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18:31, 12 августа 2018

В Донбассе украинские солдаты задержали россиянина, который фотографировал позиции военных

Об этом сообщается в Фейсбуке Штаба объединенных сил украинской армии. Задержанный заявил, что на Украину он приехал из Сургута как турист. Военных насторожило, что из всех достопримечательностей приезжего заинтересовали только позиции подразделений вооруженных сил Украины. имя задержанного не называют. В публикации есть его фотография (однако лицо скрыто), а также фото паспорта и водительских прав. В паспорте указано, что мужчина родился в Донецкой области, а водительское удостоверение получил в Ханты-Мансийском автономном округе.

Комментарии

11

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kryimzdick 12 августа 2018 | 18:36

Ну всё. Теперь на щит. В трусиках. Пожалте бриться))))

proxxit 12 августа 2018 | 18:39

kryimzdick:

Сургутия - суровая страна.
Укроменш соскучился по украинским скрепам и прочим евро ценностям...


patrikk_1 12 августа 2018 | 18:41

В Донбассе украинские солдаты задержали россиянина, который фотографировал позиции военных...

А зачем россиянину их фотографировать, без его фотографий наши военные разведчики разведчики не знают, где ховаються трусливые бандеровцы?

(комментарий скрыт)

edyunia 12 августа 2018 | 18:49

patrikk_1: \\наши военные разведчики\\
Ихтамнеты?!

patrikk_1 12 августа 2018 | 18:53

edyunia:

Военная разведка присутствует и работает везде, и не только в горячих точках.

r88w556xl4 12 августа 2018 | 18:56

edyunia: Слушай, какие разведчики, прокладки думать начнут, хоть со скрипом. Места открытые для всеобщего обозрения не могут быть предметами военной, государственной или коммерческой тайны. Арестовывать за съёмку в таких местах - преступление.

r88w556xl4 12 августа 2018 | 18:49

Середина 20-го века, тоталитарные СССР, только тогда и там могла задержать за съёмку на улице, в ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ, где даже по Конституции Украины любой может беспрепятственно собирать информацию

max3446 12 августа 2018 | 18:48

Доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и охватывающий события под Иловайском 2014-го года, оказался шокирующим для Украины.
Экс-министр обороны, политик Анатолий Гриценко даже успел назвать этот доклад «политически ангажированным». Проблема в том, что не так просто раскритиковать подобного рода исследования в силу авторитета ООН, заявляют в Киеве.
В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе не упоминается.
Украинское издание «Вести» проанализировало доклад вместе с экспертами и выяснило его суть, а также последствия, к которым приведёт появление этого документа. Одно из последствий — жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери.
Говорится и о многочисленных сообщениях, что в момент событий под Иловайском украинские каратели убивали гражданских лиц и «тех, кто был лишён боеспособности» (так называемые лица «hors de combat» — некомбатанты — люди, ​не участвующие в боевых действиях).
«Задокументировано убийство четверых гражданских лиц в Иловайске, 2 из них совершены добровольцами украинских батальонов. Одно гражданское лицо, которое находилось под стражей у батальонов, погибло вследствие обстрела», — говорится в отчёте.
При этом Россия в документе в контексте боевых действий, по сути, не упоминается. Определение «Россия — агрессор» также отсутствует. Если смотреть на документ в общем, то вывод однозначный: две части Украины воюют между собой.

Ну что каклы, готовьтесь к военному трибуналу за свои злодеяния на оккупированной вами Новороссии

gvs 12 августа 2018 | 18:48

В россиянине его выдала папаха, нагайка, галифе с лампасами и 10 георгиевских крестов, вырезанных из консервных банок. ))))

sasass 12 августа 2018 | 18:51

ЛНР и ДНР сплошь из туристов состоит- пора всех туристов оттуда выгнать....

minerr 12 августа 2018 | 18:57

sasass: Так вперед, слазь с дивана и выгоняй. Только потом не плачь - сам напросился.

(комментарий скрыт)

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