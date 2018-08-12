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19:02, 12 августа 2018

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова, — сообщает портал FreeNews-Volga. Одна из женщин, пришедших на беседу с Володиным, пожаловалась на низкую пенсию и сказала, что в случае повышения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, добавил председатель Госдумы.

Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии. Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.

Комментарии

63

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kryimzdick 12 августа 2018 | 19:09

Поскорее бы. Пускай путинские 86% наслаждаются.

taglit 12 августа 2018 | 19:09

kryimzdick: зачем вам пенсии? - У вас же Крым есть!

proxxit 12 августа 2018 | 19:13

taglit:

В Крыму Мир, порядок и достаток.
А там где украинский мир, там нищета, кровь, грабежи и убийства.

edyunia 12 августа 2018 | 19:16

proxxit: \\кровь, грабежи и убийства. \\
А как на счёт пенсий?

proxxit 12 августа 2018 | 19:28

edyunia:

А что с пенсиями не так?
Кровавый мордор и его передовой отрад - Ельцинская Охранка пока подоссывают завоеваний пролетариата и платят пенсии даже в Нью-Йорках и Израиловках...

shplint_05 12 августа 2018 | 19:20

Да, в Крыму мир, порядок и достаток. А на сайте "Эха" еврейские вороны летают, каркают и призывают убивать русских.

taglit 12 августа 2018 | 19:21

proxxit: ты proxitt считай пока рублики, которые превращаются в тугрики!

(комментарий скрыт)

ura_123 12 августа 2018 | 19:25

proxxit: Странно,погнали картофельного вредителя из Краматорска и Славянска и там тоже мир и не стреляют.
А одесситы в едином порыве вообще сказали вашему «миру» решительное НЕТ на референдуме в доме профсоюзов, и там тоже мир и тишина!
А про достаток... Медведев ведь ясно сказал "Денег нет..”, так что сказки не рассказывай.

gordy 12 августа 2018 | 19:31

"В России возможна отмена государственных пенсий..."


Стана несостоявшегося коммунизма?

sborisych 12 августа 2018 | 19:38

proxxit: хе-хе.. А вы, однако, не токма пропагвндист, но и агитатор.. Но пустое это...

kryimzdick 12 августа 2018 | 19:15

taglit: А это уже Путин привел нас к процветанию или есть куда еще идти?

irdo 12 августа 2018 | 19:25

Это называется пенсионный дефолт.
То есть государство в очередной раз ограбило рос.население.

seryj_wolk 12 августа 2018 | 19:33

kryimzdick: Как сказал один из любимчиков Путина: правильной дорогой идете, товарищи. Меньше пенсионеров, богаче страна!

danko1 12 августа 2018 | 19:16

taglit: Идиоты во власти.
Путин стагнацию в 0,5% называет ростом экономики в 5%.
Володин бюджет с профицитом, который еще более вырастет из-за высоких цен на нефть, называет дефицитом.
Совсем всех идиотами считают, когда так нагло врут.
Видно, решили резко нарастить количество своих виолончелей, предпочитая доллары, а не рубли.

novyrusic 12 августа 2018 | 19:20

taglit: Конечно на это они не решатся.
Зачем же говорят?
А пугают перед референдумом: мол не хотите повышения возраста, так вообще без пенсий останетесь.

А что им делать? Нкадежд на положительный для них исход референдума никаких. Провести закон под шумок ЧМ не получилось. Что делать?
И опять с кремлевских башен нам кричат не до еды. Т.Шаов.

neburzhui2 12 августа 2018 | 19:30

taglit
12 августа 2018 | 19:09
kryimzdick: зачем вам пенсии? - У вас же Крым есть!

У вас и того нет.

neburzhui2 12 августа 2018 | 19:28

kryimzdick:
Вот видишь крымбздик, какой хороший шанс для социалистической революции. Бить будем аккуратно,но сильно. :-))

kryimzdick 12 августа 2018 | 19:30

neburzhui2: и кто ее возглавит?

neburzhui2 12 августа 2018 | 19:32

kryimzdick:
Голод и холод. Не все же в Крыму греются и подъедаются. :-))

kryimzdick 12 августа 2018 | 19:38

neburzhui2: неет, у революции должен быть лидер и организация, боевой кулак. Кто эти люди? есть ли ячейки на местах*

begly_ 12 августа 2018 | 20:01

kryimzdick:

Зато бунту лидеры не нужны. Голод и холод поведет бунтарей с вилами на власть. Но этого России не светит. Судя по телефонным разговорам, мне понятно, что там хуже чем было, но ни так уж плохо, как СМИ нам рисуют.

tvitov66 12 августа 2018 | 19:09

Видать кто-то украл смараторенное и догадайтесь КТО? (если мараторили в личный резерв нацЛидера)

proxxit 12 августа 2018 | 19:10

Забавно наблюдать, как туповатое Совковое быдло, мечтавшее о капитализме и добрых хозяевах, чпокают во все отверстия...

