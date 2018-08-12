В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.
Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.
Комментарии43
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trans 12 августа 2018 | 22:05
Путинская власть держится на трех китах - несменяемость, коррупция, безнаказанность. Последствия мы ощущаем на своей шкуре.
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 22:09
trans: Отменят пенсии, потом и зарплаты Потому что денег не хватает, потому что всё украли ..Вот такая логика у воровской коррупционной власти!
ext_lev_ev 12 августа 2018 | 22:13
Никогда еще путинский бюджет не был так благополучен и безмятежен, а его перспектива не представала столь безоблачной. Курс доллара 65, цена барреля нефти 73. Перемножаем, получаем невероятные 4745. Для контраста провальный янв. 15–го, когда, казалось, санкции и общая неблагоприятная конъюнктура вот–вот похоронят росс.рубль и экономику - при курсе 57 и барреле 28 тот же показатель (цена экспортного барреля в рублях) составлял 1600. ВТРОЕ ниже, чем щас.
Благополучный до-крымский 2012й, ведь тогда "доллар был по 30, а баррель нефти по 120, во житуха была". Посчитаем: 120х30 = 3600. Нынешние 4750 больше в 1,5 раза. Проблем с бюджетом и стабильностью рубля быть не должно. Что-то здесь не так.
И политически всё – лучше не придумаешь. Ближайшая цв.революция может случиться только через 3,5 года, в 21–м (выборы в ГД). Не видно угроз от несистемных оппов. Уличная активность на минимуме. НКО чихнуть боятся… Бизнес зачищен от смутьянов, в ГД нет вообще ни одного оппа! Население инертно и апатично, но в то же время легко мобилизуемо для построения в колонны. Финансово, экономически, политически, в общественном поле – везде режим царствует безраздельно. "Выжженная поляна".
Всякие Трампы и злобные британо-немецкие старушки трясут своими кулачками – но что они могут сделать при такой незыблемой вну.стабильности? При желании их можно вообще не замечать, все их санкции – фуфло. А у князя Вовочки – бабье лето. "Осень патриарха".
https://politics.d3.ru/nikogda-takogo-ne-bylo-1592651/?sorting=rating
gridlolakal_101 12 августа 2018 | 22:21
ext_lev_ev: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем.
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне.
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
"Открытые письма" всем пишет "takao" - ПРИДУРОК
Зачем? Ведь все знают уже,что он инвалид - ПОЛУДУРОК.
danko1 12 августа 2018 | 22:24
А если награбленное правящим ворьём и их приближенными вернуть в Россию, то насколько десятилетий ПФ заполнится?
palmcoast___ 12 августа 2018 | 22:39
danko1:
Честно заработанное ни есть награбленное. Воры сидят в тюрьме. И при чем здесь заработанные кем то деньги и ПФ? Вам бы только чужие барыши подсчитывать..
danko1 12 августа 2018 | 22:49
palmcoast___: Бездарно воров защищаете.
Награбленное давно на Запад и в США выводят.
А поскольку у нас воры во власти, то уголовные дела против них в других странах заводят.
palmcoast___ 12 августа 2018 | 22:54
danko1:
Не переходите на бездарности, оценивая личность., вы в этом жанре мне ни конкурент. У меня ведь нету ниприкосаемых.
danko1 12 августа 2018 | 22:59
palmcoast___: У вас логики нет и совести.
И награбленное- это не чужие деньги. Для воров они чужие, а не для тех, у кого украли.
palmcoast___ 12 августа 2018 | 23:02
danko1:
Поэтому и написал вам пост, что совести на скотов нету и никогда не было.
gordy 12 августа 2018 | 22:32
"В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы"
Зато хоронить будут бесплатно?
polikarpich 12 августа 2018 | 22:45
gordy: Ага, щас!!!
Нет денег на похороны - это ваши проблемы. Утилизируйтесь сами, как хотите.
ogni_giorno_secondo 12 августа 2018 | 22:46
gordy: Ну, это был второй, неозвученный вопрос Володину
irdo 12 августа 2018 | 23:04
gordy:
Зато хоронить будут бесплатно?
