Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело
Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи.
В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».
Комментарии11
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viktorova 12 августа 2018 | 18:41
Хорошо, что направили заявление. Возможно и поможет.
Хотя там «высоко интеллектуальные» сотрудники до сих пор заняты расследованием более важного дела - убийства Бабченко.
edyatel 12 августа 2018 | 18:50
viktorova: Как хорошо, что вы вспомнили о Бабченко.
Если там воспользовались даже провокационным "убийством", и вы их хвалили, то почему бы не использовать провокационное создание группировки для выявления преступных элементов.
kryimzdick 12 августа 2018 | 18:53
edyatel: Не понимаю этого либерального ора. Если люди хотят "величия", жалеть их нечего.
neburzhui2 12 августа 2018 | 18:53
kryimzdick:
Мф.18:6. а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской.
kryimzdick 12 августа 2018 | 18:55
neburzhui2: верующих в Меня - ключевые слова
detul 12 августа 2018 | 18:43
Конечно этих детей надо отпустить. Просто родители не дали им мозгов .... И вообще надо отпускать всех, кто поддался на провокации. ГАИшников, которых спровоцировали на взятку, Депутатов, чьи дочки и жены поддались на провокацию и купили себе особняки, чиновников, провокационно возящих собачек на личных самолетах в Лондон и покупающих домики для уточек. .... Они же не со зла, а из-за провокации.
yuryr 12 августа 2018 | 18:45
Еще лучше было бы, если бы это была не ПРОСЬБА, а ТРЕБОВАНИЕ с обещанием обращения в международные суды по обвинению конкретных исполнителей-следаков и их "крыши" в СК в умышленных корыстно-карьерно мотивированных беззакониях.
sasass 12 августа 2018 | 18:47
Не закроют , тогда надо будет провокаторов закрыт....
irdo 12 августа 2018 | 18:48
Хоть бы отпустили...
srk2658lu 12 августа 2018 | 18:48
Генри Резник взялся за дело!
nicar 12 августа 2018 | 19:00
Когда в СК берут на работу только по рекомендации ФСБ, а чтобы занять значимую должность в СК нужно получить резолюцию с одобрением ФСБ, странно писать заявление по закрытию дела в СК! В ФСБ надо обращаться по закрытию любого дела с политической подоплёкой!