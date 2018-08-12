В Астраханской обл. задержаны жители поселка, снявшие флаг РФ со здания сельсовета и повесившие вместо него флаг СССР
В Астраханской области задержаны жители поселка, которые сняли Флаг России со здания сельсовета и повесили вместо него Флаг Советского Союза. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Всего задержали пять человек. Их доставили в отдел полиции и обвиняют в организации несогласованного митинга. Активисты заявили о восстановлении в поселке Верховного Совета СССР. После этого был назначен глава сельского поселения, а здание сельсовета местные жители решили вернуть в юрисдикцию Советского Союза, поэтому и сняли триколор.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 20:07
Очевидно, деревенские мужики перебрали стекломоя.
Заприте их в холодной камере, к завтрашнему обеду протрезвеют и будут сами удивляться, что так начудили.
neburzhui2 12 августа 2018 | 20:10
mikhail_spb_:
А чего Ты переживаешь зёма ? На работу устроишься как в СССР.
Не хочется поработать ? Тунеядец что ли ?
:-)))))))))))000
patrikk_1 12 августа 2018 | 20:24
Активисты заявили о восстановлении в поселке Верховного Совета СССР...
Похоже на культ-карго, распространённый среди меланезийских аборигенов. Астраханские коммунисты наверное думают, что если повесить флаг СССР, то советская жизнь вернётся.
zztop1960 12 августа 2018 | 20:21
mikhail_spb_: Да на пенсию им захотелось как в СССР , за какие ещё шиши покупать фунфыри , если кроме пенсии бабла негде взять
neburzhui2 12 августа 2018 | 20:07
Хорошая хохма !
Октябрь не за горами.
zztop1960 12 августа 2018 | 20:29
neburzhui2: Теперь монархисты и либералы должны революцию совершить , снять флаг путинской РФ и вывесить флаг ельцинской РФ и флаг дореволюционной России.
viktorova 12 августа 2018 | 20:11
Советский Союз астраханской области.
Прикол в том, что в несогласованном митинге обвиняют...
za_stalina 12 августа 2018 | 20:12
Боятся красный флаг до сих пор. Значит уважают. Будем жить!
nitsahon 12 августа 2018 | 20:13
ну это уже откровенный экстремизм...
хорошо, правда, что всего в одном поселке... и что повесили флаг всего лишь СССР, а не США,..
prostovanya 12 августа 2018 | 20:14
Полудурков везде хватает...
begly_ 12 августа 2018 | 20:16
Мне кажется, что и у нас если снимешь с сити холла американский флаг, а вместо него подвесишь игиловский, то посадят на долго..
sproter 12 августа 2018 | 20:29
begly_: когда кажется, креститься надо.
ihtamnet 12 августа 2018 | 20:17
Бунт на корабле! :)
peresvet73 12 августа 2018 | 20:24
А зачем вбрасывают эту информацию? Хотят узнать сколько в России сторонников социалистического строя СССР?
ramun 12 августа 2018 | 20:29
Как мило.Как сильно они хотят уйти от реальности.
Типа,мама роди меня обратно.
ua_bank 12 августа 2018 | 20:31
Победа коммунизма неизбежна. Астраханским мужикам свободу, голодающему Сенцову шланг в жопу.