В Барнауле сотни людей исключили из программы социальной помощи молодым семьям

Из очереди убрали тех, кто за многие годы ожидания обещанной поддержки успели выйти из возраста, установленного требованиями программы.

Более 500 барнаульцев теперь не смогут рассчитывать на получение жилищного сертификата. Все они за время ожидания, а для многих из них оно растянулось на 8 лет, достигли возраста 35 лет и теперь не соответствуют критериям госпрограммы, которая позволяла молодым семьям компенсировать до 45% стоимости новой квартиры. Исключения не делают даже для многодетных семей, рассказал местному изданию «Наши новости» представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, в очереди остались еще около 6 тысяч пар, в то время как субсидии в этом году получат всего 26 семей. Между тем, когда программа только стартовала, в год давали по 800 сертификатов. Теперь же денег нет – так, во всяком случае, инициативной группе заявили в городской администрации. Как сообщают «Наши новости», барнаульцы обратились с письмом к временно исполняющему обязанности губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Они надеются, что деньги на финансирование программы найдутся в краевом или федеральном бюджетах.

Как отмечает «Радио Свобода», за последние 5 лет бюджет программы помощи молодым семьям в Алтайском крае сократился в 20 раз – до 31 миллиона рублей в год.