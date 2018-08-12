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21:02, 12 августа 2018

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.

Нет никаких предпосылок для отмены государственных пенсий в России. Об этом «Эху Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Рогов допустил, что такие заявления про более суровые меры, чтобы грядущая пенсионная реформа казалась не такой пугающей, могут быть сделаны и в будущем.

Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.

Комментарии

55

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lion64__2 12 августа 2018 | 21:44

Похоже, едросы очень хотят быть утилизированными.

podwodnik 12 августа 2018 | 21:48

Встали с колен, но через дырку в штанах вывалилась пенсия? А как же царь? Нет денег на пенсии значит царь ну совсем ненастоящий. Похоже Володин будет заниматься физкультурой явно не на спортплощадке :)..

pravdatut 12 августа 2018 | 21:54

Лекарство: смена власти!

valia47 12 августа 2018 | 21:54

Молодежь должна понимать больше об 1917 годе. Почему экспроприировали, почему убивали буржуев. Володин-то думает, что это было давно и не к ним относится.

bordij 12 августа 2018 | 21:56

Гимн МЕД и ПУ
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай...
лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала.
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай
лай лай лай лалалалалала

Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны!

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!

Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!

Какое небо голубое,
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца, Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца!
→ http://songspro.ru/10/kot-Bazilio-i-lisa-Alisa/tekst-pesni-Pokuda-est-na-svete-duraki

vserg 12 августа 2018 | 21:56

ОК, отменяйте!
Но не забудьте одновременно обнулить отчисления с ФЗП в пенсионный фонд!

cromwel 12 августа 2018 | 21:59

Власть полностью потеряла стыд и страх. Мы для них быдло. Вскоре пенсионеров обяжут платить государству за то что еще живы

tuman13 12 августа 2018 | 21:59

Один говорил: "Нет денег, но вы держитесь!". Но деньги нашлись.
Другое муд... мудрый человек физдипит фуфло. о пенсиях.

moncegorskyi 12 августа 2018 | 22:00

Это володинский, на первый взгляд, "безумный" вброс - обыкновенный кремлевский заказ. Напугать плебс так, (мол можете вообще не выйти на пенсию в связи с кризисом и нехваткой бюджета). Чтобы согласились без сильной бузы на повышение пенсионного возраста. Кремлежулики прощупывают почву на предел терпимости россиян.

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