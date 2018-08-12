Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством Владислава Листьева стоял Борис Березовский
Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством его коллеги гендиректора и ведущего ОРТ Владислава Листьева стоял Борис Березовский. Об этом он сообщил в эфире портала MixTV. Захаров добавил, что сам Листьев был лишь формальным гендиректором ОРТ, а решений принимались другим человеком. Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 20:05
Это последнее, что должен был заявить Захаров, чтобы перестать считаться журналистом.
Теперь ему прямая дорога в пропагандоны в быдлоящик.
patrikk_1 12 августа 2018 | 20:15
Журналист Дмитрий Захаров считает, что за убийством Владислава Листьева стоял Борис Березовский...
Б.Березовский и М.Ходорковский опередили серийного убийцу Андрея Чикатило, на совести которого 53 загубленные жизни.
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 20:29
patrikk_1: Зачем убивать формального директора, если от него ничего не зависело?
ur_sus 12 августа 2018 | 20:19
mikhail_spb_:
Когда Пупкин повесится на собственных портянках где-нить в С. Корее (вдруг) выяснится, что за убийствами Щекочихина, Политковской, Немцова и многих других стоял именно он.
irdo 12 августа 2018 | 20:28
mikhail_spb_:
Это последнее, что должен был заявить Захаров, чтобы перестать считаться журналистом.
Теперь ему прямая дорога в пропагандоны в быдлоящик.
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ППКС
malanoff 12 августа 2018 | 20:31
mikhail_spb_: Такое ощущение , что Захаров возник из ниоткуда и без денег.
dan24 12 августа 2018 | 20:09
Какое смелое высказывание...
Теперь надо его привлечь к суду за молчание во время следствия.
vserg 12 августа 2018 | 20:11
"сам Листьев был лишь формальным гендиректором ОРТ, а решений принимались другим человеком" - почти четверть века прошло, что темнить-то?
Имя "другого человека" - в студию!
Или опять бла-бла?
jetsam 12 августа 2018 | 20:12
@что сам Листьев был лишь формальным гендиректором ОРТ,
а решений принимались другим человеком. @
причем, суперсмелый захаров как-то не упоминает имярек "другого человека". :)
ну и, конечно, березовский был такой тупой и ничего не знал о реалиях
и шлепнул листьева...
вопрос, почему тупой березовский не шлепнул, заодно, захарова, если тот знал?
может захаров и работал на березовского, а теперь заметает следы? :)
вопросы. вопросы. и ответы в стиле "во всем виноват березовский"....
jetsam 12 августа 2018 | 20:14
поизносился захаров.
надо бы попиариться за чужой счет и бабок на кефир срубить.
не иначе.
iixyiii 12 августа 2018 | 20:13
Передайте этому дурику, шо Листьева пришил ныне сенатор серёга лисовский, пусть лечится от берёзы головного мозга)
zhannazhalevichby 12 августа 2018 | 20:17
и Политковскую он,вот Немцова -да,не он..
prostovanya 12 августа 2018 | 20:22
О! Вспомнил - кто такой Захаров...
sproter 12 августа 2018 | 20:25
А зачем, если тот и так ничего не решал?
jetsam 12 августа 2018 | 20:29
sproter: видимо, кто-то либо допер до настоящего заказчика
либо допрет в ближайшее время. вот дурке и заплатили за альтерверсию.
mavviomi 12 августа 2018 | 20:28
а зачем Березовскому убивать того, кто ничего не решает? Какая та чушь собачья, а не журналист этот Захаров.
snagging 12 августа 2018 | 20:28
Захаров смелый журналист, знает, что мертвые не смогут ни ответить, ни подвердить. Очередное уродство сплыло.