В ближайшие две ночи россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды
На ночном небе можно будет увидеть до ста метеоров в час. Наблюдать явление лучше всего за городом, но и в Москве есть приемлемые точки, — отметил ранее в интервью «Эху Москвы» лектор Московского планетария Михаил Шевченко.
Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Астрономическое явление образуется из остатков кометного хвоста. Сама комета Свифта-Туттля приближается к Земле раз в 135 лет.
Комментарии4
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ura_123 12 августа 2018 | 19:17
Наблюдайте за Персеидами дарагие раиссяне! Пенсий судя по всему наблюдать не придётся)))
jetsam 12 августа 2018 | 19:22
ura_123: и с каждым метеором - сгорает остаток пенсионных вложений.
рубль крепчает "Не по дням, а по часам" и уже скоро за него начнут морду
бить в магазине при попытке им расплатиться...
akademik_ugarov_56 12 августа 2018 | 19:54
Многие спрашивают не угрожают ли Персеиды и т.п. МКС.
Как учёный заявляю - никакой угрозы нет. МКС имеет противометеоритную защиту из кевлара и даже камень размером с полкирпича не способен повредить станцию.
bekipp 12 августа 2018 | 19:48
Обхохотался. Я сначала прочитал " матерного потока", ну с ослепу.