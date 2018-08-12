Четверым туристам, терпящим бедствие на Алтае, на горе Ак-Кем, удалось построить укрытие от непогоды
Там они смогут дождаться спасателей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС.
Ранее тургруппа смогла связаться со спасателями по спутниковому телефону. Туристы рассказали, что ветром унесло палатку с вещами и снаряжением, они замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы.
Как только позволит погода, на место будет направлен вертолет МЧС. Он уже передислоцирован в Кемеровскую область, максимально близко к району бедствия", — сказал представитель МЧС.
Комментарии3
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novyrusich 12 августа 2018 | 20:48
Что-то вспомнился "День радио" и плавучий зоопарк с экзотическими зверями терпящий бедствие в Японском море.
apels 12 августа 2018 | 21:00
Озеро аккемское знаю гору нет. Если эта гора в долине реки Ак-кем то на озере стоят спасатели. Ничего не понимаю, почему надо спускать вертолетом а не пешком. Думаю в данной новости ошибка и туристы застряли на склоне г. Белуха.
zemljanka 12 августа 2018 | 21:39
На вершине (4.100), дождь , снеш.
Владимир Овсиенко - начальник спасателей.
Вызван вертолет из Красноярска (?) в Кемерово.
Туристы 4 мужчин - опытные. Есть запас еды, воду получают изо льда.
Сильный ветер. Спасательная операция планируется утром, если ослабнет ветер.
Всем - удачи!