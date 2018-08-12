Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить. Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета. Кроме того, спикер Госдумы призвал думать не о возрасте прекращения трудовой деятельности, а о повышении размера пенсий. Он сказал, что раньше в Саратовской области на одного пенсионера приходилось 4 работающих человека. Губернатор региона Валерий Радаев в ответ дополнил, что сейчас это отношение равно 1 к 1. В заключении Володин сказал, что если пенсии не будут повышаться, люди поставят вопрос еще жестче, поэтому необходимо проработать его до конца.

Ранее в правительстве говорили, что в случае принятия проекта повышения пенсионного возраста размер ежемесячной пенсии будет увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей.

Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии. Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него. «Такие варианты вполне рассматриваются в среде господина Медведева, в среде либералов, среде «Единой России» — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слова председателя Госдумы В.Володина о том, что в России может быть отменена пенсия из-за дефицитности бюджета депутат от КПРФ Валерий Рашкин. «Это у них в головах есть. Это их олигархический буржуазный взгляд на нашу страну», — подчеркнул он. «В кулуарах уже были разговоры, что пенсии это пережитки Советского союза, человек должен сам себя обеспечивать». По его словам, возможность полной отмены пенсий действительно рассматривалась в рамках внесения «людоедского закона» о повышении пенсионного возраста а, учитывая продолжительность жизни мужского населения страны, российских мужчин в некотором смысле уже и так подготавливают к жизни без пенсии.

Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене пенсия звучат дико и непрофессионально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко подчеркнул, что состояние бюджета, описанное Володиным, не соответствует действительности. «Всерьез обсуждать эти заявления Володина даже смысла не имеет, настолько они безграмотные», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слова председателя Госдумы В.Володина о том, что в России может быть отменена пенсия из-за дефицитности бюджета экономист Сергей Алексашенко. «Вячеслав Володин произнес какую-то странную речь. Он говорит о том, что дефицит стал бюджетным, хотя на самом деле все последние годы Минфин проводит прямо противоположную политику и сокращает дефицит бюджета, в этом году у нас профицитный бюджет», — подчеркнул экономист. При этом он отметил, что со стороны правительства отменить сейчас свои пенсионные обязательства перед миллионами граждан стало бы шагом равносильным революции.

Нет никаких предпосылок для отмены государственных пенсий в России. Об этом «Эху Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Рогов допустил, что такие заявления про более суровые меры, чтобы грядущая пенсионная реформа казалась не такой пугающей, могут быть сделаны и в будущем. «Это похоже на создание какой-то экстремальной позиции, которая позволит затем правительству или Путину заверять, что пенсии никогда не будут отменены и выступить с успокоительными заявлениями», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов слова председателя Госдумы В.Володина о том, что в России может быть отменена пенсия. «Особо серьезно я бы к этим слова мне относился», — подчеркнул политолог. «Это какая-то ерунда». При этом также, по его словам, в заявлении В.Володина изначально «содержится неправда». «У нас нет дефицита бюджета, у нас очень высокие доходы от нефти», — подчеркнул он.