У меня ведь нету ниприкосаемых.

danko1 12 августа 2018 | 22:59

palmcoast___: У вас логики нет и совести.
И награбленное- это не чужие деньги. Для воров они чужие, а не для тех, у кого украли.

palmcoast___ 12 августа 2018 | 23:02

danko1:

Поэтому и написал вам пост, что совести на скотов нету и никогда не было.

gordy 12 августа 2018 | 22:32

"В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы"

Зато хоронить будут бесплатно?

polikarpich 12 августа 2018 | 22:45

gordy: Ага, щас!!!
Нет денег на похороны - это ваши проблемы. Утилизируйтесь сами, как хотите.

ogni_giorno_secondo 12 августа 2018 | 22:46

gordy: Ну, это был второй, неозвученный вопрос Володину

irdo 12 августа 2018 | 23:04

gordy:
Зато хоронить будут бесплатно?
==========
С чего бы?

navsegda 12 августа 2018 | 22:44

ext_lev_ev: У кремлёвских деньги есть , повышать пенсионный возраст и налоги не требуется , НО они деньги куда-то откладывают , вероятно назревает большой шухер , например танковый бросок на Киев , а там реально изоляция

serge_moro 12 августа 2018 | 22:52

ext_lev_ev: Самое лучшее ,что Россия может сделать для сохранения страны-запустить в космос двух породистых карликовых мафиози Вована и Димона, без возврата на землю

pusin_patriot 12 августа 2018 | 23:15

ext_lev_ev: Да мы это понимаем. Я это своим коммерческим начальничкам ещё годика с четыре назад разжевывал и примерялись к стратегии роста на этом запланированном стабилидзе. То что рабочие идут на биржу безработных это ещё до кризиса было, когда зимой работа на склад и если переизбыток, в неоплачиваемый отпуск.

Я это к тому что в первую очередь и страдают все эти фиолетовщики, в первую очередь под сокращения и увольнения, сначала малоквалифицированная рабочая сила, потом как придется....

Рассказывал я это тогда и в ответ, ну они же сами эти фиолетовщики сами этого и не понимают в первую очередь, на что - се-ля-ви, что поделаешь, мы работаем с тем что есть и с реальностью.

ostapbey 12 августа 2018 | 23:30

Нафига суета???
Всё равно не доживают до пенсии
.…..
Взять..и отменить.

zztop1960 12 августа 2018 | 22:48

trans: Памятка для русских демократов . В Прибалтике , все противники СССР стали вступать в ряды КПСС , и КП ЛССР , чтобы рухнуть систему. Латышские коммунисты не навидели СССР и коммунизм Но делая вид , что они самые преданные сыны Ленина , до поры , до времени. Так будет и с новой ЦККПСС - Единой Россией

opiatnovyi63 12 августа 2018 | 22:05

Почему дико? Как раз всё прилично для володиных и других членов ОПГ , которая вот уже 20 лет правит Россией!

ramses333 12 августа 2018 | 22:08

Рувинский, тебя переклинило? Сколько можно мусолить эту хрень?!! Чести много для этого говорящего попугая.

sapiens17 12 августа 2018 | 22:08

"для увеличения срока жизни есть спортплощадки. "

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?"
В. Высоцкий

mayk18_01 12 августа 2018 | 23:27

sapiens17: sapiens17: sapiens17: Россиян откровенно троллят и издеваются, нагло и цинично-типа как Петя ТолстЫй, предложил лечиться дубовой корой и боярышником вместо импортных лекарств..
Вовин-Вовин, вон спортплощадки предлагает шоб жили дольше , а минздравСкворешня-заявило шо вааще-россияне будут жить до 120, типа видимо-от употребления боярышника на спортплощадках, хотя все равно у Медведева денег для россиян нет-а на домик для уточки-есть...
И россияне сами виноваты в том-что их уже и за людей не считают-потому что ни один нормальный народ, так откровенно , издеваться над собой бы -не
позволил...И шо-опять на колени с воем путен помоги, или шоб они-взмолились?
Но этож тогда будет совсем другая история и не Россия..?

trans 12 августа 2018 | 22:11

Ну отменят пенсии и отменят, только и делов. Зато мама Володина в 87 лет имеет многомиллионный бизнес, вот где крутизна....

danko1 12 августа 2018 | 22:40

trans: Так и сынку он добычу алмазов подарил.

savl_1 12 августа 2018 | 22:40

trans: Зато мама Володина в 87 лет имеет многомиллионный бизнес\\
Гробами торгует?

salut__521 12 августа 2018 | 22:13

Пригожинцы, кончай тужиться, вас тоже посчитали в пенсионные отменённики, остолопы!..

stas12006 12 августа 2018 | 22:17

У ментов , судей , депутатов отменят тоже? Или только у челяди отменят?

kunst54 12 августа 2018 | 22:18

Если правительство не справляется с бюджетом, то пусть отправляется в отставку, освободив место более профессиональным.

