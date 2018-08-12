МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

Гроза ожидается до десяти часов вечера. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ведомство рекомендовало по возможности не выходить из дома.

А в столице пассажирам МЦК на восьми станциях раздают сегодня бесплатную воду из-за сильной жары. Об этом сообщается в Твиттере московского метро.