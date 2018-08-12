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Эксклюзив Эха 18:08, 12 августа 2018

Сестра Олега Сенцова призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата

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Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Давайте сделаем выводы Даже если вы, действительно, узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию, даже будучи правдой, она может навредить ситуации…

5 34 6 3754 17:11
Kобщество, сенцов, заключенные, события

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата. Она написала в Фейсбуке, что такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу не подтверждает, что Сенцов покинул колонию. В отношении Олега Сенцова специально вбрасывают дезинформацию – так считает уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

Информационная картина по Олегу Сенцову напоминает ситуацию с Надеждой Савченко, рассказал «Эху Москвы» адвокат Савченко Илья Новиков. Илья Новиков добавил, что людям, которые беспокоятся о судьбе Олега Сенцова, готовы верить в то, что им хотелось бы верить.

Комментарии

5

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lion64__2 12 августа 2018 | 18:14

Отсидит террорист срок от звонка до звонка и на волю с чистой совестью.

jjuddgge_ddrredd 12 августа 2018 | 18:25

Сенцов конечно не террорист, а хулиган. По СПРАВЕДЛИВОСТИ должен был бы получить "двушечку, не более. Испытываю Я к нему некое сочувствие.
Но сдругой стороны, эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+ЯрошенкоЮ которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
Мораль. А вот не надо было двери поджигать.
ЗЫ. Каплан? Т.е. он такой же Сенцов, как Вальцман - Порошенко?

begly_ 12 августа 2018 | 18:34

jjuddgge_ddrredd:

Так а чего сочувствовать Бут+ЯрошенкоЮ? Они у нас кушают хорошо, грибковой алкогольной настойкой поддерживают флору желудка, занимаются спортом... Да вы еще попробуйте попадите в нашу тюрьму..

max3446 12 августа 2018 | 18:18

Киев, 12 августа. Президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся, цитируя первую строчку государственного гимна страны.

Украинский глава привел строчку из гимна в своем посте, посвященном дню Ялты. По его словам, Ялта является «жемчужиной Крыма».

«Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — говорится в записи Порошенко.

Отметим, что правильно строчка государственного гимна Украины звучит следующим образом: «Ще не вмерла України і слава, і воля».

Вот поэтому селюковская мова, собачий язык как о ней отзываются во всём мире, и является нежизнеспособной, раз сам президент её не знает

begly_ 12 августа 2018 | 18:30

А кто же тогда будет пиарить брата, если все СМИ замолчат?

(комментарий скрыт)

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