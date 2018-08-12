Минфин не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов Путина

Министерство финансов не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов Владимира Путина. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или все-таки сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?» — объяснил свою позицию глава Минфина.

Ранее помощник помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять свердоходы у 14 металлургических, горнодобывающих и химических предприятий. Это привело к немедленному обрушению компаний на фондовом рынке: за день они потеряли без малого 400 млрд рублей.