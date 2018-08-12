Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело
Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи.
В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».
Комментарии3
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rampa 12 августа 2018 | 20:13
и еще не забыть посадить тех, кто вовлекал молодых людей в террористическую организацию. А уж были ли они провокаторами или реально этим занимались не так важно
vlabumur 12 августа 2018 | 20:21
фигня.
irdo 12 августа 2018 | 20:26
vlabumur:
фигня.
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Глас вопиющего..