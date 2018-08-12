Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин госпитализирован в связи с ухудшением здоровья
Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, — об этом сообщает «Пятый канал».
Режиссер должен был выступить на фестивале «Окно в Европу», который проходит в Выборге. Причина госпитализации точно не известна, Гарри Бардин находится в хирургическом отделении.
Рен-ТВ сообщает, что режиссер находится в стабильном состоянии.
Комментарии1
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patrikk_1 12 августа 2018 | 20:19
Здоровья.