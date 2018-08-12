Полиция Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и пытались разжечь на памятнике мангал
Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и пытались разжечь на памятнике мангал. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщает петербургское издание 78.ru со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что хулиганы были задержаны в ночь с 4 на 5 августа на месте происшествия. Полицию вызвали очевидцы.
Ранее телеканал Дождь сообщил, что Музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались разжечь мангал на памятнике Петру I.
В начале августа в социальной сети Вконтакте появилась видеозапись происшествия: группа молодых людей забралась на Медного всадника, затащила туда пакет с углем и мангал и пыталась разжечь огонь. Был ли нанесен памятнику ущерб, сейчас уточняется.
Комментарии14
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kryimzdick 12 августа 2018 | 21:08
охренеть новость, от 4 августа
patrikk_1 12 августа 2018 | 21:27
На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве...
Наверное не хватало им проблем, слишком лёгкой и беззаботной была у них жизнь.
navsegda 12 августа 2018 | 21:56
patrikk_1: ну дадут им за мелкое хулиганство максимум арест до 15 суток и вся жизнь наперекосяк
viktorova 12 августа 2018 | 21:27
kryimzdick: это как кужугетыч 4 месяца ответ искал...
nikmart001 12 августа 2018 | 21:18
Во обкурились то!
vilingrad 12 августа 2018 | 21:20
А в Москве постановлением Собянина вместо "Елочка, зажгись!" с Нового, 19 года надо кричать "Махмуд, поджигай!"
zemljanka 12 августа 2018 | 21:20
"...Люблю твой стройный, строгий вид,.."
ura_123 12 августа 2018 | 21:26
Стесняюсь спросить,а этот Медный Всадник памятни кому???
navsegda 12 августа 2018 | 21:58
ura_123: Чапаеву
alexey65 12 августа 2018 | 21:33
Сургут рулит?
piterjanis 12 августа 2018 | 21:35
это художники,как пусирайт
andrang2 12 августа 2018 | 21:35
Александр Матвеевич Пушкин был великий русский поэт, он написал великий русский басня "Медный всадник без голова"
(Из анекдота)
curhatuy6 12 августа 2018 | 21:41
Культура прет:(((
nigelliri56 12 августа 2018 | 21:56
Надо было под памятником Ленина разжигать мангал. Ленин был любитель из искры пламя разжигать.