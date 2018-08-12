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Эксклюзив Эха 21:00, 12 августа 2018

Марш матерей в защиту фигурантов дела «Нового величия» пройдет в Москве в среду

Об этом «Эху Москвы» рассказала его организатор литературный критик и арткуратор Анна Наринская.
Марш пройдет в 19-00 от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской. Акция не согласована.

Комментарии

16

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bogggdan 12 августа 2018 | 21:19

Русские чекисты уже внедрили своего человека в либеральную экстремистскую банду, чтобы уже взять с поличным, с железобетонными доказательствами о желании провести операцию по свержению конституционного строя. Ан нет... Либерала задерживать не моги. Он же либерал.

ur_sus 12 августа 2018 | 21:27

//Марш матерей в защиту фигурантов дела «Нового величия» пройдет в Москве в среду//
Вот мне интересно, сколько матерей соберёт этот "марш"? Не удивлюсь, если не наберётся и 50ти. Не знаю, как вас, а меня это не удивит. В России нет общества, нет граждан. В сущности, никогда и не было. Были хорошие и нехорошие индивиды, как и везде. Но хорошие люди не привыкли "сбиваться в стаю", чтобы себя защитить от нехороших. Поэтому их и становится всё меньше, в итоге не останется НИ ОДНОГО. Закон джунглей, знаете ли...

patrikk_1 12 августа 2018 | 21:29

Марш матерей, его организатор литературный критик и арткуратор Анна Наринская...

Ну, ещё бы, какой марш протеста может быть, без литературных, музыкальных, ресторанных, телевизионных и театральных критиков.

ur_sus 12 августа 2018 | 21:33

patrikk_1:
Падлик, а как насчёт марша из "патриотов" против пенсионной реформы? А лучше "за" реформу?

bogggdan 12 августа 2018 | 21:42

ur_sus:
А что, пенсионная реформа уже свершилась?
Путин уже решил. В течении пяти лет пенсионный возраст постепенно поднимут для женщин до 58 лет, мужчин до 62 -х. После такой сверхщадящей реформы ни один здравомыслящий человек не выйдет на митинг протеста.

parasuk_ 12 августа 2018 | 21:47

patrikk_1: еще бьюти блогеры обещали присоединиться. И сам алексей навальный :)

nelibermot19 12 августа 2018 | 22:02

Яжымать. Онижедети. А на поверку как всегда одинокие бабищи, несущие цветы на Дурицкий мост. Москва, хули. У нас здесь очень много людей без определённых занятий, которым скучно.

serge_moro 12 августа 2018 | 21:33

ur_sus: После ареста девчонки Павликовой в нормальном обществе вышло бы в Москве минимум миллион граждан, а по всей стране минимум 15 миллионов. И поверьте,ровно через несколько часов девчонку бы отпустили к ее заждавшейся, заплакaнной и любящей свое чадо маме.Но, как мы видим россияне полные пофигисты и для них судьба одной девочки полностью безразлична. Это мафиозное существо ,которое превратило Кремль в бандитскую малину и в рассадник убийц и воров , удовлетворен полностью действиями своих гестаповцев. Как же можно после этого думать,что страной правит человек. Нет, нормальный человек не способен на такие садисткие действия. Правит страной живое существо,которое редко встречается в природе. За последние 100 лет таких существ насчитали еще .двоих. Ими были Гитлер ,Сталин и сегодняшний гибрид чекиста-оборотня, бандита и вора.
P..S. ..Главный поп-миллиардер Гундяй-негодяй не проронил ни слова в защиту девочки Павликовой. И неудивительно, ведь РПЦ вот,как уже 20 лет срoслась с бандитами и является их рупором. Найдите еще на глобусе мира ,страну,,где религия на службе у воров и бандитов .Не ищите , потому что ее нет и только одна страна Россия была почетно удостоена этой исключительности,.благодаря утонченной стратегии избранного навеки бандита и вора всех времен и народов.

parasuk_ 12 августа 2018 | 21:42

serge_moro: С чего это вдруг? Террористы должны сидеть в тюрьме вместе с либерашками, которым повезет не закончить свою жалкую жизнь в луже мочи на Москворецком мосту. Всеми презираемыми и оплеванными :)

navsegda 12 августа 2018 | 21:53

parasuk_: Ты против величия России ?

bogggdan 12 августа 2018 | 21:59

navsegda:
Величие России с либерасами и пид.расами невозможно.
Так что с начала надо от шендеровичей освободить Россию.

sim 12 августа 2018 | 21:31

bogggdan: Очень хорошо, что такой грязный бред можно писать только за деньги. Не всё потеряно для России.
А с вас... потом спросят. За всё, что писали на Лахте.

bogggdan 12 августа 2018 | 21:52

sim:
То что либеральная мразота никогда не отличалась интеллектом, это общеизвестно. Но все-же должно-же хватать мозгов у самого безмозглого либерала, хотя-бы заглянуть к оппоненту в его данные, посчитать количество комментариев, определить дату, когда он начал писать эти комментарии..., и ужаснуться, что за 183 дня, я написал 474 !!! комментария.
Да меня б товарищ майор за такое тунеядство давно бы к стенке поставил.

malu 12 августа 2018 | 21:59

bogggdan: так ты ещё и бесплатная бл?

bamashka 12 августа 2018 | 21:35

Лучше бы не устраивать никаких маршей! Назло девочку будут мучить! Неужели за 20 лет не поняли - чем больше люди чего-то добиваются, тем круче и демонстративней чиновничий беспредел!

bogggdan 12 августа 2018 | 21:56

bamashka:
Вообще-то для либеральной общественности, было бы лучше, чтобы девочку замучили до смерти менты. Для этого в ментуру внедряется свой человек, из либеральной банды, и имитирует допрос с пристрастием, где девочка не выдерживает пыток и умирает. Это примерно то же, что учинили либералы с Магнитским.
Да и с Немцовым много неясностей.

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