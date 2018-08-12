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17:31, 12 августа 2018

В Донбассе украинские солдаты задержали россиянина, который фотографировал позиции военных

Об этом сообщается в Фейсбуке Штаба объединенных сил украинской армии. Задержанный заявил, что на Украину он приехал из Сургута как турист. Военных насторожило, что из всех достопримечательностей приезжего заинтересовали только позиции подразделений вооруженных сил Украины. имя задержанного не называют. В публикации есть его фотография (однако лицо скрыто), а также фото паспорта и водительских прав. В паспорте указано, что мужчина родился в Донецкой области, а водительское удостоверение получил в Ханты-Мансийском автономном округе.

Комментарии

20

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olban82 12 августа 2018 | 17:35

Уверен, что он был в широкополой шляпе и плаще.

ura_123 12 августа 2018 | 17:45

olban82: Будет в тюремной робе...

vezdehod 12 августа 2018 | 18:17

Видимо отказали все спутники ВКС - приходится снимать с земли.

max3446 12 августа 2018 | 17:36

На образовании 404 (некогда Украине) давно не случалось «шпионских» скандалов и можно было бы подумать, что «коварный враг всех украинцев» позабыл было о них, но нет — из самого Сургута был выслан шпион. Ближе, очевидно, никого не нашлось. Немедленно отпустить узника совести!

ura_123 12 августа 2018 | 17:43

max3446: кирюшко,тебе бы побеспокоиться о пенсии да о повышении пенсионного возраста,а у тебя прямо свербит далёкая и чужая Украина)))
А за шпиёна не переживай,у него будет компания в лице сержанта Агеева.

navsegda 12 августа 2018 | 17:56

ura_123: О том что он находится в жопе думать тяжело , а о проблемах в Украине легко и приятно

proxxit 12 августа 2018 | 18:00

navsegda:

Кто о чём, а селюковое быдло, мнящее себя европейцами, - о своём инструменте евро интеграции...

cattt 12 августа 2018 | 18:08

proxxit: Простит, все дело идет к наступлению на Киев, ведь Захарка хвастался, вот и шпиона послал,
К повышению пенсии видать и возьмут Киев!

kotbajune 12 августа 2018 | 17:36

" который фотографировал позиции военных"

а не надо укро-военным в позиции становится, ведь всё равно не заплатят

потому и мстят

poluputing 12 августа 2018 | 17:44

kotbajune: max3446: зря из штанов выпрыгиваете, Володин сказал, что всё равно пенсии не получите. Лучше бегите на спортплощадку, чем зря клаву мучить

compare 12 августа 2018 | 17:47

poluputing: на чем им "бечь"-то? ножки,давно уже прошли метаморфозу в тюлений хвост....

proxxit 12 августа 2018 | 17:56

poluputing:

Мокшанской вате не понять, что украинки на МКАДе могут за несколько лет обеспеченную старость.

ura_123 12 августа 2018 | 18:02

proxxit: обломчик,ты прямо не тонешь))))
А разве "украинки" на МКАДе не считают себя гражданками лнр-днр? Или ты этих русскоязычных женщин с низким уровнем социальной ответственности таки считаешь украинками пока их мужья противостоят жидобандеровцам???

proxxit 12 августа 2018 | 18:12

ura_123:

Юрик, не педерастничай и не тяни на украинок - дрочи на свой европейский выбор: на ляшка и на бандеру.

testmeter 12 августа 2018 | 17:48

"В Донбассе", "на Украину".
Оччень грамотные журналисты работают в Эхе

za_stalina 12 августа 2018 | 17:52

testmeter: ну ты нас русскому языку еще поучи. на цензоре упражняйся.

testmeter 12 августа 2018 | 18:16

za_stalina: Ну тебя учить бесполезно. Прекратить разговорчики в строю и стоять смирно!.

max3446 12 августа 2018 | 17:51

Киев, 12 августа. Президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся, цитируя первую строчку государственного гимна страны.

Украинский глава привел строчку из гимна в своем посте, посвященном дню Ялты. По его словам, Ялта является «жемчужиной Крыма».

«Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — говорится в записи Порошенко.

Отметим, что правильно строчка государственного гимна Украины звучит следующим образом: «Ще не вмерла України і слава, і воля».

testmeter 12 августа 2018 | 18:19

max3446: Прочитай ради интереса текст гимна Украины в нормальных источниках, а не в РосСМИ, дубинушка

bono747 12 августа 2018 | 18:21

кому надо шпионить в нищей какляндии??? Разве что, если узнать секрет свидомого трезуба или выкрасть текст щэнэвмэрлого гимна)))

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