Четверым туристам, терпящим бедствие на Алтае, на горе Ак-Кем, удалось построить укрытие от непогоды
Там они смогут дождаться спасателей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС.
Ранее тургруппа смогла связаться со спасателями по спутниковому телефону. Туристы рассказали, что ветром унесло палатку с вещами и снаряжением, они замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы.
Как только позволит погода, на место будет направлен вертолет МЧС. Он уже передислоцирован в Кемеровскую область, максимально близко к району бедствия", — сказал представитель МЧС.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kotbajune 12 августа 2018 | 19:34
"Там они смогут дождаться спасателей…"
и отнять у них палатку и снаряжение с провиантом
malanoff 12 августа 2018 | 19:57
kotbajune: Мы тут с друзьями пошли впятером в подмосковный лес . Не смогли построить шалаш. Нас вообще никто искать не стал. Ну не гады.