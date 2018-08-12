Z Архив новостей новости
5 69 6 6318
Эксклюзив Эха 18:00, 12 августа 2018

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить. Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета. Кроме того, спикер Госдумы призвал думать не о возрасте прекращения трудовой деятельности, а о повышении размера пенсий. Он сказал, что раньше в Саратовской области на одного пенсионера приходилось 4 работающих человека. Губернатор региона Валерий Радаев в ответ дополнил, что сейчас это отношение равно 1 к 1. В заключении Володин сказал, что если пенсии не будут повышаться, люди поставят вопрос еще жестче, поэтому необходимо проработать его до конца.

Ранее в правительстве говорили, что в случае принятия проекта повышения пенсионного возраста размер ежемесячной пенсии будет увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей.

Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии. Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него. «Такие варианты вполне рассматриваются в среде господина Медведева, в среде либералов, среде «Единой России» — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слова председателя Госдумы В.Володина о том, что в России может быть отменена пенсия из-за дефицитности бюджета депутат от КПРФ Валерий Рашкин. «Это у них в головах есть. Это их олигархический буржуазный взгляд на нашу страну», — подчеркнул он. «В кулуарах уже были разговоры, что пенсии это пережитки Советского союза, человек должен сам себя обеспечивать». По его словам, возможность полной отмены пенсий действительно рассматривалась в рамках внесения «людоедского закона» о повышении пенсионного возраста а, учитывая продолжительность жизни мужского населения страны, российских мужчин в некотором смысле уже и так подготавливают к жизни без пенсии.

Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности. «Всерьез обсуждать эти заявления Володина даже смысла не имеет, настолько они безграмотные», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слова председателя Госдумы В.Володина о том, что в России может быть отменена пенсия из-за дефицитности бюджета экономист Сергей Алексашенко. «Вячеслав Володин произнес какую-то странную речь. Он говорит о том, что дефицит стал бюджетным, хотя на самом деле все последние годы Минфин проводит прямо противоположную политику и сокращает дефицит бюджета, в этом году у нас профицитный бюджет», — подчеркнул экономист. При этом он отметил, что со стороны правительства отменить сейчас свои пенсионные обязательства перед миллионами граждан стало бы шагом равносильным революции.

Нет никаких предпосылок для отмены государственных пенсий в России. Об этом «Эху Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Рогов допустил, что такие заявления про более суровые меры, чтобы грядущая пенсионная реформа казалась не такой пугающей, могут быть сделаны и в будущем. «Это похоже на создание какой-то экстремальной позиции, которая позволит затем правительству или Путину заверять, что пенсии никогда не будут отменены и выступить с успокоительными заявлениями», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов слова председателя Госдумы В.Володина о том, что в России может быть отменена пенсия. «Особо серьезно я бы к этим слова мне относился», — подчеркнул политолог. «Это какая-то ерунда». При этом также, по его словам, в заявлении В.Володина изначально «содержится неправда». «У нас нет дефицита бюджета, у нас очень высокие доходы от нефти», — подчеркнул он.

Комментарии

69

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

siuhino 12 августа 2018 | 18:55

Володин без проблем отменит пенсии. У него, я думаю, достаточно средств, чтобы обеспечить себя и своих потомков.

bonhoeffer 12 августа 2018 | 18:57

Путинский апокалипсис: и живые позавидуют мертвым.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8860 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи…

5 125 6 9829
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 111 6 11711 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью…

5 100 6 9272
Новости

Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы «Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу…

5 90 6 8396
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12729 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 353 6 35608 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 87 6 9658 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 248 6 28354 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13696 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 15896 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35961 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7837 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43868 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Новости

Председатель Госдумы не исключил в дальнейшем снижения уровня государственных пенсий и даже отмены их как таковых Об этом он говорил на встрече с жителями Заводского района Саратова…

5 67 6 8475
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10511 08.08

Популярное за неделю

Новости

О причинах убийства Владислава Листьева рассказал его друг и коллега Дмитрий Захаров Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский…

5 35 6 40134
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 154 6 154176 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 81 6 15434 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 21 6 430153 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 307 6 190150 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7180971
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3609253

Сегодня в эфире