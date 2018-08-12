Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря
Подписи под документом поставили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Переговоры между ними по статусу Каспия продолжались 22 года.
Достижение договоренностей по Каспийскому морю стало возможно благодаря конструктивному диалогу между странами. Об этом сказал президент России Владимир Путин. Путин добавил, что страны Прикаспийских государств должны углублять партнерские связи по линии военно-морских флотов.
Согласно документу, каждая сторона установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь моря останется в общем пользовании. Дно и недра прикаспийские государства поделят между собой. Конвенция также запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.
Комментарии10
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trans 12 августа 2018 | 18:11
И что это даст?
nikolaitschi 12 августа 2018 | 18:25
trans: Это даст возможность интенсифицировать хозяйственного использования акватории и придаст новый импульс развитию транспортных путей. Для строительства трубопроводов и добычи ископаемых в большинстве случаев не потребуется общий консенсус. Море перестанет быть естественной преградой, станет коммуникацией и источником дохода.
andre_klimov 12 августа 2018 | 18:30
trans:
- происходит перераспределение водной поверхности и биоресурсов Каспия - теперь большая часть будет в общем пользовании
- прокладка трубопроводов теперь не требует согласования с остальными странами, только с теми, через чью эксклюзивную экономическую зону они пройдут.
- отсутствие военных баз не-каспийских государств на Каспии с одной стороны и полная свобода на транзит и содержание иностранных небоевых подразделений без какого-либо согласования с соседями - с другой стороны.
С другой стороны интересно, а чего не даст данная конвенкция:
- статус Каспия остался не определённым - не-море и не-озеро.
- делёжки шельфа не произошло - а это самый опасный вопрос, грозящий перерасти в региональную войну.
trans 12 августа 2018 | 18:37
andre_klimov: Для экономики России это принципиальное решение? или местечковое?
andre_klimov 12 августа 2018 | 18:41
trans:
Достаточно принципиальное. Дело не в том, что эксклюзивная промысловая зона сьёживается, а в том, что открыт путь транскаспийским газотранспортным проектам без участия России, но для туркменского и казахского газа.
seryj_wolk 12 августа 2018 | 18:17
Подписанты не должны забывать, что историей доказано, что все договоры с рфией не стоят той бумаги, на которых они написаны. Она их будет соблюдать гибридненько.
detul 12 августа 2018 | 18:49
seryj_wolk: Сильные в военном отношении государства имеют право плевать на договоры, подписанные их властями, особенно если персоналии во власти поменялись. И первой страной, показавшей пример в этом отношении, являются США. Остальные только следуют их примеру.
polba 12 августа 2018 | 18:51
seryj_wolk: Совершенно верно, только зачем вы сократили цитату?
Полностью фраза звучит так "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские ВСЕГДА приходят за СВОИМИ деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами ИЕЗУИТСКИЕ соглашения, ЯКОБЫ вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть ЧЕСТНО, или вообще не играть." (с) Отто фон Бисмарк
niza2104 12 августа 2018 | 18:51
Партнерские отношения с туркменским "людоедом"? ну-ну ..... :(
andy66 12 августа 2018 | 18:57
В любой момент РФ может решить что азербайджанская и казахская шельфовая нефть - ихняя.. особенно если их правительство в какой-то покажется Кремлю неправильным.