Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело

Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи.

В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».