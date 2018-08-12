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19:31, 12 августа 2018

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.

Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности.

Комментарии

46

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tag188 12 августа 2018 | 19:34

А как фамилия того гениального руководителя, при котором страна дошла до такой "ручки", Володин не сказал?
Абама наверное?

vasyakirin 12 августа 2018 | 19:38

tag188: Не понимаю, отчисления на пенсии исправно собирают, а выплачивать рука не поднимается?

tvitov66 12 августа 2018 | 19:42

vasyakirin: надеюсь налоги в ПФ у нас не отменят, а то у госдурцев пенсии зело как велики, да и пенсии вертухаям и полицаям платить надоть

neburzhui2 12 августа 2018 | 19:43

vasyakirin:
Вот он тут мямлит
https://www.youtube.com/watch?v=za4cnuIeWLw

vasyakirin 12 августа 2018 | 20:04

neburzhui2: На руки работник получает 100%, с НДФЛ- 114,94%, с НФОТ 164,2% из них в ПФ 22%, это 36,124% от полученных работником денег!!!
В итоге, если я проработал 40 лет с з/п в 30000 на руки то еще 40 лет могу безбедно существовать на 10840 при этом ни копейки бюджет на меня не потратит,
а если учесть что деньги лежат под процентом то добавьте еще 7.25% ключевой ставки и получим 11620р!!! и ни копейки из бюджета!!!

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:16

vasyakirin:
Да растащили ВСЁ буржуи. Попросту говоря. Как бы я ни относился ко всем издержкам Брежневских времён, то что грядёт - жопа большинству. Про эховское меньшинство я умалчиваю.
:-)))))))))))))

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:20

Бей буржуев пока не победнеют !!!

vedma2017 12 августа 2018 | 20:27

neburzhui2:
Где они - буржуи ???
Что-то в цивилизованных странах и буржуи не мешают -всем- гражданам жить безбедно.
Воровская банда, как ее не назови, воровской и останется. Только к "буржуям" они не больше имеют отношения, чем последний бездомный с улицы.

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:31

vedma2017:
Ты можешь назвать несколько стран, на которые остальной мир корячится. Дети бедные, черные футболки дешёвые шьют. Не жалко ? :-((

nns33 12 августа 2018 | 19:47

tag188: Фейк это от Володина. Запугивают. Мол,соглашайтесь на 63/65,а то вообще отменим.Чем так позориться,лучше в отставку всем "хором" уйти. Такие заявления делать,вроде на пожизненное руление у власти останутся.

akademik_ugarov_56 12 августа 2018 | 19:59

Не исключаю и такого развития событий.
Враги сжимают кольцо вокруг нашей Родины.
Но мы не дрогнем. У нас всегда выло 100 грамм хлеба и право победить и мы не отступим.

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:18

akademik_ugarov_56:
Отступать некуда... Сами Москву возьмём !
:-)))))))))))))))

polikarpich 12 августа 2018 | 20:28

akademik_ugarov_56: Дядя, ты дурак?

vilingrad 12 августа 2018 | 20:20

tag188: Тут или мостик в Крым, или еда и лекарства пенсионеров. Хороший мостик!

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:24

vilingrad:
Крым пригодится. Лечится от дистрофии.
:-))))))))))

askol2016 12 августа 2018 | 19:36

Володина за такие провокационные речи надо, как минимум, убрать из руководства ГД

cromwel 12 августа 2018 | 19:39

askol2016: за спиной Володина стоит кукловод и вкладывает эти речи в его уста. На фоне отмены пенсии обычное повышение пенсии окажется манной небесной.

liudmilaho 12 августа 2018 | 19:50

cromwel:
Возможно что по-этому эти слова и были вброшены Володиным, чтобы потом уже народ радовался хоть каким-то пенсионным крохам выброшенными властью к 70-ти годам.

prostovanya 12 августа 2018 | 20:17

askol2016: Как минимум - всю думу разогнать надо к известной матери. Ну а как максимум... Ну, понятно.

mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 19:38


А тем, кто будет ходить заниматься на спортплощадки, пенсионный возраст увеличат дополнительно на 5 лет?

tvitov66 12 августа 2018 | 19:45

mikhail_spb_: как это кто? Моложавые пенсионеры из полицаев, вертухаев, шойговцев и вагнеровцев

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:26

mikhail_spb_: А тем, кто будет ходить заниматься на спортплощадки, пенсионный возраст увеличат дополнительно на 5 лет?

Надеются что уже на спортплощадках загнутся...
:-))

detul 12 августа 2018 | 19:39

А где найдут работу сокращенные работники пенсионного фонда. Володин не рассказал? Они же кроме как пилить пенсионные деньги и считать пенсионеров ничего не умеют ....

tvitov66 12 августа 2018 | 19:47

detul: а кто их сокращать будет? Кто тогда будет считать наши отчисления в ПФ РФ? Пенсии депутанам, полицаям и вертухаям?

basel812 12 августа 2018 | 19:43

А я вообще удивляюсь, почему этим терпилоидам до сих пор, хоть
что то платят. Добрые у нас чиновники.

za_stalina 12 августа 2018 | 19:45

Так мне выходить на работу в понедельник или нет?

polikarpich 12 августа 2018 | 20:32

za_stalina: Я думаю, смысл скоро вообще пропадёт у такого дела, как "ходить на работу". Что в плане зарплаты, что в плане пенсий.

bekipp 12 августа 2018 | 19:45

Не ну нормально? С меня сорок лет насильно отнимали треть зарплаты, типа на мою пенсию копили, а теперь говорят что так и надо, мол сам виноват. И пока. Живи как хочешь, а про деньги свои забудь. И это говорят и есть государство, и они, типа, не бандиты. А кто? А что там теперь у них мало работающих на пенсионеров, и что? Деньги, что с меня рвали, где?

