Z Архив новостей новости
5 10 6 1319
18:07, 12 августа 2018

Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря

Подписи под документом поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Переговоры между ними по статусу Каспия продолжались 22 года.

Достижение договоренностей по Каспийскому морю стало возможно благодаря конструктивному диалогу между странами. Об этом сказал президент России Владимир Путин. Путин добавил, что страны Прикаспийских государств должны углублять партнерские связи по линии военно-морских флотов.

Согласно документу, каждая сторона установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь моря останется в общем пользовании. Дно и недра прикаспийские государства поделят между собой. Конвенция также запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

trans 12 августа 2018 | 18:11

И что это даст?

nikolaitschi 12 августа 2018 | 18:25

trans: Это даст возможность интенсифицировать хозяйственного использования акватории и придаст новый импульс развитию транспортных путей. Для строительства трубопроводов и добычи ископаемых в большинстве случаев не потребуется общий консенсус. Море перестанет быть естественной преградой, станет коммуникацией и источником дохода.

andre_klimov 12 августа 2018 | 18:30

trans:
- происходит перераспределение водной поверхности и биоресурсов Каспия - теперь большая часть будет в общем пользовании
- прокладка трубопроводов теперь не требует согласования с остальными странами, только с теми, через чью эксклюзивную экономическую зону они пройдут.
- отсутствие военных баз не-каспийских государств на Каспии с одной стороны и полная свобода на транзит и содержание иностранных небоевых подразделений без какого-либо согласования с соседями - с другой стороны.

С другой стороны интересно, а чего не даст данная конвенкция:
- статус Каспия остался не определённым - не-море и не-озеро.
- делёжки шельфа не произошло - а это самый опасный вопрос, грозящий перерасти в региональную войну.

trans 12 августа 2018 | 18:37

andre_klimov: Для экономики России это принципиальное решение? или местечковое?

andre_klimov 12 августа 2018 | 18:41

trans:
Достаточно принципиальное. Дело не в том, что эксклюзивная промысловая зона сьёживается, а в том, что открыт путь транскаспийским газотранспортным проектам без участия России, но для туркменского и казахского газа.

seryj_wolk 12 августа 2018 | 18:17

Подписанты не должны забывать, что историей доказано, что все договоры с рфией не стоят той бумаги, на которых они написаны. Она их будет соблюдать гибридненько.

detul 12 августа 2018 | 18:49

seryj_wolk: Сильные в военном отношении государства имеют право плевать на договоры, подписанные их властями, особенно если персоналии во власти поменялись. И первой страной, показавшей пример в этом отношении, являются США. Остальные только следуют их примеру.

polba 12 августа 2018 | 18:51

seryj_wolk: Совершенно верно, только зачем вы сократили цитату?
Полностью фраза звучит так "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские ВСЕГДА приходят за СВОИМИ деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами ИЕЗУИТСКИЕ соглашения, ЯКОБЫ вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть ЧЕСТНО, или вообще не играть." (с) Отто фон Бисмарк

niza2104 12 августа 2018 | 18:51

Партнерские отношения с туркменским "людоедом"? ну-ну ..... :(

andy66 12 августа 2018 | 18:57

В любой момент РФ может решить что азербайджанская и казахская шельфовая нефть - ихняя.. особенно если их правительство в какой-то покажется Кремлю неправильным.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8860 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи…

5 125 6 9829
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 111 6 11711 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью…

5 100 6 9272
Новости

Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы «Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу…

5 90 6 8396
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12729 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 353 6 35608 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 87 6 9658 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 248 6 28354 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13696 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 15896 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35961 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7837 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43868 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Новости

Председатель Госдумы не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых Об этом он говорил на встрече с жителями Заводского района Саратова…

5 67 6 8475
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10511 08.08

Популярное за неделю

Новости

О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский…

5 35 6 40134
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 154 6 154176 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 81 6 15434 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 21 6 430153 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 307 6 190150 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7180971
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3609253

Сегодня в эфире