Глава Минфина рассказал об ответных мерах на будущие санкции США

Антон Силуанов утверждает, что валютные счета граждан не пострадают.

Россия снизила до минимума и будет дальше сокращать вложения в американские ценные бумаги, сообщил вице-премьер Антон Силуанов. Глава Минфина сказал в телеэфире, что Москва в случае необходимости может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, в том числе евро, юани и рубли. Силуанов сказал, что ослабление курса рубля из-за новых санкций может разогнать инфляцию до 3% к концу году, но она все равно останется в пределах целевого коридора, который определило правительство.

Ранее в Сенат США поступили законопроект, который предусматривает санкции против российского госдолга, что по оценке аналитиков банка Citigroup может обрушить курс рубля на 15%. Кроме того, в том же документе упоминаются ограничения в отношении российских госбанков, что потенциально чревато запретом на расчеты в долларах. Антон Силуанов подчеркнул, что валютные счета граждан не пострадают, что поскольку Центробанк, по его словам, всегда поддержит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение.

Власти США предупредили, что 22 августа введут санкции против России из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Вторая волна санкций возможна через три месяца в зависимости от того, выполнит ли Москва условия США.