akademik_ugarov_56 12 августа 2018 | 20:05

bekipp:
Вас обманули комуняки. Это они расплодили ничем не обоснованные льготы и привлегии.
Пенсионная система сама по себе абсурдна.
Платить тем, кто не работает - это нонсенс.

za_stalina 12 августа 2018 | 20:21

akademik_ugarov_56: дак и ухаживать за стариками и больными тоже. вы вообще знаете когда остановился естественный отбор у вида homo sapiens?
думаете, что рассуждаете как либерал, а на деле вы люмпен.

neburzhui2 12 августа 2018 | 20:29

akademik_ugarov_56:
Комуняки разбаловали, вот либералы решили подправить.
Капитализм - он и в Африке капитализм. Скоро до людоедства дойдёт. Закон джунглей.
:-))

liudmilaho 12 августа 2018 | 19:47

А может Володину зарплату, которую он не заслужил ни за какие его достижения, отменить и послать его на три буквы из думы. Какого х@ра таких идиотов терпят у власти?

nata_roo 12 августа 2018 | 19:48

Неплохо! Респект Кремлю! С одной стороны, такими заявлениями Кремль уводит внимание хомячков от неизбежного повторения кризиса 14-го года в конце этого года. С другой стороны, милейший Алексашенко подхватывает эту тему, помогая Кремлю, но в упор "не замечает" ни падения рубля, ни то, что нефть растет, а деревянный падает. С третьей стороны, Кремль вынуждает считать, что на фоне таких заявлений повышение пенс возраста - это благо. Ну а с четвертой стороны, как мной и прогнозировалось, повышение пенс возраста - это не разовая мера. Это начало новой системной политики Кремля по пути становления нашей страны, как не только сырьевого придатка, но и производственного придатка Европы. Для этого необходимы: а) дикая инфляция и б) зажим социалки. Хомяки же эту историю кушают со свистом и ровно так, как надо Кремлю...

2018! НАВАЛЬНЫЙ! ТАК победим!

za_stalina 12 августа 2018 | 19:50

nata_roo: а эхо траффик делает. ну что вы прям. криминал вещь банальная

(комментарий скрыт)

niknik 12 августа 2018 | 19:48

Они себе всего нахапали, а теперь хоть трава не расти! Куда катимся только?

vinokur 12 августа 2018 | 19:52

Государственная пенсия бывала по старости, по инвалидности, по случаю утраты кормильца и т.д. Так что поздравляю вас, россияне. Не забудьте проголосовать 9 сентября. Вам скажут, за кого.

vlabumur 12 августа 2018 | 19:52

Думаю ЭХО скоро дойдет и до "распятых пенсионеров" в центре Москвы.

delovoy_podolsk 12 августа 2018 | 19:54

А вот тут Володин совершенно прав, а Алексашенко ошибается. Дело не в том, что может или не может. Сможет! Если будет воля. А надо ли? Человек сам должен сделать выбор, каким образом жизни он будет жить. Иначе обязательства со стороны государства выплачивать каждому пенсию, оборачиваются обязательством каждого гражданина РФ отчислять в пенсионный фонд приличную сумму денег, которая более актуальна многим в предпенсионный период жизни, а не потом. Основные активные траты, покупки, в целом бурную деятельность человек ведёт до пенсии, а в пенсионном возрасте, когда дети его выросли, образно говоря "дом построен, дерево посажено, книга написана" и главное половые гормоны дышат почти ровно, если вообще дышат. Что касается выживания, так наплоди 3-5 детей, вот тебе и живая пенсия.

curhatuy6 12 августа 2018 | 19:58

Снежный ком накручивает слои (несмотря на жару). Может сразу и не снимут с довольствия, но льготы, субсидии и прочие радости изымут. С самого начала "реформы" витало в воздухе:)))

payalnick 12 августа 2018 | 20:02

Как известно, Вячеслав Володин вступил в КПСС будучи ещё студентом. В те годы в заявлении было принято писать:" Хочу быть таким ,как Павка Корчагин." Или Олег Кошевой. Или Юрий Гагарин

Когда я буду вступать в Единую Россию ,напишу: " Хочу быть таким, как Вячеслав Володин. Честным, принципиальным."

trans 12 августа 2018 | 20:05

А у самого Володина мама в 87 лет имеем многомиллионный бизнес. Вот такие вот талантливые мамы, жены, детки у путинских чинуш.....

needroid 12 августа 2018 | 20:05

А когда спортивный Володин сдохнет?

henry52 12 августа 2018 | 20:06

"Да здравствует король!"
Наконец-то власть сказала своему "злекторату", что она о нём думает...

amebix 12 августа 2018 | 20:19

не удивлюсь если так и будет.
по телеку скажут, дескать сами должны откладывать на старость, а пенсии будут только инвалидам и допустим по утрате кормильца.
ну и добавят: Не бухайте бормотаген, не жрите наркоту, бегайте по утрам и не работайте на вредных производствах, в том что ты маляр или сталевар виноват лично ты, мог бы финишнуть ЮрФак как Путин, Ментдведев, Жирик и Навальный, и жил бы в шоколаде до 100 лет, работая законодателем или законосочинятелем.

inga_92_1 12 августа 2018 | 20:27

Ну, мужик... Будете 3,14здеть- ваще отменим нах!

sasass 12 августа 2018 | 20:29

Отменять нечего - обзовут пособией по старости и всем пенсионерам придет конец...

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