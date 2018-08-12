МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре
Гроза ожидается до десяти часов вечера. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ведомство рекомендовало по возможности не выходить из дома.
А в столице пассажирам МЦК на восьми станциях раздают сегодня бесплатную воду из-за сильной жары. Об этом сообщается в Твиттере московского метро.
Комментарии2
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kotbajune 12 августа 2018 | 19:39
"А в столице пассажирам МЦК на восьми станциях раздают сегодня бесплатную воду ..."
а если будут морозы, водку будут раздавать?!
danko1 12 августа 2018 | 20:11
За что МЧС деньги бешеные платят?
Когда ураган, то они не предупреждают.
А сейчас голубое небо и предупреждения шлют,как всегда лживые.