Глава Минфина рассказал об ответных мерах на будущие санкции США
Антон Силуанов утверждает, что валютные счета граждан не пострадают.
Россия снизила до минимума и будет дальше сокращать вложения в американские ценные бумаги, сообщил вице-премьер Антон Силуанов. Глава Минфина сказал в телеэфире, что Москва в случае необходимости может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, в том числе евро, юани и рубли. Силуанов сказал, что ослабление курса рубля из-за новых санкций может разогнать инфляцию до 3% к концу году, но она все равно останется в пределах целевого коридора, который определило правительство.
Ранее в Сенат США поступили законопроект, который предусматривает санкции против российского госдолга, что по оценке аналитиков банка Citigroup может обрушить курс рубля на 15%. Кроме того, в том же документе упоминаются ограничения в отношении российских госбанков, что потенциально чревато запретом на расчеты в долларах. Антон Силуанов подчеркнул, что валютные счета граждан не пострадают, что поскольку Центробанк, по его словам, всегда поддержит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение.
Власти США предупредили, что 22 августа введут санкции против России из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Вторая волна санкций возможна через три месяца в зависимости от того, выполнит ли Москва условия США.
Комментарии53
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
art_ 12 августа 2018 | 18:09
жареный петух клюнул, наконец. дошло
kotbajune 12 августа 2018 | 18:12
В конечном итоге, мы будем вынуждены рискнуть и одним ударом (а это возможно уже сейчас при факторе неожиданности и блефе про плазменные ПРО - нужно 10-15 подлодок по 64 Циркона) потопить ВЕСЬ флот США по всей планете....
уверяю на 100 % ответа не последуют, после такого шока на ЯО у них ничего не поднимится
а вы говорите экономика
экономические санкции это медленная для нас смерть (лет 50 и всё)
а тут шанс на жизнь
art_ 12 августа 2018 | 18:15
kotbajune: а что мешает экономике подняться? чего не хватает? китай вот за 40 лет стал практически вровень с сша. что за бредовые идеи о том. что кроме как войной ничего не выиграешь? а мозги для чего?
navsegda 12 августа 2018 | 18:21
art_: Какие мозги ?
art_ 12 августа 2018 | 18:23
navsegda: без мозгов и жить не надо, так существовать. может поэтому про войну все больше разговоры
kotbajune 12 августа 2018 | 18:25
art_: "а мозги для чего?"
для войны и для победы в ней
США не дают нам времени для развития мирным путём, как не давала при Царях Англия 9Большая игра) , , Швеция (выход в Балтику). Франция (Наполеон) про Германии и не говорю
так что мозги у нас есть, ибо ВСЕХ перечисленных мы поставили раком и ещё поставим
art_ 12 августа 2018 | 18:27
kotbajune: кого вы поставили раком? китай сша? то, что было, то прошло. сейчас другие войны, и в них надо выигрывать, а не сжигать землю - пропади оно все пропадом
kotbajune 12 августа 2018 | 18:31
art_: "и в них надо выигрывать, а не сжигать землю"
это как раз к США - Дрезден, Хиросима, Вьетнам....
мы так никогда не воевали , др. необрахованная
art_ 12 августа 2018 | 18:34
kotbajune: сейчас именно это и предлагаете, от безвыходности, якобы
navsegda 12 августа 2018 | 18:29
kotbajune: Купи недорогой тур по Европе и посмотри на тех кого вы якобы "поставили раком" , раком как раз стоит Россия , привычная поза .
archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 18:39
navsegda: " Купи недорогой тур по Европе"
kotbajune на маршрутке ездит, дошираком питается, боярышником запивая - а Вы ему предлагаете "тур по Европе" - нехорошо ехидничать над нищими, зарабатывающими по 11,8 р. за один комментарий, к тому же у пригожина система штрафов и даже наказующие избиения в подвале "Института Интернет Исследований", как называется "фабрика троллей" - погуглите - много интересного про этих туповатых горемык есть в интернете
kotbajune 12 августа 2018 | 18:43
archibald_dandy_esquire:
только последняя бл..дь может говорить гадости о человеке, которого не знает
raffal 12 августа 2018 | 18:31
kotbajune: ибо ВСЕХ перечисленных мы поставили раком и ещё поставим
___________________
Для того, чтобы попытаться это сделать нужно слезть с лежанки. Но Россия никогда не стояла на коленях! Потому, что как лежала, так и лежит.
А вот мозгов такое "ВСЕХ перечисленных мы поставили раком и ещё поставим" молоть, и точно нужно не иметь мозгов.
