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20:31, 12 августа 2018

Музей городской скульптуры в Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались установить мангал на памятнике

Музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались установить мангал на памятнике Петру I. Об этом сообщает телеканал Дождь.

В начале августа в социальной сети Вконтакте появилась видеозапись происшествия: группа молодых людей забралась на Медного всадника, затащила туда пакет с углем и мангал и пыталась разжечь огонь. Был ли нанесен памятнику ущерб, сейчас уточняется.

Музей городской скульптуры заявляет, что по отношению к Медному всаднику был совершен «акт вандализма». Всех, кто был свидетелем и узнал людей, забравшихся на памятник, попросили связаться с сотрудниками музея.

Комментарии

7

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mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 20:34


Наверняка родились и выросли при нацдилере.
Поколение гопоты и шлюх.

jetsam 12 августа 2018 | 20:50

mikhail_spb_: а интересно же - ну кто таким может быть.
вот проверить бы га отклонения после поимки.
ну не могут это быть "нормальные".
или под аргентинским коксом или жертвы пьяного аборта.

sasass 12 августа 2018 | 20:36

Странно , а яйца драить до блеска коню можно....

vikwlad 12 августа 2018 | 20:50

Зачем музею объявлять поиск этих молодых людей? Преступление, вроде, не совершено. Или уже вошло в привычку за намерение открывать уголовное дело?

jetsam 12 августа 2018 | 20:54

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Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые залезли на Медного всадника и, по словам очевидца, попытались разжечь на памятнике мангал.

О происшествии 6 августа написала во «ВКонтакте» местная жительница Александра Бенцман. По ее словам, на памятник залезли «несколько ребят и девчат»; также они затащили на него пакет с углем и разобранный мангал.

12 августа на пост Бенцман обратил внимание Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга. Музей призвал откликнуться тех, кто узнал людей с фотографий Бенцман.

Позже петербургское издание 78.ru со ссылкой на управление МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что полиция задержала двоих мужчин, забравшихся на памятник. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.
---

по другой версии иначе:
===
Сотрудники петербургской полиции задержали вандалов, которые забралась на памятник Петру I на Сенатской площади и попыталась установить на нём мангал. Об этом 78.ru сообщили в пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл ещё в ночь с 4 на 5 августа. Очевидцы позвонили в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин.

Задержанными оказались молодые люди 20 и 32 лет. Их доставили в отделение полиции. В отношении задержанных составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
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navsegda 12 августа 2018 | 20:55

Дураки , надо было идти на Марсово поле , там Вечный огонь

ki000999 12 августа 2018 | 21:04

Россия, страна дебилов! - От Волги, и до, Тагила!!!!

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