Аппарат для исследования солнечной короны NASA планирует запустить сегодня
Эта автоматическая станция уникальна, других подобных устройств не существует, — рассказывает телеканал Discovery в своем документальном фильме, посвященном этому аппарату.
Изначально запуск зонда планировался на 11 августа, но в NASA приняли решение его отложить.
Комментарии18
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kryimzdick 12 августа 2018 | 19:09
Вообще-то запустили уже. Редакция новостей пьяная?
tvitov66 12 августа 2018 | 19:12
kryimzdick: ща впилится в небесную твердь
drgonish 12 августа 2018 | 19:17
Чет в новостях NASA нету сенсации....
На кого ссылаешься чебургер?
kryimzdick 12 августа 2018 | 19:21
drgonish: проснись и пой
Солнечный зонд «Паркер» отправился в полет
Сегодня 12 августа 2018 года состоялся запуск солнечного зонда NASA Parker; ракета-носитель Delta IV Heavy, стартовавшая с мыса Канаверал в 10:30 по московскому времени, успешно вывела зонд на траекторию межпланетного перелета.
vinning7 12 августа 2018 | 19:49
kryimzdick: Шоб от местных новостей отвертется
ihor_syvoryj 12 августа 2018 | 19:15
Шо? Опять???
archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 20:13
ihor_syvoryj: "Шо? Опять???"
зато в России володин Володин тоже запустил пробный шар - мол, государственные пенсии отменят, потому что НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО кормить 40 миллионов пенсионеров-тунеядцев, а сэкономленные на этом деньги направят пострадавшим от санкций Друзьям Путина для строительства дворцов, яхт и прочих милых игрушек в качестве возмещения материального и морального ущерба
palmcoast___ 12 августа 2018 | 19:16
Запустили уже. Сам видел.
fresh_breeze 12 августа 2018 | 19:27
Стесняюсь спросить, а двигатель у ракеты, которая доставит зонд по назначению, кем сделан?
tvitov66 12 августа 2018 | 19:33
fresh_breeze: пиндосами ... это не Атлас. Атласами пиндосы обычно пополняют свою группировку разведывательных спутников
wojskowy Марек Качоровски 12 августа 2018 | 19:49
fresh_breeze: Двигатель сделан в США, читайте новости, там даны все тактико-технические данные как ракеты, так и самого Зонда, а также вся научная программа этого запуска.
alxab 12 августа 2018 | 19:50
fresh_breeze: Стесняюсь спросить, а двигатель у ракеты, которая доставит зонд по назначению, кем сделан?
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Спрашивайте, не стесняйтесь. Американской компанией ULA (совместное предприятие Локхид-Мартин и Боинг).
rihard 12 августа 2018 | 19:53
fresh_breeze: РС-68 (англ. Rocket System 68, RS-68, Ракетная система 68) — жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) компании Рокетдайн (англ. Rocketdyne), США. По состоянию на 2009 г являлся самым мощным однокамерным двигателем, который использует в качестве компонентов топлива жидкий водород (LH2) и кислород (LOX).
rihard 12 августа 2018 | 19:56
rihard: На второй ступени установлен один двигатель RL10-B-2, развивающий 110 кН тяги в вакууме. Вторая ступень работает примерно 18 минут, после чего тоже сбрасывается.
sasha2011 12 августа 2018 | 20:00
fresh_breeze:
А ты, деточка, думал, что без РД-109 никуда?
Не слушай тётю-воспитательницу.
Она тебя обманывает! И не только в этом....
student_ru_ru 12 августа 2018 | 20:02
fresh_breeze: Зажигание пораньше сделайте.)
av_babich 12 августа 2018 | 19:46
Ещё один????
Рогозин, забери у них батут!
sasass 12 августа 2018 | 20:23
Уже очевидно полный каюк российской космонавтике наступило давно...