Кстати, именно Америка ТРИЖДЫ в прошлом веке спасала Россию от голодной смерти.
kotbajune 12 августа 2018 | 18:34
raffal: " Потому, что как лежала, так и лежит. "
Если б лежала , то из 2 уездов возле Новорода не превратилась бы в Империю от Польши и до Аляски, и от Финляндии до Самарканда
raffal 12 августа 2018 | 18:50
kotbajune:
Вот, мы и стали свидетелями, как эта империя рассыпалась. Впрочем, все империи обречены. Нет больше Британской империи, над которой не заходило солнце, нет османской, на месте огромной империи Габсбургов, крошечная, процветающая Австрия. Нет Россисйкой империи, сгнила и отправилась на помойку истории советская империя. Но фантомные боли, как видно из Ваших сообщений, дают о себе знать.
Всё, время империй вышло! А Россия, по всем признакам величия не прошлых веков, а XXI века, всё ещё живёт мифами о своём "величии". А на самом деле, на обочине прогресса, жалкий аутсайдер в международном разделении труда и мировой торговле. Только понты.
kotbajune 12 августа 2018 | 18:54
raffal: "Только понты."
У Чингизхана были только понты в виде конницы лучников, что не помешало ему разделаться и с Китаем (тогда первая экономикав в мире) и подчинить мусульман (сам он им не был) и до Европы дойти - и ДАНЬ брать
и только благодаря понтам - экономики то у него никакой не было
raffal 12 августа 2018 | 19:02
kotbajune:
Я, сударь, и сам в значительной мере, ретроград, но приводить в XXI веке, постиндустриальной, информационной экономики, пример Чингизхана из XII века, нужно быть абсолютно неадекватным.
Прогноз развития России негативный. Во всяком случае, с краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В долгосрочной необходимы радикальные перемены. Увы, по американскому и европейскому опыту второй половины прошлого века. Для начала.
nf5096004 12 августа 2018 | 19:01
kotbajune: Кому нужна Империя с нищенствующим населением. Разве что выжившим из ума. В мире много маленьких по площади государств, в которых население живет комфортно и спокойно, мирно создает материальные ценности на радость себе и своим потомкам.
raffal 12 августа 2018 | 18:28
art_: китай вот за 40 лет стал практически вровень с сша...
____________________
Китай ещё не стал вровень с Албанией. А в остальном, а это главное, Вы правы безусловно.
art_ 12 августа 2018 | 18:31
raffal: ну, дв, поэтому трамп решил тарифы на торговлю с ним поднять, чтобы сбить конкурента. но это еще надо посмотреть, что выйдет из этого
raffal 12 августа 2018 | 18:38
art_:
В чём конкурент Китай Америке? В том, что делает американский продукт вчерашнего дня, используя американские технологии, на предприятиях, принадлежащих американскому бизнесу, причём, от 80 до 90% добавочной стоимости, а именно это доля исследований, разработок, менеджмента, в любом техническом продукте, осталось в США?
Ничего из этого не выйдет. Отменит это решение и всю будет по-прежнему. В общем, отношусь к Mr. Трамп вполне позитивно. Он опытный бизнесмен, НО...в строительном бизнесе, а его природа совершенно иная, чем производственный бизнес.
Это была ошибка Трампа.
art_ 12 августа 2018 | 18:45
raffal: ну, так вы тоже торопитесь, как и многие здесь. за 40 лет из полной нищеты выбрались миллиард человек. это надо ценить. а конкурент, потому что это так, если не хочешь закрывать глаза на то, что уже не руками все делают, а роботы отбирают работу у тех же американцев и всех остальных трампу бы об этом задуматься. ну. ладно, это другой спор..
raffal 12 августа 2018 | 18:54
art_:
Тема Китая очень пространная и полна мифов, популярных у расейских "патриотов".
Китайская экономика это отхожее место технологий вчерашнего дня транснациональных корпораций.
Без радикальных реформ Китай ещё некоторое время останется «переферийной» экономикой, внешне успешной. А в случае осуществления этих реформ (на что КПК едва ли решится), потеряет значительную часть своей конкурентоспособности из-за резкого повышения издержек. Кризис Китая не цикличный, а системный. Как и в России.
art_ 12 августа 2018 | 18:58
raffal: про японию тоже так говорили лет 40 назад. а там не те размеры и возможности, что у китая. так что посмотрим. про российских патриотов говорить не буду, потому как не могу им быть - так вышло
art_ 12 августа 2018 | 19:00
art_: лет 50 назад уже, оказывается...
navsegda 12 августа 2018 | 18:19
kotbajune: А за что ??? За то что США не хотят с вами торговать и не дают в долг ? )
Ну так вперде , бери ласты , маску и топи флот , а мы полахаем с тебя , с дебила
danko1 12 августа 2018 | 18:24
Ну если обещают, что валютные счета не пострадают, то наверное, пострадают граждане, чьи валютные счета, как в 1991 г. окажутся заблокированными.
