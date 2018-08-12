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20:03, 12 августа 2018

В Донбассе украинские солдаты задержали россиянина, который фотографировал позиции военных

Об этом сообщается в Фейсбуке Штаба объединенных сил украинской армии. Задержанный заявил, что на Украину он приехал из Сургута как турист. Военных насторожило, что из всех достопримечательностей приезжего заинтересовали только позиции подразделений вооруженных сил Украины. имя задержанного не называют. В публикации есть его фотография (однако лицо скрыто), а также фото паспорта и водительских прав. В паспорте указано, что мужчина родился в Донецкой области, а водительское удостоверение получил в Ханты-Мансийском автономном округе.

Комментарии

8

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patrikk_1 12 августа 2018 | 20:07

В Донбассе украинские солдаты задержали россиянина, который фотографировал позиции военных...

Ещё один заложник.

kotbajune 12 августа 2018 | 20:12

"который фотографировал позиции военных"

а те и старались становится в позиции.. и так, и сяк, и на выверт...

но им не заплатили, тогда пошли аресты..и вновь позиции, по укро-привычке

archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 20:20

kotbajune: " а те и старались становится в позиции.. и так, и сяк, и на выверт.."

"только последняя бл..дь может говорить гадости о человеке, которого не знает" (с) kotbajune

kotbajune 12 августа 2018 | 20:27

archibald_dandy_esquire:

только ещё и необразованная бл.дь не различает личность под оригинальным аккаунтом от обобщающего образа

это тот образ, который копает Чёрное море, везде и всюду побеждает москалей, хотя и ползает перед ними на брюхе, как в 1654

mavviomi 12 августа 2018 | 20:30

kotbajune: Почему кацапы/портянки все время Черное море копают? Это у вас такая разнарядка такая, придурки?

ura_123 12 августа 2018 | 20:13

patrikk_1: Так ни це хлопчик,ещё один ихтамнет)))

mavviomi 12 августа 2018 | 20:20

Не "в Днбассе", а в Ж... Учите свой язык, кацапы!

greying_eagle 12 августа 2018 | 20:30

Это наш русский смелый разведчик, герой. Немедленно отпустите, фашисты. За что арестовали, он же репосты в сетях не делал.

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