Спасибо Великому Ельцину, загнавшего совков обратно в стойло, из которого они нечаянно отвязались в 1917-м.

anton_s 12 августа 2018 | 19:15

proxxit: Как только живут в капиталистическом стойле бедные американцы, англичане, немцы, французы, итальянцы и т.д.? Как их жалко!

proxxit 12 августа 2018 | 19:25

anton_s:

Антоша, образовывать туповатый быдлос, типа Вас, не знающий про то, что в 1913-м в США было выпущено 430 000 автомобилей, а в РИ из импортных деталей было собрано 100 авто, - дело пустое...
Быдло, типа Вас, на то и быдло, чтобы искренне верить в либерастический дуроскоп и собственную непогрешимость.

tvitov66 12 августа 2018 | 19:30

proxxit: ваточка, уже скоро как 19 лет нацЛидер сменил ЕБН ... не иначе как у вас деменция (старческое слабоумие) или Альцгеймер? Лечится надо!

proxxit 12 августа 2018 | 19:38

tvitov66:

Хочешь снести ельцин центр и выстрелить вонючим трупиком трёхпалого алкаша аки Гришкой Отрепьевым?
Попробуй.
Сразу учуешь тяжёлую длань Ельцинской охранки и УФСИНлага... Не зря Великий Ельцин мочил вас - несогласную рвань в Москве 1993-го...
Слава Ельцину - героям Слава!

tvitov66 12 августа 2018 | 19:40

proxxit: хочу сказать что на конкурсе дебилов у вас есть неплохой шанс

proxxit 12 августа 2018 | 19:57

tvitov66:

У тебя, престарелого придурка и на конкурсе дебилов не прокатило... Знаешь почему?
Потому, что ты - реально дебил.
Смешно с вас - ссыкливых совковых холуёв, посредством интернета, возомнивших себя в либералах.

novyrusic 12 августа 2018 | 19:16

proxxit: То есть ты, сучонка, называешь туповатым совковым быдлом те 86%, которые голосовали за Путина. Ну ты и молодец.
впрочем, может быть ты и права.

zztop1960 12 августа 2018 | 19:27

proxxit: загнавшего совков обратно в стойло, из которого они нечаянно отвязались в 1917-м. ????? Это что за бред ?

zkotor 12 августа 2018 | 19:31

proxxit: эта неофашистская нечисть устроившая феодализм никакого отношения к капитализму не имеет

solonko 12 августа 2018 | 19:11

Это в смысле отменить солидарную систему? Прибрав к рукам перед этим недоделанную накопительную? Оригинально.

irdo 12 августа 2018 | 19:16

solonko:
Это в смысле отменить солидарную систему? Прибрав к рукам перед этим недоделанную накопительную? Оригинально.
============
Сначала ограбить, а потом сказать, что так и было.
Интересно, народ будет безмолствовать?

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 12 августа 2018 | 19:11


Госпенсии полагаются только господам.
Холопское народонаселение обойдётся.

ura_123 12 августа 2018 | 19:13

А он там в конце не крикнул в запале «Россия это Путин!» ?

begly_ 12 августа 2018 | 19:24

ura_123:

В начале 90х вообще никаких пенсий не платили, а народ то жил., и не плохо жил..

ura_123 12 августа 2018 | 19:52

begly_: Что и в самом деле не платили? Ай...

begly_ 12 августа 2018 | 19:57

ura_123:

А то ты ни помнишь., ты ж с Кубани.

tag188 12 августа 2018 | 19:13

Дорогие россияне, не переживайте, взносы в пенсионный фонд, несмотря на отмену пенсий, никто отменять не будет :))

zztop1960 12 августа 2018 | 19:17

Россия должна вернуться к своим истокам и ввести свою исконную валюту - данги( деньги). Данг — распространенное название дирхамов в улусах Золотой Орды. Данг разменивался на 16 пулов. Пул — медная монета Золотой Орды. В подражание джучидским пулам в XV — начале XVI века аналогичные медные монеты чеканились в Москве, Твери, Новогороде и Пскове. При этом место чеканки обозначалось на самой монете: «пуло московское», «пуло тверское» и т. д.

polsan 12 августа 2018 | 19:19

zztop1960: Всё кругом сплошной фейк, даже орды и той не было! ))

yalyu 12 августа 2018 | 19:23

zztop1960: ,пуло московское это сами знаете кто ))

seryj_wolk 12 августа 2018 | 19:38

zztop1960: Пуло - это что-то молдавское.

sborisych 12 августа 2018 | 19:45

zztop1960:
И назвать оно-
''пуйло''?

jetsam 12 августа 2018 | 19:19

товарищ Силуанов говорил, что бюджет профицитный.
или тот врет или этот.
но, одновременно, правду оба говорить не могут.

sborisych 12 августа 2018 | 19:50

jetsam:
Но два пропагандона-партейный и финансовый- могут вместе ка

Но вместе оне отлично могут врать...

