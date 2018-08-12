Минфин не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов Путина
Министерство финансов не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов Владимира Путина. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или все-таки сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?» — объяснил свою позицию глава Минфина.
Ранее помощник помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять свердоходы у 14 металлургических, горнодобывающих и химических предприятий. Это привело к немедленному обрушению компаний на фондовом рынке: за день они потеряли без малого 400 млрд рублей.
Комментарии33
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opiatnovyi63 12 августа 2018 | 20:34
А что так? Нашли в другом месте? Или собираетесь грабануть и так нищих рядовых граждан РФ?
neburzhui2 12 августа 2018 | 20:36
Ребята ! Скоро Октябрь. Бей буржуев ! Спасай Россию !
navsegda 12 августа 2018 | 20:51
neburzhui2: Ну какие они буржуа ? Они все сплошь бывшие комсомольцы да коммунисты
neburzhui2 12 августа 2018 | 21:04
navsegda:
Передёргиваешь, товарищ. Это всё - сволочь, перерожденцы и предатели. Твои родители и деды жизнь свою не для них потратили. Приговор истории этой сегодняшней кремлёвской сволочи будет скоро подписан.
vikwlad 12 августа 2018 | 21:31
"Минфин не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами..."
Вот в это я не верю. Губернаторы, например, давно этим занимаются. Хотя погорел на этом только Белых, как классово чуждый путинскому режиму.
zztop1960 12 августа 2018 | 20:38
opiatnovyi63: Да они сами не знают что хотят , денег нет , а взять негде , вот и мечутся туда-сюда , делая ещё хуже
neburzhui2 12 августа 2018 | 20:43
zztop1960:
Акции у них подешевели. А заводы и метал ???
НАШИ ЗАВОДЫ И НАШ МЕТАЛ.
А акции подешевели, кто их прикупил - БУМАГУ !!!
elenaprekrasnaya2009 12 августа 2018 | 20:46
opiatnovyi63:
Может, пора отчитаться руководству страны, куда идут колоссальные суммы от продажи только нефти в этом году?
Бюджет собирали из расчета $40, а она проклятая по $70-80 весь год.
А нам НДС и пенсионный возраст срочно поднимают, раздумывают вслух о том нужна ли вообще пенсия.
Куда деньги дели, *уки?
ura_123 12 августа 2018 | 21:02
elenaprekrasnaya2009: Как это куда??? Страна задыхается без новых виолончелей!
alexey65 12 августа 2018 | 21:16
ura_123: Сироты без барабанов Страдивари плачут.
neburzhui2 12 августа 2018 | 21:08
elenaprekrasnaya2009:
В западные банки всё стекается. Или вы не понимаете почему там пособия повыше. Поезжайте в тот капиталистический мир. Здесь ничего вам не светит.
igorrrpadlowitchs 12 августа 2018 | 20:46
opiatnovyi63: пвон именно - никто не предлагал 'поделиться', а сказали :отдайте по- хорошему или заберём в е!
luger_max_otto 12 августа 2018 | 20:51
Это Силуанов. Скажут- не будет выдавать предложение, от которого не возможно отказаться, скажут другое- еще как предложит.
Власть у нас помолодела,
С огоньком взялась за дело,
Жаль вот только это дело-
Беспредела!
mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 20:37
Рухнувшие акции куплены по дешёвке, теперь нужно поднимать обратно цену.
Кто-то на ровном месте заработал миллиарды.
neburzhui2 12 августа 2018 | 20:45
mikhail_spb_:
Голову морочат по американской системе. Жопу подотрёшь этими акциями во время мирового кризиса, а здоровье уже сейчас оставляешь вкалывая.
ura_123 12 августа 2018 | 21:05
neburzhui2: А ты братец,здоровье поправляй на спортплощадках,как надысь советовал спикер госдурки Володин.
neburzhui2 12 августа 2018 | 21:10
ura_123:
Я здоров как КОНЬ. Уже на пенсии и в Павловский парк через ограду перепрыгивал до 12 апреля. До дня своего 60- летия...
:-)))))))))))
Я уже давно на всё положил с прибором.
ura_123 12 августа 2018 | 21:14
neburzhui2: Так иди и попаши ещё,поднимай рассеюшку с колен!
neburzhui2 12 августа 2018 | 21:18
ura_123:
Так иди и попаши ещё,поднимай рассеюшку с колен!
"Jedem das Seine"
Jedem das Seine
neburzhui2 12 августа 2018 | 21:15
ura_123:
Я вот не врубаюсь ? Ты вроде служащий, бюджетник ?
Тебе в капитализме ЧТО светит ? Ты ведь только при этой власти получается нужен, да при советской. У тебя с головой КАК ??
:-)))))))))))))))
sasass 12 августа 2018 | 20:39
Власть в трансе и везде ищет деньги для своего дальнейшего обогащения ...
waytothesun 12 августа 2018 | 20:46
А дела-то, видать, хреновы в датом королевстве
vinokur 12 августа 2018 | 20:46
Отставку Белоусова уже приняли?
jetsam 12 августа 2018 | 20:47
@за день они потеряли без малого 400 млрд рублей.@
это звучит как - сейчас обратно скупим по дешевке, а
завтра продадим дороже...
и будем так купоны стричь на ровном месте еще долго.
чай, расследовать никто не будет. и никто не застрелится.
vlabumur 12 августа 2018 | 20:48
Министерство финансов не собирается предлагать бизнесу «поделиться» сверхдоходами для реализации новых майских указов.
Бизнес сам понял делится надо.
ramun 12 августа 2018 | 20:54
Этот бизнес сам предложат поделиться,если надо будет.Еще спасибо скажет,когда деньгами возьмут.
proxozhij 12 августа 2018 | 20:57
Тот же Силуанов на соседней ветке сказал, что государственные пенсии скорее всего отменят.
kazlevich1949 12 августа 2018 | 20:59
"Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить"...
ura_123 12 августа 2018 | 21:00
Они предлагают пенсионерам поделиться своими огромадными пенсиями...
savl_1 12 августа 2018 | 21:19
ura_123: предлагают пенсионерам поделиться своими огромадными пенсиями\\\
Кстати, в майских указах о пенсиях, и в частности пенсионной реформе, ничего не сказано.
alexey65 12 августа 2018 | 21:31
Весь бизнес уже попросили поделиться, подняв НДС.
Но не весь.
Ротенбергов и Рыбкоебов трогать не станут.
Больно уж люди хорошие!
briks 12 августа 2018 | 21:41
Если не собирается значит отнимут 100%
vedma2017 12 августа 2018 | 21:42
Конечно, сверхдоходы трогать нельзя. Поделятся те, у кого доходы ниже прожиточного минимума.