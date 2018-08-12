Сестра Олега Сенцова призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата. Она написала в Фейсбуке, что такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу не подтверждает, что Сенцов покинул колонию. В отношении Олега Сенцова специально вбрасывают дезинформацию – так считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

Информационная картина по Олегу Сенцову напоминает ситуацию с Надеждой Савченко, рассказал «Эху Москвы» адвокат Савченко Илья Новиков. Илья Новиков добавил, что людям, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, что им хотелось бы верить.