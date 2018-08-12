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18:30, 12 августа 2018

Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело

Адвокаты фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик направили заявление Генпрокурору и главе СК с просьбой закрыть дело и немедленно отпустить Дубовик из-под стражи.
В заявлении отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов», — сообщает «Новая газета».

Комментарии

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viktorova 12 августа 2018 | 18:41

Хорошо, что направили заявление. Возможно и поможет.

Хотя там «высоко интеллектуальные» сотрудники до сих пор заняты расследованием более важного дела - убийства Бабченко.

edyatel 12 августа 2018 | 18:50

viktorova: Как хорошо, что вы вспомнили о Бабченко.
Если там воспользовались даже провокационным "убийством", и вы их хвалили, то почему бы не использовать провокационное создание группировки для выявления преступных элементов.

kryimzdick 12 августа 2018 | 18:53

edyatel: Не понимаю этого либерального ора. Если люди хотят "величия", жалеть их нечего.

neburzhui2 12 августа 2018 | 18:53

kryimzdick:
Мф.18:6. а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской.

kryimzdick 12 августа 2018 | 18:55

neburzhui2: верующих в Меня - ключевые слова

detul 12 августа 2018 | 18:43

Конечно этих детей надо отпустить. Просто родители не дали им мозгов .... И вообще надо отпускать всех, кто поддался на провокации. ГАИшников, которых спровоцировали на взятку, Депутатов, чьи дочки и жены поддались на провокацию и купили себе особняки, чиновников, провокационно возящих собачек на личных самолетах в Лондон и покупающих домики для уточек. .... Они же не со зла, а из-за провокации.

yuryr 12 августа 2018 | 18:45

Еще лучше было бы, если бы это была не ПРОСЬБА, а ТРЕБОВАНИЕ с обещанием обращения в международные суды по обвинению конкретных исполнителей-следаков и их "крыши" в СК в умышленных корыстно-карьерно мотивированных беззакониях.

sasass 12 августа 2018 | 18:47

Не закроют , тогда надо будет провокаторов закрыт....

irdo 12 августа 2018 | 18:48

Хоть бы отпустили...

srk2658lu 12 августа 2018 | 18:48

Генри Резник взялся за дело!

nicar 12 августа 2018 | 19:00

Когда в СК берут на работу только по рекомендации ФСБ, а чтобы занять значимую должность в СК нужно получить резолюцию с одобрением ФСБ, странно писать заявление по закрытию дела в СК! В ФСБ надо обращаться по закрытию любого дела с политической подоплёкой!

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