Защита фигурантки дела «Нового Величия» Марии Дубовик попросила СК и Генеральную прокуратуру прекратить дело
Защита фигурантки дела «Нового Величия» Марии Дубовик попросила Следственный комитет и Генеральную прокуратуру прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Дубовик Карина Москаленко. Москаленко выразила надежду, что адвокаты других фигурантов дела направят такое обращение.
Комментарии4
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jetsam 12 августа 2018 | 19:29
ага, ща...
они и геремева свидетелем потащат, дай им волю....
уже в самом факте рождения на территории рф
присутствует состав преступления...
shplint_05 12 августа 2018 | 19:37
За такие обращения фигурантам уголовных "экстремистских" дел надо добавлять срок.
georgsemen 12 августа 2018 | 19:44
всёпральна! Только СК, как член у подростка, возбуждается часто, но не по делу.
А когда надо проявить всю твёрдость, становится скромным, мягким и скукоженным...
vinokur 12 августа 2018 | 20:07
Во-во. Прекратить за отсутствием и выплатить за напрасность. Юмористы. Бастрыкин давно уже объяснил: сами создаем, сами расследуем. А вы сидите (во всех смыслах)