Защита фигурантки дела «Нового Величия» Марии Дубовик попросила СК и Генеральную прокуратуру прекратить дело

Защита фигурантки дела «Нового Величия» Марии Дубовик попросила Следственный комитет и Генеральную прокуратуру прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Дубовик Карина Москаленко. Москаленко выразила надежду, что адвокаты других фигурантов дела направят такое обращение.