В Барнауле сотни людей исключили из программы социальной помощи молодым семьям
Из очереди убрали тех, кто за многие годы ожидания обещанной поддержки успели выйти из возраста, установленного требованиями программы.
Более 500 барнаульцев теперь не смогут рассчитывать на получение жилищного сертификата. Все они за время ожидания, а для многих из них оно растянулось на 8 лет, достигли возраста 35 лет и теперь не соответствуют критериям госпрограммы, которая позволяла молодым семьям компенсировать до 45% стоимости новой квартиры. Исключения не делают даже для многодетных семей, рассказал местному изданию «Наши новости» представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, в очереди остались еще около 6 тысяч пар, в то время как субсидии в этом году получат всего 26 семей. Между тем, когда программа только стартовала, в год давали по 800 сертификатов. Теперь же денег нет – так, во всяком случае, инициативной группе заявили в городской администрации. Как сообщают «Наши новости», барнаульцы обратились с письмом к временно исполняющему обязанности губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Они надеются, что деньги на финансирование программы найдутся в краевом или федеральном бюджетах.
Как отмечает «Радио Свобода», за последние 5 лет бюджет программы помощи молодым семьям в Алтайском крае сократился в 20 раз – до 31 миллиона рублей в год.
Комментарии14
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tag188 12 августа 2018 | 18:20
Размечтались о социальном жилье. Пока Россия Сирию не восстановила, -- затянуть пояса и работать! Вставание с колен и вЯличие -- они такие...
edyatel 12 августа 2018 | 18:37
tag188: begly_: tag188: Не надо было предавать Советскую власть.
Я вот бесплатно получил 3-х комнатную квартиру в 25 лет именно благодаря Советской власти и до сих пор живу в ней более 45 лет
tag188 12 августа 2018 | 18:52
edyatel: Не надо мне здесь Совок рекламировать. В Красноярском крае на квартиру в очереди надо было отстоять лет 25. Всего пара предприятий давало квартиры более-менее. И если в других регионах еще кооперативы строились, то только не здесь.
Развалился Совок -- и я без всяких проблем купил какую хочу квартиру и в каком хочу районе.
hastings 12 августа 2018 | 18:49
tag188: ничего, вот Владимир Владимирович узнает то пообещает разобраться. Нужно просто немного подождать!
allexmar 12 августа 2018 | 18:22
Зато КРЫМВАШ. Отдыхайте.
begly_ 12 августа 2018 | 18:25
Бред какой то., как это компенсировать 45% стоимости покупки жилья. Такое себе не позволяют даже Штаты.
edyatel 12 августа 2018 | 18:39
begly_: А СССР мог себе позволить обеспечивать жильем даже полностью бесплатно.
begly_ 12 августа 2018 | 18:42
edyatel:
Мог позволить потому, что все деньги из зарплаты заранее изымались. Вы же помните, власть делала вид, что платит., а народ то работал.
polba 12 августа 2018 | 18:48
begly_: Совершенно верно. Изымались. Точно так же, как сегодня они изымаются капиталистом. Вот только тогда они передавались в фонды общественного потребления и на них строили жильё, школы, поликлиники, заводы... А нынче они поступают в персональное пользование конкретного буржуина и на них покупают острова и яхты.
begly_ 12 августа 2018 | 18:54
polba:
Ни совсем так; сегодня все же россиянин осознанно выбирает себе зарплату и она не грабительская, а более менее справедливая, чем тогда при СССРе. Россияне не хотят трудиться за копейки., копеечную (советскую) зарплату получают сегодня рабы из ближнего зарубежья, а рабовладелец (гражданин России) или только понукает.
hastings 12 августа 2018 | 18:54
begly_: Все деньги изымались, но при этом зарплаты платились.
begly_ 12 августа 2018 | 18:58
hastings:
На те "зарплаты" без подсобного хозяйства прожить было невозможно. Ни знаю как в больших городах. Ну или если с работы чего не своруешь., многие в те времена воровали и продавали унесенное. Несунами их звали..
tag188 12 августа 2018 | 19:01
edyatel: А СССР мог себе позволить обеспечивать жильем даже полностью бесплатно.
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Ага, мог. Только к какому году?
Горбачев обещал к 2000.
Квартирный вопрос -- один из самых острых в СССР. И СССР так и не смог его решить.
hastings 12 августа 2018 | 18:52
begly_: какой ужас, в России оказывают помощь жильем. Кровавый режим. Видимо в Барнауле решили как в Штатах сделать и прикрыть эту порочную практику.