И деньги на счетах будут целыми, только владельцев поменяют.
kotbajune 12 августа 2018 | 18:29
navsegda:
не ластами, а Цирконами и РЭБ ( у США такого ещё лет 20-30 не будет)
понял, укросос
США не дают нам времени для развития мирным путём, как не давала при Царях Англия 9Большая игра) , , Швеция (выход в Балтику). Франция (Наполеон) про Германии и не говорю
так что мозги у нас есть, ибо ВСЕХ перечисленных мы поставили раком и ещё поставим
kryimzdick 12 августа 2018 | 18:32
kotbajune: Что ж вам все что-то мешает, как танцору яйца.
kryimzdick 12 августа 2018 | 18:31
kotbajune: а как же дачи в Маями?
testmeter 12 августа 2018 | 18:10
Наш ответ американцам будет жестким и бескомпромиссным
https://pbs.twimg.com/media/DkLzozGWsAE-cNc.jpg
seryj_wolk 12 августа 2018 | 18:21
testmeter: На месте рфских вкладчиков я бы этому представителю команды жуликов и воров доверять не стал. Обуют и глазом не моргнете.
vilingrad 12 августа 2018 | 18:11
А там и за шутки плешивые- волнами:)
jetsam 12 августа 2018 | 18:12
ну в 2014 тоже ушли от доллара...
и в 1998, августе, кстати, тоже - ушли...
в результате такого "ушли" - уже вьетнам обогнал
по дороге к светлому будущему...
остались осетия, абхазия, сирия и лугандония.
* того и гляди - уже Вануату нас обгоняет на повороте...
plank1957 12 августа 2018 | 18:12
Лягушка решила раздуться до размеров слона. Ну-ну.
vilingrad 12 августа 2018 | 18:16
Мера номер один: отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы:)
Каааак квакнет пиндосов по темечку!
doctorsvet 12 августа 2018 | 18:17
\\\Антон Силуанов подчеркнул, что валютные счета граждан не пострадают, \\\
Плавали, знаем. Нахрен Ваши обещаловки, пусть в банке в подполе лежат !
trans 12 августа 2018 | 18:18
Как же, откажутся путирасты от доллара в пользу рубля......да они за доллары душу и страну только так продают.
begly_ 12 августа 2018 | 18:21
Эх, не я глава минфина.., а то бы давно отпустил рубль в свободное плавание., без капитана и команды.
jetsam 12 августа 2018 | 18:24
begly_: оно и плавает. даже без связи с нефтью. само по себе. и не тонет. бревно же....
begly_ 12 августа 2018 | 18:27
jetsam:
Бревно ни бревно, но россияне свободно пользуются своим рублем внутри страны., и таких большенство.
jetsam 12 августа 2018 | 18:31
begly_: ну венесуэльцы тоже - свободно пользуются своей валютой.
я забыл, у них сейчас 10000000% или 2млн% инфляция?
то, что туалетной бумаги у них давно нет - помню.
begly_ 12 августа 2018 | 18:36
jetsam:
Про венесуэльцев ни знаю, но мои родители всю жизнь пользуются рублями и на проблемы с курсом никогда не жаловались.
jetsam 12 августа 2018 | 18:58
begly_: ну у меня в сбере до августа 98 на счетах мерседес рублевый лежал.
и пока я "верил в хождение" - он в тех же рублях превратился в "тазик" в августе....
что на хождении рубля не отразилось, конечно же. туалетная бумага всегда нужна.
но трудностей с хождением рублей - врете - замечали все, когда павлов 50ти рублевки решил поменять.
trans 12 августа 2018 | 18:23
Антон Силуанов утверждает, что валютные счета граждан не пострадают.
_________________
Очень сомневаюсь что у медиков, рабочих, учителей есть валютные счета, им дай бог дожить от зарплаты до зарплаты.
Ну а путинская братия конечно же не пострадает, им Путя все восполнит за счет народа.
sasass 12 августа 2018 | 18:32
Разве можно верить несамостоятельному финансисту....
y20160414 12 августа 2018 | 18:33
В ответ на новые санкции отменим пенсии вообще. Зеркальный ответ, панимаш!
felixcat 12 августа 2018 | 18:39
Бедный, бедный , бедный Воронеж! Как же тебе не повезло!!!
vladvinn73 12 августа 2018 | 18:42
да почему все время смешно, когда правительство что-нибудь заявляет?!
felixcat 12 августа 2018 | 18:46
vladvinn73: Потому что кокаин всё таки прибыл в Россию...
irdo 12 августа 2018 | 18:57
vladvinn73:
да почему все время смешно, когда правительство что-нибудь заявляет?!
==========
Не смешно, а страшно, как от бегемотов под кайфом в посудной лавке.
hastings 12 августа 2018 | 18:58
Тож мне из-за курса доллара переживать. У нас в поселке доллар лет 8 назад последний раз видели и ничего, живем срублем и бартер в ходу.
i_c_e 12 августа 2018 | 19:02
То есть пострадают рублёвые счета граждан. Ну спасибо, предупредил.