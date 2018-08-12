В ближайшие две ночи россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды

На ночном небе можно будет увидеть до ста метеоров в час. Наблюдать явление лучше всего за городом, но и в Москве есть приемлемые точки, — отметил ранее в интервью «Эху Москвы» лектор Московского планетария Михаил Шевченко.

Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Астрономическое явление образуется из остатков кометного хвоста. Сама комета Свифта-Туттля приближается к Земле раз в 135 лет.