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20:30, 12 августа 2018

Минфин не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов Путина

Министерство финансов не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов Владимира Путина. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или все-таки сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?» — объяснил свою позицию глава Минфина.

Ранее помощник помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять свердоходы у 14 металлургических, горнодобывающих и химических предприятий. Это привело к немедленному обрушению компаний на фондовом рынке: за день они потеряли без малого 400 млрд рублей.

Комментарии

33

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opiatnovyi63 12 августа 2018 | 20:34

А что так? Нашли в другом месте? Или собираетесь грабануть и так нищих рядовых граждан РФ?

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:36

Ребята ! Скоро Октябрь. Бей буржуев ! Спасай Россию !

navsegda 12 августа 2018 | 20:51

neburzhui2: Ну какие они буржуа ? Они все сплошь бывшие комсомольцы да коммунисты

neburzhui2 12 августа 2018 | 21:04

navsegda:
Передёргиваешь, товарищ. Это всё - сволочь, перерожденцы и предатели. Твои родители и деды жизнь свою не для них потратили. Приговор истории этой сегодняшней кремлёвской сволочи будет скоро подписан.

vikwlad 12 августа 2018 | 21:31

"Минфин не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами..."
Вот в это я не верю. Губернаторы, например, давно этим занимаются. Хотя погорел на этом только Белых, как классово чуждый путинскому режиму.

zztop1960 12 августа 2018 | 20:38

opiatnovyi63: Да они сами не знают что хотят , денег нет , а взять негде , вот и мечутся туда-сюда , делая ещё хуже

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:43

zztop1960:
Акции у них подешевели. А заводы и метал ???
НАШИ ЗАВОДЫ И НАШ МЕТАЛ.
А акции подешевели, кто их прикупил - БУМАГУ !!!

elenaprekrasnaya2009 12 августа 2018 | 20:46

opiatnovyi63:

Может, пора отчитаться руководству страны, куда идут колоссальные суммы от продажи только нефти в этом году?
Бюджет собирали из расчета $40, а она проклятая по $70-80 весь год.
А нам НДС и пенсионный возраст срочно поднимают, раздумывают вслух о том нужна ли вообще пенсия.
Куда деньги дели, *уки?

ura_123 12 августа 2018 | 21:02

elenaprekrasnaya2009: Как это куда??? Страна задыхается без новых виолончелей!

alexey65 12 августа 2018 | 21:16

ura_123: Сироты без барабанов Страдивари плачут.

neburzhui2 12 августа 2018 | 21:08

elenaprekrasnaya2009:
В западные банки всё стекается. Или вы не понимаете почему там пособия повыше. Поезжайте в тот капиталистический мир. Здесь ничего вам не светит.

igorrrpadlowitchs 12 августа 2018 | 20:46

opiatnovyi63: пвон именно - никто не предлагал 'поделиться', а сказали :отдайте по- хорошему или заберём в е!

luger_max_otto 12 августа 2018 | 20:51

Это Силуанов. Скажут- не будет выдавать предложение, от которого не возможно отказаться, скажут другое- еще как предложит.

Власть у нас помолодела,
С огоньком взялась за дело,
Жаль вот только это дело-
Беспредела!

mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 20:37


Рухнувшие акции куплены по дешёвке, теперь нужно поднимать обратно цену.
Кто-то на ровном месте заработал миллиарды.

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:45

mikhail_spb_:
Голову морочат по американской системе. Жопу подотрёшь этими акциями во время мирового кризиса, а здоровье уже сейчас оставляешь вкалывая.

ura_123 12 августа 2018 | 21:05

neburzhui2: А ты братец,здоровье поправляй на спортплощадках,как надысь советовал спикер госдурки Володин.

neburzhui2 12 августа 2018 | 21:10

ura_123:
Я здоров как КОНЬ. Уже на пенсии и в Павловский парк через ограду перепрыгивал до 12 апреля. До дня своего 60- летия...
:-)))))))))))
Я уже давно на всё положил с прибором.

ura_123 12 августа 2018 | 21:14

neburzhui2: Так иди и попаши ещё,поднимай рассеюшку с колен!

neburzhui2 12 августа 2018 | 21:18

ura_123:
Так иди и попаши ещё,поднимай рассеюшку с колен!

"Jedem das Seine"

Jedem das Seine

neburzhui2 12 августа 2018 | 21:15

ura_123:
Я вот не врубаюсь ? Ты вроде служащий, бюджетник ?
Тебе в капитализме ЧТО светит ? Ты ведь только при этой власти получается нужен, да при советской. У тебя с головой КАК ??
:-)))))))))))))))

sasass 12 августа 2018 | 20:39

Власть в трансе и везде ищет деньги для своего дальнейшего обогащения ...

(комментарий скрыт)

waytothesun 12 августа 2018 | 20:46

А дела-то, видать, хреновы в датом королевстве

vinokur 12 августа 2018 | 20:46

Отставку Белоусова уже приняли?

jetsam 12 августа 2018 | 20:47

@за день они потеряли без малого 400 млрд рублей.@
это звучит как - сейчас обратно скупим по дешевке, а
завтра продадим дороже...
и будем так купоны стричь на ровном месте еще долго.
чай, расследовать никто не будет. и никто не застрелится.

vlabumur 12 августа 2018 | 20:48

Министерство финансов не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов.

Бизнес сам понял делится надо.















ramun 12 августа 2018 | 20:54

Этот бизнес сам предложат поделиться,если надо будет.Еще спасибо скажет,когда деньгами возьмут.

proxozhij 12 августа 2018 | 20:57

Тот же Силуанов на соседней ветке сказал, что государственные пенсии скорее всего отменят.

kazlevich1949 12 августа 2018 | 20:59

"Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить"...

ura_123 12 августа 2018 | 21:00

Они предлагают пенсионерам поделиться своими огромадными пенсиями...

savl_1 12 августа 2018 | 21:19

ura_123: предлагают пенсионерам поделиться своими огромадными пенсиями\\\
Кстати, в майских указах о пенсиях, и в частности пенсионной реформе, ничего не сказано.

alexey65 12 августа 2018 | 21:31

Весь бизнес уже попросили поделиться, подняв НДС.
Но не весь.
Ротенбергов и Рыбкоебов трогать не станут.
Больно уж люди хорошие!

briks 12 августа 2018 | 21:41

Если не собирается значит отнимут 100%

vedma2017 12 августа 2018 | 21:42

Конечно, сверхдоходы трогать нельзя. Поделятся те, у кого доходы ниже прожиточного минимума.

(комментарий скрыт)

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