Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря

Подписи под документом поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Переговоры между ними по статусу Каспия продолжались 22 года.

Достижение договоренностей по Каспийскому морю стало возможно благодаря конструктивному диалогу между странами. Об этом сказал президент России Владимир Путин. Путин добавил, что страны Прикаспийских государств должны углублять партнерские связи по линии военно-морских флотов.

Согласно документу, каждая сторона установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь моря останется в общем пользовании. Дно и недра прикаспийские государства поделят между собой. Конвенция также запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.