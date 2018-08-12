Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью
В эфире Российского телевидения он заявил, что американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы. При этом министр добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «Это, как например, взять и закрыть Макдоналдс: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов.
Комментарии30
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tag188 12 августа 2018 | 17:33
Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью
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От этих слов на одной плешивой голове последние волосы дыбом встанут!
vasyakirin 12 августа 2018 | 17:40
tag188: Вообще то это хорошо, но натуробмен между странами лучше.
Правда воровать придется гайками и карбюраторами...
pmasel 12 августа 2018 | 17:57
За рубли конечно можно торговать, да кто купит. )))
lion64__2 12 августа 2018 | 18:10
pmasel: Сначала купят рубли, а потом за эти рубли приобретут в России товар.
forfor 12 августа 2018 | 18:14
lion64__2: При этом потери при обмене возложат на продавца
seryj_wolk 12 августа 2018 | 18:13
pmasel: И за национальную валюту ни оборудования, ни технологий, ни автомобилей (настоящих) не купишь. Рфия быстро станет посмешищем мира с такими Путиными-Силуановыми
alladinov 12 августа 2018 | 17:57
«Антон Силуанов не исключил»
А также нельзя исключить, что прямо завтра от луны отломится кусок и грёбнет моего лучшего друга Тошу Силуянова прямо по темечку. Любой естествоиспытатель подтвердит, что вероятность такого приятного события не равна нулю, а поэтому исключать ее тоже никак нельзя. Роисся, вперде!
vilingrad 12 августа 2018 | 18:05
vasyakirin: "возьмете по курсу- сушеными рупиями?"
Вот за этот вопрос и дадут в морду:)
vezdehod 12 августа 2018 | 18:11
Так она СГОРИТ, как "Пенсионная реформа", потому что "деревянная".
art_ 12 августа 2018 | 17:38
министр, перестань покупать доллары на средства минфина, тогда и другие тебе поверят - народ с нефтяниками, газовиками и проч.
max3446 12 августа 2018 | 17:39
Красивый ход. Скоро ненавистная зеленая бумажка с изображением мертвых людей никому не будет нужна, разве что только в туалете ей подтереться
arye_11 12 августа 2018 | 17:43
max3446:
Какой-то сегодня для Силуанова день сегодняшний особенный.
Глупость прет из него "стремительным домкратом".
"Юрысту" Максику это простительно, он и так слабоумный, но министру финансов Силуанову не идет
С неимоверной легкостью обрался менять устоявшуюся за многие десятилетия всю мировую систему торговли нефтью.
Пора, пора Силуанову менять фамилиё на Клованов.
ura_123 12 августа 2018 | 17:52
arye_11: А в чём различие урЫста максимки(кирюшки) с министром силуановым? Шо один, шо другой пургу несут)))
ansata 12 августа 2018 | 17:45
max3446: Очень красивый)) На счет подтирания ненавистной бумажкой лично я уже 50 лет слышу, а подтираться все это время рублями почему то приходится.
neon001 12 августа 2018 | 18:12
ansata: так он ими и подтирается, а доллар у него в серванте за стеклом стоит))
vezdehod 12 августа 2018 | 18:14
max3446:
Красивый ход. Скоро ненавистная зеленая бумажка с изображением мертвых людей никому не будет нужна, разве что только в туалете ей подтереться
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Будешь обивать сортир гнилым "деревом", но - он быстро сгорит.
max3446 12 августа 2018 | 17:46
Спецпредставитель ООН по вопросам бедности и правам человека Филип Альстон представил доклад, согласно которому около 40 миллионов американцев живут в условиях нищеты, 18,5 миллиона — крайней нищеты, а 5,3 миллиона — в условиях абсолютной бедности, характерной для самых отсталых стран третьего мира.
Развал пендстана и крах зеленых бумажек думаю вопрос уже решенный.
za_stalina 12 августа 2018 | 17:48
Советский рубль был обеспечен золотом. А курс наших фунтиков зависит от настроения пресс-секретаря госдепа. На этом фоне криптовалюта выглядит более надежным платежным средством.
reg69 12 августа 2018 | 18:36
Да что ж мне, пустым возвращаться назад?
Но вот я набрел на товары.
- Какая валюта у вас? - говорят.
- Не бойсь,- говорю,- не доллары!
ura_123 12 августа 2018 | 17:49
В бюджете будет гораздо больше рублей!
asyrj 12 августа 2018 | 17:53
щас вся Европа выстроится в очередь покупать деревянные
art_ 12 августа 2018 | 17:56
asyrj: тут такое дело, нефть и газ захочешь покупать, придется рубли тоже тогда. за евры, кроны и проч. круговорот валюты в природе
tag188 12 августа 2018 | 18:13
art_: Россия -- далеко не единственный поставщик нефти и газа на мировой рынок. Саудиты мигом нарастят добычу.
Вот если бы Россия входила в пару стран, поставляющих, к примеру, широкофюзеляжные пассажирские самолеты, или какую-нибудь другую уникальную высокотехнологическую продукцию на мировой рынок, то тогда да, могла бы пальцы гнуть. Больше их купить было бы негде и не у кого.
А шантаж с поставками сырья в 21 веке не проходит.
ramun 12 августа 2018 | 18:03
Чего только не скажешь в безвыходном положении.
vilingrad 12 августа 2018 | 18:09
ramun: "И чего не скажешь в шутейном разговоре?! Вы пошутили, я тоже посмеялся..."( Место встречи...)
sbk 12 августа 2018 | 18:06
Тот самый случай, когда молчание - золото.
waytothesun 12 августа 2018 | 18:09
Когда подобное говорит жирик- хрен с ним, ибо дурак без портфеля
А когда министр силуанов, это жопа!
С другой стороны, если вся эта шобла живёт по принципу "чем хуже, тем лучше", то все становится на свои места.
Детишек только жалко!
trans 12 августа 2018 | 18:10
Как же, откажутся путирасты от доллара в пользу рубля......да они за доллары душу и страну только так продают.
ex_ex 12 августа 2018 | 18:14
" американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле"
Дело теперь за малым, чтобы это признали другие участники международной торговли. Как только они согласятся, что доллары - просто зеленые бумажки, тут все и пойдет как по маслу. А в целом, нехорошо, товарисч Силуанов! Место главного придворного шута давно уже официально закреплено за Димоном. Некрасиво хлеб отбивать у коллеги.
valtameri 12 августа 2018 | 18:25
по Булгакову прямо: Сдавайте валюту!