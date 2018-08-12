Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело
Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи.
В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».
Комментарии3
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vinokur 12 августа 2018 | 20:44
Если дело закрыть за отсутствием, придется признать всецело провокационными действия представителей правоохранительных органов, посадить их, а пострадавшим выплатить миллионные компенсации. Шутка.
cashe 12 августа 2018 | 21:17
Давно пора. Это самое главное. А не состояние здоровья и прочее, не столь существенное.
Главное это то что там преступления нет. Совсем нет.
ivanna2 12 августа 2018 | 21:51
cashe: преступления нет, а Павликова сидит с марта... А с этим как будут разбираться?!