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18:32, 12 августа 2018

Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью. В эфире Российского телевидения он заявил, что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы. При этом министр добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «Это, как например, взять и закрыть Макдоналдс: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов.

Комментарии

12

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kryimzdick 12 августа 2018 | 18:37

Брехня это всё обезумевших от страха путинских ворюг

novyrusic 12 августа 2018 | 18:48

kryimzdick: надо на тугрики переходить монгольские. Самая надежная валюта .
Она из бараньих шкур.

danko1 12 августа 2018 | 18:50

kryimzdick: Каждый день сплошные вести из дурдомов, коими можно считать Кремль, Белый дом, МИД, ГД и прочие места обитания сумасшедших чиновников.

pycckue_nugopu 12 августа 2018 | 18:38

давно пора переходить с деревянного доллара на твёрдый рубль.

bozk 12 августа 2018 | 18:42

Чего-то министр последние время жжёт

gvs 12 августа 2018 | 18:51

Нефть на водку менять будут? )))))

vadimp 12 августа 2018 | 18:51

" ... что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле."

А то! :)
Этож те не "надежнейший" рупь, который в одночасье обваливается в двое. Неговоря о куче "денаминаций" и пр денежных "рефомах" которые он притерпел за последние 100 лет.

trans 12 августа 2018 | 18:52

Как же, откажутся путирасты от доллара в пользу рубля......да они за доллары совесть и страну только так продают.

srk2658lu 12 августа 2018 | 18:54

Врёт Силуанов!
Курс доллара в руках Набиуллиной и Путина.
Если торговать нефть за рубли, как Путину получать сверхприбыль в рублях от курса доллара?

i_c_e 12 августа 2018 | 18:58

Забавный этот Силуанов. Ему думать надо как бы не допустить чтоб вовсе перестали у России нефть и газ покупать, а не про работающих в МасДоналдс переживать. Идея, видимо, в том чтоб Европа на бирже рубли за валюту скупала, с целью ими за нефть и газ расплачиваться, курс рубля, типа, повысится, а рубли обратно при этом возвернутся. А уж на них Силуанов, видимо, валюты накупит (и рубль понизит), ибо больше нечего с санкциями и антисанкциями купить нельзя. Или пенсию в валюте начнут раздавать?

max3446 12 августа 2018 | 19:00

Спецпредставитель ООН по вопросам бедности и правам человека Филип Альстон представил доклад, согласно которому около 40 миллионов американцев живут в условиях нищеты, 18,5 миллиона — крайней нищеты, а 5,3 миллиона — в условиях абсолютной бедности, характерной для самых отсталых стран третьего мира.

Думаю дни пендостана сочтены

solonko 12 августа 2018 | 19:00

Н-да, страшная мстя.
Вы бы, россияне, лучше думали о том, как бы вам, вообще, нефтью торговать не запретили. С использованием любой валюты, а то дело медленно и уверенно к этому идет.

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