zztop1960 12 августа 2018 | 22:19

Как латыши помнят 1940 год , год оккупации Латвии советским союзом - Латыши ухохатывались с жён русских офицеров , они скупали комбинашки и ходили по Риге , под ручку со своими офицерами , они думали , что это платья. Рижане ржали. В 1940 году , русские солдаты угощали латышских детей сладостью , тёртой засушенной морковьью , как знак спасенья латышских детей от буржуазного рабства. Дети не понимали , что они им суют корм для свиней , если у них есть шоколад и леденцы. Русские солдаты были в обмотках и вшывые , по этому латыши называли русских utainie - вшивые , сейчас так русских называют крайне правые.

jamba 12 августа 2018 | 22:25

Это из разряда его же пропагандистского бреда о том, что "Путин - это и есть Россия!"))) Чего вы хотите, уровень провинциального профкомовского деятеля. Только и может, что рассекать по деревням, и пугать бабушек)

nadiama 12 августа 2018 | 22:27

а тётка тоже хороша... сообразила, у кого спрашивать.. да кого интересует она, её ровесники и её внуки? тут беда- бюджет дефицитный.. тырить уже совсем нечего становится..

nds_01 12 августа 2018 | 22:27

По-моему, Володин копает под Медведева, но делает это через жопу.
Премьером стать хочет?

savl_1 12 августа 2018 | 22:44

nds_01: Володин копает под Медведева
Если их поменять местами, ничего в России не изменится и даже никто не заметит.

lager23 12 августа 2018 | 22:29

Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.
///////
Бюджет РФ существует исключительно для беззаботной жизни друзей и близких плешекрысы, освещающих своей любовью россиян, не более того!

nds_01 12 августа 2018 | 22:31

С сайта MayDay.
Духоподъемное.

"Анонимный источник из Моссад передаёт:
«!0 августа 2018г. 17:17 (Время моск.) Началось заседание Совбеза РФ. Его вступительным словом открыл Сам:
— С 45-м у нас вышел облом. Какие есть рекомендации по кандидатуре 46-го президента США?
Патрушев: «Под этим номером вообще-то у нас проходите Вы.» (Пауза)
Председательствующий:
— А опрос общественности?
Матвиенко: «В большинстве штатов Ваш рейтинг недосягаем».
Председательствующий:
— Знаю-знаю. Но Конгресс артачится. Нужно подумать о резерве.
Премьер: «Правительство предлагает мою кандидатуру»
Председательствующий:
— Не получится. Надо обойтись без бронетехники.
Лавров: «А может?»
Председательствующий:
— Не поверят!
Шойгу: «Тогда надо бы!»
Председательстующий:
— Не горячись!
Голос Трампа: «А может, Навального попробуем?»
Председательствующий:
— А кто это?»

sergey1971 12 августа 2018 | 22:32

Это со стороны Володина такой специальный прием, чтобы не доставали его вопросами с пенсионной реформой. Типа радуйтесь, что пенсии вообще будут платить.

mumaras 12 августа 2018 | 22:34

Главное чтобы силовикам оставили......

agamasat 12 августа 2018 | 22:41

А вообще, у всех ли думцев есть охрана? - вопрос, мне кажется, может стать актуальнейшим в самое ближайшее время.

ogni_giorno_secondo 12 августа 2018 | 22:48

Хоп! И ваши дурацкие митинги против повышения пенсвозраста стали еще более дурацкими из-за отсутствия пенсвозраста ;)

pravdatut 12 августа 2018 | 22:52

Для отмены ЗП переведут население РФ на трудодни.

srk2658lu 12 августа 2018 | 23:05

Спецоперация по повышению пенсионного возраста продолжается.
На сцене Володин с угрозами отмены пенсий...
Кто следующий?
Ну конечно Солнцеликий с предложением смягчить...чуть-чуть...
Все роли давно расписаны.

a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 23:06

О! Класно. Не хотите пенсию в 65, пообещаем вообще отменить. Нет, еще лучше пусть старики платят в бюджет. Небось за жизнь скопили кучу бабла...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8952 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Глава Минфина рассказал об ответных мерах на будущие санкции США Антон Силуанов утверждает, что валютные счета граждан не пострадают…

5 100 6 6097
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи…

5 139 6 11331
Новости

Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы «Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу…

5 93 6 8838
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12759 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 354 6 35645 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью…

5 101 6 10360
Новости

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова…

5 67 6 7374
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 273 6 30301 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 91 6 10306 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13710 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 16034 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35983 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова…

5 81 6 9975
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7888 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43919 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Захаров: Заказчиком убийства Владислава Листьева был бизнесмен Борис Березовский По его словам, причиной убийства стали упущенные доходы от рекламы…

5 41 6 127459
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 155 6 159092 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 83 6 15791 06.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 555 6 438183 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 310 6 193991 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7182048
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3609510

Сегодня в эфире