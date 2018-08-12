О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров
В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы: «Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. В 95-м году на телеканале ОРТ был введен мораторий на рекламу. Листьеву начали звонить и угрожать, однако отменить распоряжение он не мог». Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану. Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.
Комментарии19
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kryimzdick 12 августа 2018 | 18:35
Слишком много знает этот Захеров. Пора к Березе на очную ставку.
r88w556xl4 12 августа 2018 | 18:43
kryimzdick: В конце концов постепенно выясняется, что у всей либероидной ельцинской шушеры 90-х руки по плечи в крови.
a_111111 12 августа 2018 | 18:50
r88w556xl4: это Березовский то либерал? Если вор, то не значит либерал!
haldey 12 августа 2018 | 18:58
a_111111: Значит-значит)))
А бесит вас либероидов, что назван Березовский, а не Путин, вот если бы сказали, Путин убил лично, тогда информация бы вам всем понравилась... А тут "Бжезинский российского разлива"... Вот вы и беситесь, Борис Абрамович Бжезинский - противник режима, почти святой для вас, и тут на те, сука этот Березовский, как так... А вот так, вся свора семейная - ельциноидная - воры, враги России...
vedma2017 12 августа 2018 | 18:59
r88w556xl4:
В курсе, кто во главе ельцинской шушеры 90-х ? Сейчас в Кремле "царствует".
salhomir_murza 12 августа 2018 | 18:46
kryimzdick:
Вот так либералы. Ваш либерал Березовский убил нашего патриота Листьева.
archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 18:52
salhomir_murza: " Ваш либерал Березовский убил нашего патриота Листьева "
следовательно, тупая телевикторина "Поле Чудес", в которой тупые конкурсанты целый час не могут угадать слово "дурак" - квинтэссенция российского патриотизма :)
parasuk_ 12 августа 2018 | 18:43
Наверняка борыся тоже за какие-то мутные деньги чпокнули. А тупые хомяки на мосту капище некрофилов устроили
nds_01 12 августа 2018 | 18:44
В интервью, которое недавно давал Захаров (я изложение читала на "Снобе"), он сказал, что решение о рекламе принимал вовсе не Листьев и отменить запрет не мог, даже если бы очень захотел. При этом фамилии тех, кто на самом деле решил запретить рекламу на 1-м канале, Захаров не назвал. Возникает вопрос: неужели Березовский не знал, кто - автор запрета и не понимал, что Листьев - всего-лишь играет роль человека, от которого что-то в данном случае зависит. А если знал и понимал, то какой ему смысл было убивать именно Листьева?
"Хоботов! Это мелко!" (С)
irdo 12 августа 2018 | 18:50
nds_01:
"Хоботов! Это мелко!" (С)
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И подловатенько.
nds_01 12 августа 2018 | 19:01
nds_01: Вероятно, довольно скоро Березовского придется признать убитым, а не самоубийцей (как было до сих пор). Поэтому начинают все, кому не лень, заново втирать селедку в БАБа - чем больше криминала на него повесить, тем меньше будет омерзение от еще одного эпизода из шлейфа убийств, который тянется за российской властью.
russo_vatnik 12 августа 2018 | 18:44
Чушь собачья. Никакая охрана, разве что Первого лица, не сможет защитить, если есть заказ. У Квантришвили, Япончика, Деда Хасана охрану осуществляли десятки вооруженных и обученных бойцов, но предотвратить Заказ им не удалось..
vedma2017 12 августа 2018 | 18:45
У него есть письменное признание Березовского ?
Может, договор с исполнителями, заверенный у нотариуса ??
Раз нет - значит Березовский невиновен.
Тем более, на мертвого легко спихнуть все грехи.
begly_ 12 августа 2018 | 18:47
Какая же новость., всегда, с самого начала было известно, что Березовский заказчик.
beobachter 12 августа 2018 | 18:48
Заказал Березоаский... кому? Видимо, Захарову, иначе как бы Захаров об этом узнал?
srk2658lu 12 августа 2018 | 18:51
Березовский, Лесин - какая разница?
Оба заработали...
vedma2017 12 августа 2018 | 18:56
srk2658lu:
Кто Лесина "заказал", тот и Листьева. Скорее всего, он же и Березовского , чтобы всех собак на него повесить. Тем более, Березовский говорил :"...я его породил, я его и ..."
vlabumur 12 августа 2018 | 18:52
Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне
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Надо же, какой смелый Захаров! Только сейчас намекнул, кто был убийцей, - хотя об этом все давно уже знают,- причем даже имя убийцы побоялся назвать. Смельчак, что и говорить!
polba 12 августа 2018 | 18:53
Тоже мне новость... То, что Листева заказал БАБ было известно практически сразу и жена Влада (Альбина) про это говорила не единожды.