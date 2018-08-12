Музей городской скульптуры в Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались установить мангал на памятнике

Музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге объявил поиск молодых людей, которые попытались установить мангал на памятнике Петру I. Об этом сообщает телеканал Дождь.

В начале августа в социальной сети Вконтакте появилась видеозапись происшествия: группа молодых людей забралась на Медного всадника, затащила туда пакет с углем и мангал и пыталась разжечь огонь. Был ли нанесен памятнику ущерб, сейчас уточняется.

Музей городской скульптуры заявляет, что по отношению к Медному всаднику был совершен «акт вандализма». Всех, кто был свидетелем и узнал людей, забравшихся на памятник, попросили связаться с сотрудниками музея.