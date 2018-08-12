Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством Владислава Листьева стоял Борис Березовский...

Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством его коллеги гендиректора и ведущего ОРТ Владислава Листьева стоял Борис Березовский. Об этом он сообщил в эфире портала MixTV. Захаров добавил, что сам Листьев был лишь формальным гендиректором ОРТ, а решений принимались другим человеком. Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.