pti4ka 12 августа 2018 | 19:20

Приплыли....

nuvseunasok 12 августа 2018 | 19:21

Таиланд. Версия 2.0
Там тоже нет пенсий, воровство, силовики самоустраивают кормушки, и тоже есть...король.
Но там тепло, не ...бут население, занимающееся мелким бизнесом.

b522 12 августа 2018 | 19:23

А то, что не надо вести две войны четыре года...Кормить Крым и Донбасс, проводить понтовые ОИ и ЧМ, платить Сечину по 2 миллиона рублей в день... Володин не сказал...Зря.

nds_01 12 августа 2018 | 19:23

что для увеличения срока жизни есть спортплощадки.
______________________________

Удивительно, однако, какой стойкий стереотип у власть придержащих срабатывает, если им случается принимать жалобы от подданных. Когда Володин был ребенком, на уроке, посвященном Французской революции, ему, вероятно, рассказали: мол, Мария-Антуанетта посоветовала подданным есть пирожные, коли у них нет хлеба... И он запомнил: главное в подобных ситуациях - дать жалобщику дельный совет. Нет хлеба - ешьте пирожные; надоело есть конину - купите себе куриного мяса и наслаждайтесь; боитесь помереть, не дожив до пенсии, - идите на спортплощадку и качайте бицепсы!

ed10075 12 августа 2018 | 19:24

Готов согласиться с отменой госпенсий. Только пусть мне вернут все деньги, что были вычтены из моих зарплат в пенсионный фонд. В противном случае решение об отмене пенсий будет мошенничеством (хищение денежных средств путем обмана) в особо крупном размере.

paul_2105 12 августа 2018 | 19:24

Молодец Володин - проговорился.

krs_sk 12 августа 2018 | 19:28

Чет мафия запсиховала, никак амеры к оффшорам подбираются )

klink 12 августа 2018 | 19:29

//Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.//

Пьянь возможно не доживёт. Они и сейчас не все доживают.
Отмена пенсий - ерунда.

evgeny_biolog 12 августа 2018 | 19:29

"после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него."

Мужчины доживут, вот мужикам может быть худо ...

venmud 12 августа 2018 | 19:29

Самая корректная оценка: мудаки ох, у дуба, ох, у ели!

sempai 12 августа 2018 | 19:30

Подобная отмена в корне изменяет характер и структуру государства...По сути отменяется Конституция России...А если это так, то и власть должна быть передана временному правительству, действующему до формирования новых органов власти, включая и президента и принятия новой Конституции на всенародном референдуме...
А вот так трёпом одного неумного депутата в этом случае не обойдешься...

sborisych 12 августа 2018 | 19:58

sempai: от этой власти можно дождаться разве что формирования новых ''половых органов'' власти в дополнение к уже имеющимся множественным органам...

kochar 12 августа 2018 | 19:30

Видится мне,что пенсии скоро просто отменят.
Придумают сказочку для плебеев и на том и все успокоятся.

putin_itogy 12 августа 2018 | 19:35

Впервые, За 100 лет..!
Даже коммунисты до такого не додумались!
В самые суровые годы. В железной блокаде!
За железным занавесом, исправно платились пенсии ВСЕМ, в СССР!
И возраст выхода, был САМЫМ НИЗКИМ В МИРЕ!
И в последние годы(18 лет) САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИИ!
При высочайшей сырьевой коньюктуре!
При всяческом благоприятстВОВАнии России, от Запада и США..!
(Даже "поправку Вэника-джексона" сняли!!
Когда вступли в ВТО!
Когда были сняты все барьеры в торговле!
Когда России был дан зелёный свет, к высоким технологиям Запада!
Когда "Аэрофлот" ЛЕТАЕТ на Боингах и Аэрбасах!
Когда россияне имеют доступ ко всем финансовым механизмам Запада, Мастер-Кард, Виза, и т.д!!
Когда закрома золотовалютные, ломятся от золота и долларов!!
Получается, что охлос и бдло расеянское,
Прокакали свою страну - "детский сад для взрослых", "Социальный Рай для люмпенского бдла".
Прое***хали, свою тепличку, для сермяжного люда.
И превератили её, начиная с 90х годов, в Автократию, Клептократию, Феодальный Рай для Воров в Законе..
Кого в этом случае винить...Обаму..?
Или Трампа с Меркель..?
ответь мне, "Ваня с Чебоксар" и "Вася с Пензы"...? ))

lynat 12 августа 2018 | 19:37

Какие там еще пенсии? Вокруг одни враги! Тут денег нацлидеру не хватает на Калибры, Арматы, Кинжалы, Рубежи и прочие Искандеры, а они, неумытые, со своими пенсиями. Тьху! Пшли вон, холопы!

agronom 12 августа 2018 | 20:25

Известный прием переговорщиков использован что бы добиться согласия с проведением пенсионной реформы.

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