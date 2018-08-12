Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, — об этом сообщает «Пятый канал».

Режиссер должен был выступить на фестивале «Окно в Европу», который проходит в Выборге. Причина госпитализации точно не известна, Гарри Бардин находится в хирургическом отделении.

Рен-ТВ сообщает, что режиссер находится в стабильном состоянии.