Z Архив новостей новости
5 19 6 2483
18:30, 12 августа 2018

О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров

В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы: «Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. В 95-м году на телеканале ОРТ был введен мораторий на рекламу. Листьеву начали звонить и угрожать, однако отменить распоряжение он не мог». Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kryimzdick 12 августа 2018 | 18:35

Слишком много знает этот Захеров. Пора к Березе на очную ставку.

r88w556xl4 12 августа 2018 | 18:43

kryimzdick: В конце концов постепенно выясняется, что у всей либероидной ельцинской шушеры 90-х руки по плечи в крови.

a_111111 12 августа 2018 | 18:50

r88w556xl4: это Березовский то либерал? Если вор, то не значит либерал!

haldey 12 августа 2018 | 18:58

a_111111: Значит-значит)))
А бесит вас либероидов, что назван Березовский, а не Путин, вот если бы сказали, Путин убил лично, тогда информация бы вам всем понравилась... А тут "Бжезинский российского разлива"... Вот вы и беситесь, Борис Абрамович Бжезинский - противник режима, почти святой для вас, и тут на те, сука этот Березовский, как так... А вот так, вся свора семейная - ельциноидная - воры, враги России...

vedma2017 12 августа 2018 | 18:59

r88w556xl4:
В курсе, кто во главе ельцинской шушеры 90-х ? Сейчас в Кремле "царствует".

salhomir_murza 12 августа 2018 | 18:46

kryimzdick:
Вот так либералы. Ваш либерал Березовский убил нашего патриота Листьева.

archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 18:52

salhomir_murza: " Ваш либерал Березовский убил нашего патриота Листьева "

следовательно, тупая телевикторина "Поле Чудес", в которой тупые конкурсанты целый час не могут угадать слово "дурак" - квинтэссенция российского патриотизма :)

parasuk_ 12 августа 2018 | 18:43

Наверняка борыся тоже за какие-то мутные деньги чпокнули. А тупые хомяки на мосту капище некрофилов устроили

nds_01 12 августа 2018 | 18:44

В интервью, которое недавно давал Захаров (я изложение читала на "Снобе"), он сказал, что решение о рекламе принимал вовсе не Листьев и отменить запрет не мог, даже если бы очень захотел. При этом фамилии тех, кто на самом деле решил запретить рекламу на 1-м канале, Захаров не назвал. Возникает вопрос: неужели Березовский не знал, кто - автор запрета и не понимал, что Листьев - всего-лишь играет роль человека, от которого что-то в данном случае зависит. А если знал и понимал, то какой ему смысл было убивать именно Листьева?
"Хоботов! Это мелко!" (С)

irdo 12 августа 2018 | 18:50

nds_01:
"Хоботов! Это мелко!" (С)
===========
И подловатенько.

nds_01 12 августа 2018 | 19:01

nds_01: Вероятно, довольно скоро Березовского придется признать убитым, а не самоубийцей (как было до сих пор). Поэтому начинают все, кому не лень, заново втирать селедку в БАБа - чем больше криминала на него повесить, тем меньше будет омерзение от еще одного эпизода из шлейфа убийств, который тянется за российской властью.

russo_vatnik 12 августа 2018 | 18:44

Чушь собачья. Никакая охрана, разве что Первого лица, не сможет защитить, если есть заказ. У Квантришвили, Япончика, Деда Хасана охрану осуществляли десятки вооруженных и обученных бойцов, но предотвратить Заказ им не удалось..

vedma2017 12 августа 2018 | 18:45

У него есть письменное признание Березовского ?
Может, договор с исполнителями, заверенный у нотариуса ??

Раз нет - значит Березовский невиновен.
Тем более, на мертвого легко спихнуть все грехи.

begly_ 12 августа 2018 | 18:47

Какая же новость., всегда, с самого начала было известно, что Березовский заказчик.

beobachter 12 августа 2018 | 18:48

Заказал Березоаский... кому? Видимо, Захарову, иначе как бы Захаров об этом узнал?

srk2658lu 12 августа 2018 | 18:51

Березовский, Лесин - какая разница?
Оба заработали...

vedma2017 12 августа 2018 | 18:56

srk2658lu:
Кто Лесина "заказал", тот и Листьева. Скорее всего, он же и Березовского , чтобы всех собак на него повесить. Тем более, Березовский говорил :"...я его породил, я его и ..."

vlabumur 12 августа 2018 | 18:52

Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Надо же, какой смелый Захаров! Только сейчас намекнул, кто был убийцей, - хотя об этом все давно уже знают,- причем даже имя убийцы побоялся назвать. Смельчак, что и говорить!

polba 12 августа 2018 | 18:53

Тоже мне новость... То, что Листева заказал БАБ было известно практически сразу и жена Влада (Альбина) про это говорила не единожды.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8860 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи…

5 125 6 9829
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 111 6 11711 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью…

5 100 6 9272
Новости

Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы «Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу…

5 90 6 8396
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12729 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 353 6 35608 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 87 6 9658 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 248 6 28354 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13696 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 15896 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35961 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7837 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43868 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Новости

Председатель Госдумы не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых Об этом он говорил на встрече с жителями Заводского района Саратова…

5 67 6 8475
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10511 08.08

Популярное за неделю

Новости

О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский…

5 35 6 40134
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 154 6 154176 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 81 6 15434 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 21 6 430153 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 307 6 190150 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7180971
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3609253

Сегодня в эфире