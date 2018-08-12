Сестра Олега Сенцова призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата
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Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата. Она написала в Фейсбуке, что такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу не подтверждает, что Сенцов покинул колонию. В отношении Олега Сенцова специально вбрасывают дезинформацию – так считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.
Информационная картина по Олегу Сенцову напоминает ситуацию с Надеждой Савченко, рассказал «Эху Москвы» адвокат Савченко Илья Новиков. Илья Новиков добавил, что людям, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, что им хотелось бы верить.
Комментарии5
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lion64__2 12 августа 2018 | 18:14
Отсидит террорист срок от звонка до звонка и на волю с чистой совестью.
jjuddgge_ddrredd 12 августа 2018 | 18:25
Сенцов конечно не террорист, а хулиган. По СПРАВЕДЛИВОСТИ должен был бы получить "двушечку, не более. Испытываю Я к нему некое сочувствие.
Но сдругой стороны, эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+ЯрошенкоЮ которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
Мораль. А вот не надо было двери поджигать.
ЗЫ. Каплан? Т.е. он такой же Сенцов, как Вальцман - Порошенко?
begly_ 12 августа 2018 | 18:34
jjuddgge_ddrredd:
Так а чего сочувствовать Бут+ЯрошенкоЮ? Они у нас кушают хорошо, грибковой алкогольной настойкой поддерживают флору желудка, занимаются спортом... Да вы еще попробуйте попадите в нашу тюрьму..
max3446 12 августа 2018 | 18:18
Киев, 12 августа. Президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся, цитируя первую строчку государственного гимна страны.
Украинский глава привел строчку из гимна в своем посте, посвященном дню Ялты. По его словам, Ялта является «жемчужиной Крыма».
«Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — говорится в записи Порошенко.
Отметим, что правильно строчка государственного гимна Украины звучит следующим образом: «Ще не вмерла України і слава, і воля».
Вот поэтому селюковская мова, собачий язык как о ней отзываются во всём мире, и является нежизнеспособной, раз сам президент её не знает
begly_ 12 августа 2018 | 18:30
А кто же тогда будет пиарить брата, если все СМИ замолчат?