==========
С чего бы?
navsegda 12 августа 2018 | 22:44
ext_lev_ev: У кремлёвских деньги есть , повышать пенсионный возраст и налоги не требуется , НО они деньги куда-то откладывают , вероятно назревает большой шухер , например танковый бросок на Киев , а там реально изоляция
serge_moro 12 августа 2018 | 22:52
ext_lev_ev: Самое лучшее ,что Россия может сделать для сохранения страны-запустить в космос двух породистых карликовых мафиози Вована и Димона, без возврата на землю
pusin_patriot 12 августа 2018 | 23:15
ext_lev_ev: Да мы это понимаем. Я это своим коммерческим начальничкам ещё годика с четыре назад разжевывал и примерялись к стратегии роста на этом запланированном стабилидзе. То что рабочие идут на биржу безработных это ещё до кризиса было, когда зимой работа на склад и если переизбыток, в неоплачиваемый отпуск.
Я это к тому что в первую очередь и страдают все эти фиолетовщики, в первую очередь под сокращения и увольнения, сначала малоквалифицированная рабочая сила, потом как придется....
Рассказывал я это тогда и в ответ, ну они же сами эти фиолетовщики сами этого и не понимают в первую очередь, на что - се-ля-ви, что поделаешь, мы работаем с тем что есть и с реальностью.
ostapbey 12 августа 2018 | 23:30
Нафига суета???
Всё равно не доживают до пенсии
.…..
Взять..и отменить.
zztop1960 12 августа 2018 | 22:48
trans: Памятка для русских демократов . В Прибалтике , все противники СССР стали вступать в ряды КПСС , и КП ЛССР , чтобы рухнуть систему. Латышские коммунисты не навидели СССР и коммунизм Но делая вид , что они самые преданные сыны Ленина , до поры , до времени. Так будет и с новой ЦККПСС - Единой Россией
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 22:05
Почему дико? Как раз всё прилично для володиных и других членов ОПГ , которая вот уже 20 лет правит Россией!
ramses333 12 августа 2018 | 22:08
Рувинский, тебя переклинило? Сколько можно мусолить эту хрень?!! Чести много для этого говорящего попугая.
sapiens17 12 августа 2018 | 22:08
"для увеличения срока жизни есть спортплощадки. "
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?"
В. Высоцкий
mayk18_01 12 августа 2018 | 23:27
sapiens17: sapiens17: sapiens17: Россиян откровенно троллят и издеваются, нагло и цинично-типа как Петя ТолстЫй, предложил лечиться дубовой корой и боярышником вместо импортных лекарств..
Вовин-Вовин, вон спортплощадки предлагает шоб жили дольше , а минздравСкворешня-заявило шо вааще-россияне будут жить до 120, типа видимо-от употребления боярышника на спортплощадках, хотя все равно у Медведева денег для россиян нет-а на домик для уточки-есть...
И россияне сами виноваты в том-что их уже и за людей не считают-потому что ни один нормальный народ, так откровенно , издеваться над собой бы -не
позволил...И шо-опять на колени с воем путен помоги, или шоб они-взмолились?
Но этож тогда будет совсем другая история и не Россия..?
trans 12 августа 2018 | 22:11
Ну отменят пенсии и отменят, только и делов. Зато мама Володина в 87 лет имеет многомиллионный бизнес, вот где крутизна....
danko1 12 августа 2018 | 22:40
trans: Так и сынку он добычу алмазов подарил.
savl_1 12 августа 2018 | 22:40
trans: Зато мама Володина в 87 лет имеет многомиллионный бизнес\\
Гробами торгует?
salut__521 12 августа 2018 | 22:13
Пригожинцы, кончай тужиться, вас тоже посчитали в пенсионные отменённики, остолопы!..
stas12006 12 августа 2018 | 22:17
У ментов , судей , депутатов отменят тоже? Или только у челяди отменят?
kunst54 12 августа 2018 | 22:18
Если правительство не справляется с бюджетом, то пусть отправляется в отставку, освободив место более профессиональным.
