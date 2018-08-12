Четверым туристам, терпящим бедствие на Алтае, на горе Ак-Кем, удалось построить укрытие от непогоды

Там они смогут дождаться спасателей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС.

Ранее тургруппа смогла связаться со спасателями по спутниковому телефону. Туристы рассказали, что ветром унесло палатку с вещами и снаряжением, они замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы.

Как только позволит погода, на место будет направлен вертолет МЧС. Он уже передислоцирован в Кемеровскую область, максимально близко к району бедствия", — сказал представитель МЧС.