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22:00, 12 августа 2018

Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством его коллеги Владислава Листьева стоял Борис Березовский

Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством его коллеги гендиректора и ведущего ОРТ Владислава Листьева стоял Борис Березовский. Об этом он сообщил в эфире портала MixTV. Захаров добавил, что сам Листьев был лишь формальным гендиректором ОРТ, а решений принимались другим человеком. Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.

Комментарии

33

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sandro_007 12 августа 2018 | 22:04

Это ни для кого не новость.

ur_sus 12 августа 2018 | 22:06

sandro_007:
//Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством его коллеги Владислава Листьева стоял Борис Березовский//
А вот "журналист" Шавченко "считает", что за убийством Джемаля в ЦАР стоит МОСАД. Внимание вопрос: найдите 10 отличий между этими "журналистами".

bogggdan 12 августа 2018 | 22:19

ur_sus:
Нет отличий.
Оба журналиста люто ненавидят США, демократию и Израиль.
Враги демократии, нет им веры.

patrikk_1 12 августа 2018 | 22:21

Вижу по комментариям, что эта версия не по нутру жидобандеровцам. Наверное Б.Березовский для них был авторитетом.

(комментарий скрыт)

liberastanakol 12 августа 2018 | 22:35

patrikk_1: Для них Чикатило будет авторитетом если тему поднимут о кгававомгэжиме.

patrikk_1 12 августа 2018 | 22:45

liberastanakol:

Вот из-за их постоянных лжи и лицемерия, когда они разоблачают казнокрадов во власти, но выгораживают жуликов и убийц из оппозиции, они лишают российский народ альтернативы, потому как, лучше голосовать за действующую власть, чем за таких же проныр из оппозиции, которые, плюс к тому, являются ещё и проводниками американского влияния.

vea4ek 12 августа 2018 | 22:43

patrikk_1:
Скорее семья Боруха Николаевича.

patrikk_1 12 августа 2018 | 22:49

vea4ek:

О, Ельцин и Горбачёв для них святые, как благоверные князья Борис и Глеб для православных.

sagen 12 августа 2018 | 23:04

patrikk_1: Напряги извилину, но не сгибай, упаси бог и сам подумай. Захаров знает, что Листьев был номинальным начальником, что решения от него не зависели, а Березовский не знал? Вы там, вообще мозгами тронулись в своей борьбе с троцкизмом? Ну не дураки зашоренные?

serge_moro 12 августа 2018 | 22:50

bogggdan: Насколько я помню было две версии ,кто мог заказать Листьва. Это были Березовский и Лисовский. Одни ,как Захаров склонялись к Березовскому, другие к Лисовскому. Вопрос до сих пор открытый. Но, мне подсказывает интуиция,что его скорее всего заказал именно Лисовский. Березовского нет и на него можно сейчас повесить всех чертей.

sozercatel 12 августа 2018 | 22:23

sandro_007: Да - да. И нанял для этого покойного вора в законе Костю Могилу. Об этом нам несколько лет назад сообщали СМИ РФ.
Но есть одна неувязочка.. В то время Костя еще могилы за деньги официально копал на Южном кладбище СПб и иногда ужинал в кафе Виктория на углу Кировского и ул. Скороходова / Каменноостровский и Большая Монетная ныне/.

sandro_007 12 августа 2018 | 22:32

sozercatel:
Этот лишь один многочисленных из эпизодов. За семибанкирщиной горы трупов.

sandro_007 12 августа 2018 | 22:34

//из многочисленных//

seryj_wolk 12 августа 2018 | 22:46

sandro_007: Хорошо было бы, если бы Захаров объяснил, для чего нужно было нанимать колена, чтобы убить ничего не решающую пешку.

sandro_007 12 августа 2018 | 22:49

seryj_wolk:
Листьев был проходной пешкой и метил в короли. Потому и убрали.

seryj_wolk 12 августа 2018 | 23:03

sandro_007: В короли метят многие, но ими становятся единицы. А многих убивать слишком хлопотно и дорого.

aleksandr39 12 августа 2018 | 22:51

sandro_007: А почему Захаров молчал когда Березовский был в России ?

sandro_007 12 августа 2018 | 23:01

aleksandr39:
Боялся. У Абрамыча были длинные руки даже в Лондоне. Посмотрите на Ходорковского. Он пошел по пути Березовского и плохо закончит.

polsan 12 августа 2018 | 22:04

Столько лет молчал и тут вдруг вспомнил....

bogggdan 12 августа 2018 | 22:21

polsan:
Пора уже и Пичугину вспомнить, как Ходор убивал Петухова.
Годы идут, а путинский режим укрепляется. Пичугин должен понять, что Путин это навсегда.

kostalapin61 12 августа 2018 | 22:27

bogggdan: Навсегда только Кощей Бессмертный, да и того убили...

bogggdan 12 августа 2018 | 22:32

kostalapin61:
Читай классику Шварца. Надеюсь понимаешь о чем речь.

speculyant 12 августа 2018 | 22:38

bogggdan: Кощей-самая классическая классика. Остальное-вариации на тему.

kostalapin61 12 августа 2018 | 22:51

bogggdan: Шварц конечно классик, но бессмертный Сталин умер тогда, а нового Дракона не появилось.

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liberastanakol 12 августа 2018 | 22:10

Для прокладок на Йехе Борис Абгамович святой человек как и Ходорковский - убил журналыстов в Африке свалил на Кремль - так и Березовский действовал с Литвиненко. В итоге самого разыграли в скрипалей в шарфике.

jamba 12 августа 2018 | 22:28

Кремлевские политтехнологи, решили хоть чем то разбавить череду материалов о недовольстве пенсионной реформой))) Не думаю, что замена равноценная, но хоть что то;)

bogggdan 12 августа 2018 | 22:35

jamba:
Успокойтесь уже. Увеличат возраст на 2-3 года постепенно за пять лет, и все массовые протесты сойдут на нет. Неужели непонятно, с какой целью был предложен такой жесткий пенсионный предел.

tks 12 августа 2018 | 22:38

Помню, ещё в 1995 году как раз БАБа и подозревали в организации убийства Влада Листьева. Но поскольку БАБ был вхож в ельцинский Двор (а на самом деле - крысятник), а потом и вовсе именно БАБ дал подполковнику в отставке В.В.Путину путевку в Кремль, эту версию благополучно похерили за ненадобностью.

edward_sakash 12 августа 2018 | 22:47

ну сколько можно вешать всё это на Березовского, который и ответить сейчас не может?!

inga_92_1 12 августа 2018 | 22:49

"Кто не умри, я всех убийца тайный..."

edward_sakash 12 августа 2018 | 22:50

Для любого бизнесмена проще уволить менеджера, не справившегося с обязанностями, чем убивать его.
Поэтому очевидно, что Листьева убили силовики или криминал, работающий под чекистами или ГРУ. Это именно их почерк, именно они так работают.

nds_01 12 августа 2018 | 22:52

Ага... И Березовский, конечно, не знал фамилии того человека, который принимал решение. Примерно сотня человек (кроме Захарова) знали об истинных возможностях Листьева, а Березовский - дурачок - даже не догадывался. Поэтому и...

petrovich_spb 12 августа 2018 | 23:00

Березовский был не подарок. Но я бы не стал доверять и Захарову, который "с сентября 2003 по июнь 2014 года — ведущий программы «Их нравы» на НТВ".

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