zztop1960 12 августа 2018 | 22:19
Как латыши помнят 1940 год , год оккупации Латвии советским союзом - Латыши ухохатывались с жён русских офицеров , они скупали комбинашки и ходили по Риге , под ручку со своими офицерами , они думали , что это платья. Рижане ржали. В 1940 году , русские солдаты угощали латышских детей сладостью , тёртой засушенной морковьью , как знак спасенья латышских детей от буржуазного рабства. Дети не понимали , что они им суют корм для свиней , если у них есть шоколад и леденцы. Русские солдаты были в обмотках и вшывые , по этому латыши называли русских utainie - вшивые , сейчас так русских называют крайне правые.
jamba 12 августа 2018 | 22:25
Это из разряда его же пропагандистского бреда о том, что "Путин - это и есть Россия!"))) Чего вы хотите, уровень провинциального профкомовского деятеля. Только и может, что рассекать по деревням, и пугать бабушек)
nadiama 12 августа 2018 | 22:27
а тётка тоже хороша... сообразила, у кого спрашивать.. да кого интересует она, её ровесники и её внуки? тут беда- бюджет дефицитный.. тырить уже совсем нечего становится..
nds_01 12 августа 2018 | 22:27
По-моему, Володин копает под Медведева, но делает это через жопу.
Премьером стать хочет?
savl_1 12 августа 2018 | 22:44
nds_01: Володин копает под Медведева
Если их поменять местами, ничего в России не изменится и даже никто не заметит.
lager23 12 августа 2018 | 22:29
Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.
///////
Бюджет РФ существует исключительно для беззаботной жизни друзей и близких плешекрысы, освещающих своей любовью россиян, не более того!
nds_01 12 августа 2018 | 22:31
С сайта MayDay.
Духоподъемное.
"Анонимный источник из Моссад передаёт:
«!0 августа 2018г. 17:17 (Время моск.) Началось заседание Совбеза РФ. Его вступительным словом открыл Сам:
— С 45-м у нас вышел облом. Какие есть рекомендации по кандидатуре 46-го президента США?
Патрушев: «Под этим номером вообще-то у нас проходите Вы.» (Пауза)
Председательствующий:
— А опрос общественности?
Матвиенко: «В большинстве штатов Ваш рейтинг недосягаем».
Председательствующий:
— Знаю-знаю. Но Конгресс артачится. Нужно подумать о резерве.
Премьер: «Правительство предлагает мою кандидатуру»
Председательствующий:
— Не получится. Надо обойтись без бронетехники.
Лавров: «А может?»
Председательствующий:
— Не поверят!
Шойгу: «Тогда надо бы!»
Председательстующий:
— Не горячись!
Голос Трампа: «А может, Навального попробуем?»
Председательствующий:
— А кто это?»
sergey1971 12 августа 2018 | 22:32
Это со стороны Володина такой специальный прием, чтобы не доставали его вопросами с пенсионной реформой. Типа радуйтесь, что пенсии вообще будут платить.
mumaras 12 августа 2018 | 22:34
Главное чтобы силовикам оставили......
agamasat 12 августа 2018 | 22:41
А вообще, у всех ли думцев есть охрана? - вопрос, мне кажется, может стать актуальнейшим в самое ближайшее время.
ogni_giorno_secondo 12 августа 2018 | 22:48
Хоп! И ваши дурацкие митинги против повышения пенсвозраста стали еще более дурацкими из-за отсутствия пенсвозраста ;)
pravdatut 12 августа 2018 | 22:52
Для отмены ЗП переведут население РФ на трудодни.
srk2658lu 12 августа 2018 | 23:05
Спецоперация по повышению пенсионного возраста продолжается.
На сцене Володин с угрозами отмены пенсий...
Кто следующий?
Ну конечно Солнцеликий с предложением смягчить...чуть-чуть...
Все роли давно расписаны.
a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 23:06
О! Класно. Не хотите пенсию в 65, пообещаем вообще отменить. Нет, еще лучше пусть старики платят в бюджет. Небось за жизнь скопили кучу бабла...